Stiri pe aceeasi tema

- Francezul campion mondial de jet-ski, Franky Zapata, a oferit un spectacol futurist uluitor la parada din 14 iulie, la Paris. El zburat in picioare, cu o pusca in mana, la cateva zeci de metri deasupra solului, pe "Flyboard", un dispozitiv inventat chiar de el.

- Un militar s-a sinucis duminica - cu arma de serviciu - in incinta Scolii Militare din Saumur (EMS), in marja ceremoniilor de Ziua Nationala a Frantei, a declarat jandarmeria pentru AFP, potrivit news.ro. Drama a avut loc "la finalul ceremoniei", a declarat compania jandarmeriei din Samur…

- Parada militara, de astazi, de la Paris dedicata Zilei Nationale a Frantei a continuat cu proteste ale „vestelor galbene“. Sute de oameni au manifestat imediat dupa manifestari, s-au luat la harta cu fortele de ordine care au folosit gaze lacrimogene si au si retinut cativa protestatari.

- Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei, informeaza dpa. Postul public de televiziune France 2 a informat ca intre 20 si 50 de protestatari…

- Cancelarul german Angela Merkel si alti cinci lideri europeni vor fi oaspeti de onoare duminica, la Paris, de Ziua Nationala a Frantei, unde vor urmari traditionala parada militara de pe Champs-Elysee pentru a intari ideea cooperarii europene in domeniul apararii, sustinuta de presedintele francez…

- 'Natiunea noastra este in prezent mai puternica decat a fost vreodata. Este cea mai puternica in prezent', a declarat Donald Trump de pe o platforma instalata pe treptele Lincoln Memorial, monument in memoria celui de-al 16-lea presedinte al SUA. In acelasi loc, Martin Luther King a rostit in 1963…