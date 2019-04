Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) si actualul candidat ALDE pentru europarlamentare, Daniel Barbu, a fost audiat miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in dosarul in care trezorierul PSD Mircea Draghici este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor…

- Fostul sef al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Daniel Barbu, este urmarit penal in dosarul in care a fost pus sub acuzare si trezorierul PSD Mircea Draghici, anunta DNA. Barbu s-a prezentat miercuri la sediul DNA, unde procurorii i-au adus la cunostinta acuzatiile formulate pe numele sau. Potrivit…

- La solicitarea reprezentaților mass media, Biroul de Informare și Relații Publice al DNA este abilitat sa transmita urmatoarele: In cauza mediatizata prin comunicatele nr.294/VIII/3 din 2 aprilie 2019 și nr. 372/VIII/3 din 22 aprilie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- La solicitarea reprezentaților mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus efectuarea urmaririi penale fața o persoana, la data faptelor președinte al unei…

- La solicitarea reprezentaților mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: ​Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața o persoana, trezorier al unui partid, pentru…

- La solicitarea reprezentaților mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața o persoana, trezorier al unui partid, pentru…

- Trezorierul PSD, deputatul Mircea Draghici a fost audiat de DNA in dosarul in care procurorii anticorupție investigheaza modul in care PSD a utilizat banii primiți ca subvenție de la bugetul statului prin Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Iata ce acuzatii ii sunt aduse lui Mircea Draghici: La…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, anunta DNA. Rebega a fost ales in Parlamentul European pe listele PSD. Comunicatul integral al DNA: Procurorii din cadrul…