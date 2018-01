Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Mihai Dide și Tudor Carstoiu, doi dintre cei mai activi protestatari, au fost intrebați la interviurile DC News ce se va intampla dupa manifestația de sambata, 20 ianuarie. [citeste si] "Dupa protestul de sambata, ma aștept sa creasca mult mai mult spiritul civic și ma aștept…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. Liderul PMP condamna prin cuvinte dure repercusiunile pe care „lupta de putere” dintre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea o are asupra funcționarii statului.

- Pe 5 ianuarie 1918, acum exact 100 de ani, are loc reuniunea primului și singurului Parlament total democratic al Rusiei. Parlamentul se inturnește in Palatul Taurida. Parlamentul a fost deschis numai in ziua de 5 ianuarie cand tot atunci a fost suprimat cu forța armelor de bolșevici. Practic…

- Brigitte Macron a fost acuzata ca se comportata ca o regina, dupa ce a insistat sa nu mai stea in spatele soțului ei, ci alaturi, in timpul evenimentelor publice la care participa. Ea vrea astfel sa schimbe protocolul, ceea ce a atras o mulțime de nemulțumiri in mediul online, noteaza The Telegraph.…

- In decembrie 1989, revolta uni țari intregi avea sa schimbe istoria. Romanii au ieșit in strada, gata sa dea jos un sistem care ii ingenunchease. Comunismul a cazut, insa, nici pana in ziua de astazi, nu au fost elucidate toate misterele Revolutiei.

- Premierul Mihai Tudose a spus, in debutul ședinței de guvern de joi, ca este necesara ”dezamorsarea unui zvon aparut de dimineața”, referindu-se la posibila amanare a Revoluției fiscale de care s-a vorbit pe surse, in urma cu cateva ore.

- Astazi, 22 decembrie 2017, la monumentul eroilor aflat in fața Primariei Municipiului Turda a avut loc festivitatea pentru CINSTIREA MEMORIEI EROILOR REVOLUȚIEI ROMANE DIN 22 DECEMBRIE 1989. Din programul manifestarilor

- Un ceremonial militar si religios, urmat de depunerea de coroane de flori, pentru comemorarea eroilor martiri jandarmi care si-au pierdut viata in Revolutia din 1989, va avea loc sambata, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul International „Henri Coanda” Otopeni.

- S-au depus coroane de flori și s-a ținut o slujba religioasa in memoria celor cazuți pentru libertate, la Revoluția din The post In memoria eroilor Revoluției din 1989 appeared first on replicahd.ro .

- Revolutia din 1989 a fost punctul de plecare al renasterii unei intregi natiuni, care a reusit sa isi impuna prin varsare de sange aspiratiile pentru libertate si democratie, afirma vicepremierul Marcel Ciolacu. "Revolutia din 1989 a fost punctul de plecare al renasterii unei intregi natiuni,…

- Specialist in istoria Romaniei comuniste, eminentul profesor Dennis Deletant a dezvaluit, in cadrul intalnirilor susținute de Academia Civica la Sighet, aspecte necunoscute din timpul Revoluției de la București din iarna anului 1989. Apropiat al lui Ion Caramitru, personaj central al evenimentelor din…

- ”Eu ma detonez in aceasta seara. Cu calm! Nu ma pot desprinde de lucrurile de care m-am ocupat. Va fi nenorocire” a anunțat Mircea Badea, la Antena 3. Realizatorul ”In Gura Presei” a afirmat ca este in prag de atac cerebral. ”Astazi, dl Iohannis era la Universitate. Ce facea? Ii cinstea pe…

- Prea puțini revoluționari și tot atat de mic numarul de localnici prezenți la comemorarea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, desfașurata joi, la Cugir. Ceremoniile consecrate acestui eveniment au cuprins ca in fiecare an doua momente: Primul s-a petrecut in curtea sediului Poliției orașului Cugir,…

- Mesaj emotionant al premierului Mihai Tudose la 28 de ani de la declansarea Revolutiei din 1989 in Bucuresti. Premierul a adus un omagiu eroilor cazuti pentru democratie."Omagiul meu și profund respect romanilor care au platit cu viața in decembrie 1989 pentru libertate și democrație. Curajul…

- Premierul Mihai Tudose a avut un mesaj referitor la victimele Revolutiei din decembrie 1989, cu ocazia implinirii a 28 de ani de la acest moment. Seful Guvernului a precizat ca romanii trebuie sa „cinteasca memoria“ celor care si-au pierdut viata la Revolutia din 1989.

