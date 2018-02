Stiri pe aceeasi tema

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia. Conferentiarul universitar dr. Mathe Istvan, de la Catedra de Bioinginerie…

- Luana Dumitru s-a relaxat la munte Luana Dumitru, fiica celebrului afacerist argesean Virgul Dumitru a inceput anul cu o vacanta de vis in Panama. Aceasta s-a relaxat impreuna cu prietenii si rudele, postand chiar si o pozai pe placa de surf. Intoarsa in tara si lasand in spate multe aminitiri,…

- Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare, scrie dcnews.ro. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au fost anunțați ca valul alb vine tocmai din nordul Europei. Citeste si Ninsoare abundenta in desert. Imagini rare cu camile inzapezite Obișnuiți cu valurile de caldura…

- Dinamovistii mai au de asteptat pana a-l vedea din nou pe Gabriel Torje in tricoul alb-rosu, desi mijlocasul si-a dat acordul pentru a ajunge in “Stefan cel Mare”. Ionel Danciulescu a dezvaluit stadiul in care se afla trecerea lui Torje la Dinamo. Torje a trecut vizita medicala dupa ce Akhmat…

- Pentru amenajarea și imprejmuirea curții Castelului de la Sancrai, o bijuterie aflata in centrul Transilvaniei, se va aloca suma de 900.000 de lei, care trebuie aprobata de consilierii județeni in ședința extraordinara de maine, 31 ianuarie 2018. La aproximativ 30 de kilometri de Alba Iulia, pe un mic…

- In perioada 17- 18 februarie 2018, pe partia amenajata in Pasul Prislop din orașul Borșa, județul Maramureș, va avea loc o noua ediție a Festivalului „Serbarile Zapezii”. Organizatorii evenimentului le-au pregatit participantilor multe surprize, muzica de calitate, numere de dans cu animatori costumati…

- Aceste doua fotografii ale Turnului Eiffel arata foarte asemanator, in schimb nu ambele sint facute in Paris. Una dintre fotografii este intr-adevar realizata in capitala Franței, iar cealalta este facuta unei replici a turnului Eiffel situat in Tianducheng, o suburbie a orașului Hangzhou din China.…

- Copiii impreuna cu parinții sunt așteptați sa-și demonstreze talentul in a realiza cei mai deosebiți oameni de zapada. Cea de-a patra editie a ineditului concurs se va desfasura duminica, 28 ianuarie 2017, de la ora 11, pe dealul Galațiului, inainte de Manastirea Faget- Boholț, pe partea stanga, anunța…

- O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara rara…

- Temperaturile scazute din ultimele zile fac deja victime. O femeie de 85 de ani din Matei a fost gasita inconștienta, in zapada, chiar de catre preotul din localitate. In aceste momente i se aplica manevre de resuscitare.

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Cel mai mare om de zapada din Europa este construit in Romania. Mai multi tineri din Harghita vor sa construiasca un om de zapada de 10 metri. Dupa ce anul trecut au construit un om de zapada...

- Asteroidul lat de 1.1 kilometri este mai mare decat cea mai inalta cladire de pe pamant, Burj Khalifa din Dubai, Emiratele Arabe Unite, care are o inalțime de 800 de metri. Obiectul spațial se afla pe o traiectorie care il va aduce aproape de Pamant, trecand pe langa Terra la 4 februarie, la o distanța…

- Sustinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formatiunii, Martin Schulz, care încearca sa-i convinga pe social-democrati sa renunte la ezitari si sa se alature cancelarului conservator Angela Merkel într-un…

- Deponeul ecologic de la Ghizela va avea o noua celula de depozitare a gunoiului, iar cea existenta o sa fie inchisa. “Consiliul Județean Timiș și RETIM, in urma unei proceduri de achiziție publica, au incheiat anul trecut un contract cu asocierea dintre SC PORR CONSTRUCT SRL și C&E Consulting…

- O scoala de vara pentru elevi si studenti, dar si un festival national al muzeelor sunt proiectele pe care Muzeul Judetean Buzau le va desfasura, in premiera, in 2018, pe langa numeroasele evenimente pe care institutia le va organiza, luna de luna, atat in sediul propriu, dar si in alte locatii din…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Podul din Cluj pe care trecatorii iși risca viața cand il traverseaza Mii de soferi isi pun viata in pericol de fiecare data cand traverseaza podul peste raul Aries, aflat pe Drumul Național nr. 1, la iesirea din municipiul Turda spre Alba Iulia. Are structura de rezistenta afectata de greutatea…

- Un parc de distractii inedit construit exclusiv din zapada si gheata a fost inaugurat inainte de Anul Nou in orasul Kirovsk, regiunea Murmansk, din Rusia, situat in lantul muntos Hibinah. Inaugurarea oficiala a avut loc pe 29 decembrie si functioneaza ...

