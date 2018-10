''Omul forte'' din estul libian, maresalul Khalifa Haftar, se afla luni in vizita la Roma pentru a pregati conferinta internationala privind Libia, prevazuta sa aiba loc la Palermo (Sicilia) in perioada 12-13 noiembrie, a anuntat biroul sefului guvernului italian, Giuseppe Conte, relateaza AFP.



Sosit duminica in Italia, maresalul Haftar s-a intalnit cu Giuseppe Conte in dupa-amiaza aceleiasi zile si urmeaza sa aiba convorbiri luni cu ministrul italian de externe, Enzo Moavero Milanesi.



Potrivit unui comunicat al guvernului italian, publicat luni la mijlocul…