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat joi ca este timpul sa se ceara ca toti vinovatii pentru "macelul" de la Revolutia din 1989 sa ajunga in fata Justitiei. "E timpul sa cerem ca toti vinovatii pentru macelul din Decembrie 1989 sa ajunga in sfarsit in fata Justitiei. In Romania,…

- Primul om in stat se afla la momentul de fata in zona troitei de la Piata Universitatii, un simbol ce aminteste de evenimentele din 1989 si la eroii care au sfarsit la Revolutie. In ziua in care se implinesc 28 de ani de la momentul in care incepea Revolutia in Capitala, si la cateva ore […] Comemorarea…

- In preajma Revoluției, Nicolae Ceaușescu izolase Romania atat de Vest, cat și de blocul estic al statelor comuniste care experimentau reformele (perestroika) impuse de Mihail Gorbaciov, liderul URSS. Nicolae Ceaușescu a respins aceste reforme care, alaturi de alți factori, aveau sa prabușeasca…

- Comunicat de presa In data de 22.12. 2017, intre orele 11.00-12.00, la monumentul eroilor aflat in fața Primariei Municipiului Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, va avea loc festivitatea pentru CINSTIREA

- Schimbarea peste noapte a legislatiei fiscale, cu un impact semnificativ asupra costurilor companiilor de software si mesajul transmis de Guvern in mai multe randuri in acest an ca poate schimba oricand, peste noapte, fara avertisment, nivelul taxelor, a determinat anularea unor investitii in Romania…

- Despre Timișoara, chiar și in plina Epoca de Aur, se spunea, fara sa se exagereze, ca este un oraș cosmopolit. In ce consta aceasta nimeni nu prea putea spune, dar cu siguranța ca acest calificativ se referea mai mult la aspirații și la vise, decat la realitatea de atunci. Cand a ieșit insa intregul…

- Prima victima a Revoluției de la Timișoara a fost o femeie care a murit sub roțile unui TAB. Informații șocante despre aceasta au ieșit la iveala. Anul acesta se implinesc 28 de ani de la Revoluția de la Timișoara, care s-a extins apoi in toata țara și a pus capat dictatorii comuniste a lui Nicolae…

- Au trecut 18 ani de la revoluția din decembrie 1989 și este liniște. Ion Iliescu ar fi fost fericit daca ar fi avut atata liniște in țara cata s-a așternut de cațiva ani peste familia revoluționarilor.

- Cel mai tanar erou martir al Revoluției din decembrie 1989 avea doar o luna. Vladimir Andronic se nascuse pe 23 noiembrie. Odihnea in patuțul sau dintr-o casa de pe Știrbei Voda, vis-a-vis de Radioul public, cand un glonț ratacit, tras dintr-un TAB, l-a ucis. Nu brusc, a agonizat o ora și jumatate.…

- Ion Iliescu este, cu siguranța, unul dintre cele mai controversați oameni politici de la noi, iar rolul sau de la Revoluția din 1989 nu poate fi negat, chiar daca este extrem de discutat și disputat de istorici.

- Adevarul a iesit la lumina. Procurorii militari au reusit sa dezgroape noi informatii despre revolutia din 1989. Printre ele se afla si documente in care au fost consemnate trei tentative de lichidare a Elenei Ceausescu.

- Fostul premier Petre Roman afirma ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere, asa cum au sustinut luni si procurorii militari care instrumenteaza dosarul 'Revolutiei', Roman exprimandu-si convingerea ca ancheta Parchetului Militar nu poate decat sa evidentieze acest fapt.

- Procurorii militari sustin ca, in urma administrarii de probe in dosarul "Revolutiei", concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere. Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul...

