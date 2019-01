ISU: 89 autoturisme avariate in Capitala, in ultimele 24 de ore

Dupa cum s-a vazut din plin, in ultimele zeci de ore, au fost multe problemele cauzate de vreme in Bucuresti. Dupa ce ploaia inghetata a transformat trotuarele in patinoare si a acoperit copacii si stalpii cu un strat consistent de gheata, foarte multe crengi si chiar arbori… [citeste mai departe]