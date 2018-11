Stiri pe aceeasi tema

- Planul de pace elaborat de Administratia Donald Trump este "pierdere de vreme", a afirmat miercuri, la o conferinta organizata de cotidianul The Jerusalem Post, Ayelet Shaked, ministrul israelian al Justitiei.

- Planul presedintelui american Donald Trump de pace intre israelieni si palestinieni, asteptat de mai multe luni, este o 'pierdere de timp', a declarat miercuri ministrul justitiei israelian Ayelet Shaked, relateaza...

- Un ofiter superior din cadrul fortelor speciale israeliene si sase palestinieni au fost ucisi in schimburi de tiruri intre militari israelieni si combatanti din cadrul miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, o situatie care ameninta sa reaprinda tensiunile, in urma incheirii recente…

- Vom intinde covorul rosu pentru romani daca vor muta ambasada de la Tel Aviv, la Ierusalim. Este mesajul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Acesta s-a intalnit cu Viorica Dancila in Bulgaria, la un forum unde s-a discutat si despre dezvoltarea tarilor balcanice cu sprijinul israelian.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca atunci cand va avea raportul de la MAE in privinta mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va oferi mai multe detalii pe acest subiect. Intrebat in legatura cu afirmatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare…

- Premierul israelian a anunțat ca iși amana vizita in Romania din rațiuni de politica interna israliana și a propus ca vizita amanata acum sa aiba loc in luna noiembrie sau ianuarie 2019. In context, premierul israelian a spus ca apreciaza Guvernul Romaniei pentru ceea ce a facut pentru Israel…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, marti, ca tara sa va continua sa efectueze lovituri aeriene in Siria, in pofida deciziei ruse de a intari apararea antiaeriana a regimului de la Damasc, cu prilejul unei intrevederi cu un inalt responsabil rus, relateaza AFP.Netanyahu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat la intalnirea cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, ca este favorabil solutiei celor doua state, israelian si palestinian, pentru solutionarea conflictului, informeaza Mediafax.