- Spre deosebire de anii trecuți, urletele revoluționarilor nu s-au auzit așa de tare din Sala de consiliu a Primariei Timișoara, dar au fost nelipsite. In vreme ce unii dintre ei au amintit de momentele din urma cu 28 de ani, alții au cerut locuințe de la primarul Timișoarei, iar alții i-au…

- Se implinesc 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989. La Timisoara, orasul in care a inceput revolta care a dus la caderea comunismului, sunt organizate mai multe manifestari comemorative. Evenimentele comemorative dedicate eroilor Revolutiei de la Timisoara vor incepe la ora 11:00, cu traditionala…

- Sambata, la Timișoara incep manifestațiile dedicate aviversarii Revoluției din decembrie 1989. Primaria Timisoara a pregatit, impreuna cu asociatiile de revolutionari, un program special. Ca și in anii pfecedenți totul va incepe cu o ședința in plenul Consiliului Local. Din program fac parte o expoziție,…

- Anul viitor se implinesc 170 de ani de cand s-a zbatut Andrei Muresanu sa gaseasca cuvintele potrivite pentru poemul „Desteapta-te, romane!“, denumit in timpul Revolutiei din 1848 „Un rasunet“. Romanii au intonat imnul national actual si la Revolutia din 1989. Pana atunci, fusese interzis de comunisti.…

- „Revoluția fiscala a pornit de la o scamatorie(...) Povestea asta ca guvernul se lupta cu multinaționalele - dincolo de faptul ca suna a Venezuela a lui Hugo Chavez - multinaționalele sunt singurele companii care vor rezista foarte bine, au departament de contabilitate. Kaufland, de exemplu, a marit…

- Viața romanilor s-a schimbat radical in doar cateva luni, cand toata lumea s-a trezit deodata sub un asediu de scumpiri, noi taxe, scaderea leului in fața euro și creșterea ratelor. Iar perspectivele nu sunt nici ele prea stralucite, caci mulți dintre conaționali stau ca pe ace pentru a vedea daca le…

- Circa 100 de liberali s-au adunat, luni, in fața sediului din Alba Iulia, de unde vor merge la Prefectura Alba, pentru a protesta fața de Revoluția fiscala și Legile Justiției. Ei au pancarte pe care scrie: ”Dragnea – ai fi la pușcarie”, ”Doar impreuna vom reuși”, ”PSD cu Dragnea ne-au furat”, ”Pazea,…

- Revoluția fiscala a Guvernului Tudose nu a incantat pe toata lumea. Aceasta a fost puternic contestata de mediul de afaceri, iar premierul Tudose a avut și o intalnire in acest sens, pentru a rezolva problemele ridicate de marile companii din Romania. Deși doi dintre giganții de telefonie mobila au…

- Directorul executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Radu Preda, spune ca ancheta in dosarul revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987 de la Brasov decurge foarte greu, nefiind facute progrese. "Raul are un chip, un nume, un CNP, o pensie. Sunt…

- Peste 200 de persoane au participat miercuri, incepand cu ora 11.00, la un ceremonial militar și religios la Troița dedicata momentului istoric din 15 Noiembrie 1987, ridicata in fața Spitalului Clinic Județean de Urgența unde, in 15 noiembrie 1987, coloana de manifestanți de la uzina de autocamioane…

- Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal, din 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit va scadea de la 16 la 10%. Acest lucru se traduce prin faptul ca la autoritatile locale vor ajunge mai putini bani, pentru ca principala sursa de finantare provine din impozitul pe venit. „Cota din…

- Primaria Sectorului 6 va pierde, in 2018, aproximativ 100 de milioane de lei din buget (21,5 milioane de euro), in timp ce Primariile Sectorului 1 si 2 vor avea mai putin cu 200 de milioane de lei, din cauza masurilor fiscale luate de Guvern, au precizat oficialii institutiilor pentru MEDIAFAX.…

- Un cititor care ma crede un fel de Leonardo da Vinci al postdecembrismului ma roaga sa-l luminez in chestiunea Revoluției fiscale, cum li se zic, nu știu daca elogios sau ironic, Modificarilor facute la Codul Fiscal prin Ordonanța de Urgența.

- Coaliția "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov, și-a chemat susținatorii sa organizeze o "reuniune revoluționara" cu ocazia centenarului Revoluției bolșevice din 1917.In jur de 50 de militanți s-au adunat din scurt pe bulevardul Nevski, principala artera din Sankt-Petersburg,…

- In Popești-Leordeni exista un monument care amintește de cenușa a 40 de timișoreni, omorați de regimul Ceaușescu in timpul Revoluției, aduși pe ascuns la București, incinerați, tot pe ascuns, iar ramașițele pamantești aruncate la canal, exact in acest loc. Anual, are loc aici cate o comemorare a Revoluției…