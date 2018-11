Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de luni, 5 noiembrie, sa il sustina pentru Leonardo Badea la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Badea este actualul presedinte al ASF.

