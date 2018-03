Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a cerut colegilor sai sa nu uite sa faca politica, observand ca multi dintre acestia ”o deosebita aplecare spre partea administrativa a guvernarii”. ”Sunt prost informați.” Apel spre latura politica…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Venitul operational net (NOI) din activele generatoare de venit din Romania detinute de AFI Europe Romania a trecut pragul de 51 milioane de euro in 2017, ceea ce reprezinta o crestere de 10,1% fata de rezultatele inregistrate in anul 2016. AFI Cotroceni, centru comercial aflat in proprietatea AFI…

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- Astazi se implinesc 100 de ani de la primul caz de imbolnavire cu gripa spaniola, pandemia care a rapus cel putin 50 de milioane de oameni in intreaga lume. In total, in anii 1918-1919, virusul a afectat a treia parte din populația globului.

- In mod surprinzator, in Republica Moldova exista mai multe telefoane decat oameni. Numarul utilizatorilor de telefonie mobila a ajuns la 4,5 milioane, avand in vedere ca ultimul recensamant din 2014 arata ca populația țarii este de aproape 3 milioane de ...

- Gripa, dintre toate bolile, pare a fi cea mai mare amenințare la adresa umanitații. Condițiile sunt propice pentru a fi martori la o evoluție catastrofica a virusului, avand in vedere și momentul istoric in care se afla umanitatea, conform unui expert. O „super-gripa” ar putea fi responsabila pentru…

- Fotocredit: Dacia Dacia a depașit pragul de cinci milioane de vehicule vandute din 2004 și pana astazi - perioada in care lucrurile au evoluat incredibil de favorabil pentru constructorul din Mioveni, sub umbrela Renault. Astfel, de la un singur model in portofoliul de acum 14 ani Dacia ofera acum…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- Kylie Minogue a acordat un interviu in care a afirmat ca nu va putea sa devina mama. Artista, in varsta de 49 de ani, a precizat ca aceasta stare de fapt ii provoaca o tristete teribila.

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii…

- Digi, compania telecom care a debutat in arena de tranzactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 milioane lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Romania a reusit sa cheltuiasca in 2017 34,1 milioane de euro din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, adica doar 0,4% din total. Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației ...

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Omul de afaceri Bill Gates avertizeaza ca 30 de milioane de oameni ar putea deceda, doar intr-un an. Cauza morților, potrivit acesuia, ar fi un virus mortal care se transmite prin aer. Bill Gates a tras un semnal de alarma și cere autoritaților sa finanțeze lupta impotriva unor astfel de viruși,…

- Bill Gates avertizeaza ca din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an. Miliardarul american iși exprima ingrijorarea ca acest lucru s-ar putea intampla, in cazul in care autoritațile nu vor finanța lupta impotriva unor astfel de…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla iși menține obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk, chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP, preluata…

- CFR a transportat 54,3 milioane de calatori anul trecut, 2017 fiind marcat de faptul ca studentii au primit gratuitate. Din totalul calatorilor transportati, peste 10% au fost studenti si valoarea calatoriilor gratuite efectuate de acestia s-a apropiat de 200 milioane lei, au spus pentru HotNews.ro…

- Stocul modern de birouri existent in Bucuresti a atins, in 2017, pragul de 2,76 milioane de metri patrati, iar 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata, arata o analiza...

- L'Equipe a calculat salariile jucatorilor și tehnicienilor din Ligue 1, iar portarul lui Nantes are 1,2 milioane de euro brut anual, in timp ce Ranieri e rasplatit cu 4 milioane! Neymar conduce detașat: 36,8 milioane. Analiza financiara realizata de L'Equipe confirma ceea ce era previzibil: avand in…

- Prezent la emisiunea Capital TV, avocatul Gabriel Biriș a explicat de ce plata contribuțiilor la nivelul salariului minim in cazul celor care au venituri extrasalariale nu poate fi considerata o soluție rezonabila.

- O camioneta a intrat in pietoni intr-o zona aglomerata din centrul orasului Shanghai, din estul Chinei. Cel putin 18 oameni au fost raniti, trei dintre ei grav, transmite televiziunea chineza se stat. Inca nu se cunoaste cauza incidentului.

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Tragedie uriașa in statul indian West Bengal: un autobuz plin cu pasageri a plonjat intr-un rau, forțele de salvatori au intervenit mult prea tarziu și cel puțin 45 de oameni și-au pierdut viața.

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- "Cand vrei sa traiesti intr-o tara civilizata, in care statul de drept si legalitatea sa fie la putere, si legea sa fie la putere, iar tu faci chestii ilegale (…) Ce costa sa isi asume cei care organizeaza protestele sa se duca sa ceara (autorizatie – n.r.)?”, a declarat Robert Negoita.El…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Oboseala cognitiva sau epuizarea intelectuala este puțin cunoscuta, dar extrem de periculoasa. Milioane de oameni sufera de oboseala cognitiva. Te poate impiedica sa conduci mașina sau sa faci activitați simple cum ar fi sa numeri banii marunți. E o boala perfida, puțin cunoscuta, legata adesea de somnul…

- Descoperire impresionanta intr-un apartament din China. Politistii au gasit 64 de milioane de yuani, echivalentul a aproximativ opt milioane de euro, dupa ce au spart un perete. Raziile au fost efectuate in cadrul unei anchete de frauda fiscala.

- Mai multe detalii aici. Post-ul evz.ro: Cea mai buna solutie pentru tratarea cancerului hepatic? Un celebru chirurg are raspunsul asteptat de milioane de oameni. Scoala romaneasca, in prim-plan. apare prima data in Libertatea.ro .

- Consiliul Județean Suceava va avea de repartizat doar aproximativ 18 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, fața de 30 de milioane in 2017. Anunțul a fost facut de șeful PNL al administrației județene, Gheorghe Flutur. El a spus ca scaderea vine ca urmare a faptului ca, potrivit legislației…

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramine fara loc de munca. Pina in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca…

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramane fara loc de munca. Pana in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider.

- A trecut si Craciunul si ne pregatim sa-l intampinam pe 2018. Fiecare are un gand, o dorinta, o neimplinire si o forma de dor cenzurat. Sa ne fie mai bine, sa fim mai buni, sa traim mai bine, sa ne bucuram si sa respiram fericire. Cerem putin si primim ce nu depinde de noi. Daca lumea ar fi mai calda…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora în urmatoruii 13 ani, lasând fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pâna în 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Studiul McKinsey a acoperit…

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica limbile oficiale vorbite in diferite tari ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10 intrebari.

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca peste 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice.

- Dupa o mie de zile de razboi civil, peste 8 milioane de oameni risca sa moara de foame in Yemen. Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.Foarte multi dintre cei aflati in pericol sunt copii, avertizeaza agentiile umanitare ale ONU.

- Un incendiu puternic a cuprins o sala de fitness din orașul sud-coreean Jechean. Cel puțin 28 de oameni au murit, cei mai mulți dintre ei aflandu-se in sauna in momentul in care a izbucnit focul, scrie libertatea.ro.

- Se pare ca, problemele se tin lant in ceea ce priveste sistemul centralizat de incalzire si aduce mari pagube la bugetul local in vederea acoperirii pierderilor de agent termic. Dupa cum se stie, de cativa ani, furnizarea agentului termic este un serviciu necorespunzator, dar scump. Primaria insa…

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sint migranți internaționali, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranți internaționali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters. Din acest total, unul din zece este refugiat sau solicitant de azil,…