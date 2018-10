Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților va vota, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind condițiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligați sa tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajați trebuie sa fie romani, informeaza…

- Camera Deputatilor a votat, in plenul de miercuri, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. PSD a adaugat la Camera Deputatilor prevederi care au nemultumit atat partenerii de…

- Exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagra va contribui major la securitatea energetica a Romaniei, conform proiectului de strategie energetica pe 2018-2030, in conditiile in care gazele naturale reprezinta 25-30% din mixul de energie electrica si oferta interna poate fi excedentara.

- Prezența lui Perry la „Inițiativa” și „oferta de nerefuzat” transmisa lui Dragnea din partea lui Trump a fost decisiva Doua amendamente importante introduse la legea offshore, aflata in comisiile din Senat la reexaminare, introduse chiar de un senator PSD, garanteaza companiilor petroliere ca nu va…

- Transgaz va investi 360 de milioane de euro pentru realizarea conductei Tuzla-Podisor, care va prelua gazele care vor fi extrase din Marea Neagra si le va transporta spre conductele de export, potrivit datelor publicate in raportul pentru semestrul I...

- OMV Petrom a inregistrat in primul semestru din acest an un profit net de 1,28 miliarde de lei, in crestere cu 6% fata de perioada similara din 2017, potrivit unui raport al companiei. De asemenea, compania a realizat investitii in valoare de 2,1 miliarde de lei, in crestere cu 130% fata de primul semestru…

- Deputatul Nicusor Dan a declarat, miercuri, ca, in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea pentru a majora procentul de castig al statului roman.