- Zapada a acoperit dunele legendare ale desertului Sahara, in regiunea Ain Sefra din Vestul Algeriei, informeaza site-ul site-ul de stiri national TSA. Si anul trecut, in aceeasi perioada, a nins abundent, iar acum, stratul de zapada a ajuns chiar la 40 de centimetri, apoi a inceput sa scada.…

- Zapezi de aproape doi metri, animale ingropate in zapada sau pur si simplu moarte inghetate. Zone din America de Nord se confrunta in aceasta perioada cu un ger naprasnic care a fost comparat cu conditiile de pe ...Marte. Potrivit Quartz, temperatura din Canada a coborat la un nivel mai mic decat…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii. Un avertisment de furtuna a fost emis pentru orasul New York, unde se asteapta un strat de zapada…

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Construcția din lemn s-a facut scrum, deși pompierii din Sebeș, ajutați de voluntari din cadrul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sasciori au intervenit de urgența cu trei autospeciale. In urma incendiului, au ars atata cabana, o centrala termica, cat și toata aparatura și mobila masiva,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis. "Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui…

- Celebra cantareața nu va uita niciodata aceste zile de Craciun! Verișorul ei, de doar 21 de ani, și-a pierdut viața, in Barbados, la doar cateva ore dupa ce a sarbatorit Craciunul cu artista și familiile lor. Rihanna, copleșita de durere dupa moartea verișorului ei Zile triste pentru Riri! Verișorul…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 25 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018.Astfel, în Transilvania, în perioada 25- 28 decembrie, în aceasta regiune vremea va fi mai calda decât în mod obișnuit…

- Fara zapada de Craciun pe stil nou. Meteorologi anunta temperaturi generoase pentru acesta perioada. Astfel ca temperaturile vor fi cuprinse intre patru si noua grade Celsius, in timpul zilei.

- Politia canadiana investigheaza misterioasa moarte a miliardarului Barry Sherman, fondatorul companiei farmaceutice Apotex Inc si a sotiei sale, Honey, cei doi fiind gasiti fara viata, vineri, in resedinta lor din Toronto.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Zapada are aproape un metru la Balea Lac și pe Varful Omu. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș este de trei, adica risc insemnat, la peste 1.800 de metri altitudine.…

- In anul 1906 Administratia Casei Scoalelor aproba construirea in catunul Gherghitesti, a unui local de scoala cu doua sali Post-ul TABLETA DE JOI : Radu Alexandru STATE – Constructia de scoli in Romania anului 1910.…

- Condițiile meteo nefavorabile, caderile de zapada și copacii rupți sub greutatea omatului au provocat mari probleme in ultimele ore. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița, trei trenuri de calatori au fost blocate și sute de oameni au ramas fara energie electrica.

- De remarcat este faptul ca incepand de vineri seara și pana sambata seara, cu o probabilitate de 60%, vom avea parte de ploi cu o cantitate de precipitații de 4 l/m². Vești dintre cele mai bune pentru toți copiii din Arad sunt pentru sambata seara și pana luni, 11 decembrie, tot seara cand prognozele…

- Consiliul fiscal a publicat miercuri o opinie preliminara asupra proiectului bugetului pe 2018, afirmand ca acest proiect se mentine in deja traditionala politica fiscala prociclica, determinand o adancire a deviatiei fata de obiectivul pe termen mediu, in contradictie cu regulile fiscale statuate de…

- Sa ne reamintim 5 motive pentru care copiii iubesc iarna: 1. Pentru ca vine Mos Nicolae Abia il asteapta sa le treaca pragul, cu sacul plin de dulciuri si jucarii. Acum este momentul sa-i obisnuiti pe copiii sa-si faca singuri pantofii si ghetele cu crema, un obicei pe care sa-l mentina tot timpul anului.…

- Meteorologii au emis astazi o informare meteo de ploi insemnate cantitativ in sud est, predominant ninsori si strat de zapada in vest, nord, centru si la munte, intensificari ale vantului valabila in intervalul 02 decembrie, ora 18.00 ndash; 03 decembrie, ora 23.00. Potrivit ANM, in cursul noptii de…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a declarat sambata pentru AGERPRES ca exista posibilitatea anularii targului din Piața Victoriei "Targ de sarbatori - Festival de colinde și obiceiuri de iarna". "În Piața Victoriei se strânge scena pentru ca trebuie…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o creștere economica de 5,5%, în scadere fața de previziunile care indica un avans de 6,1% în acest an, produsul intern brut urmând sa ajunga la 907,852 miliarde de lei. Cel puțin așa arata Raportului privind situația macroeconomica…

- Primaria motiveaza taierile de "arbuști" (da, da, continua sa-i denumeasca arbuști) "toaletați" puneau in pericol cetațenii care frecventau caminul cultural pe timp de ploaie, vant și zapada - nu-mi dau seama, poate reușiți voi, ce inseamna timp de zapada? Edilul comunei Parscov mai spune ca are in…

- Primaria Capitalei este pregatita pentru iarna 2017. Primarul General, Gabriela Firea, a convocat luni, 27 noiembrie, la ora 11.00, comandamentul pentru evaluarea stadiului pregatirilor de iarna. „In București suntem pregatiti de acțiune cu 1.000 de utilaje, 3.200 de operatori manuali și un stoc de…

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. Firea a amintit că au fost plătite în avans gazele necesare încălzirii…

- 1 DECEMBRIE 2017 – PROGRAMUL ZILEI NAȚIONALE, Festival de Romania de la Alba Iulia | zlatnainfo.ro Program de Ziua Naționala a Romaniei – 1 Decembrie 2017, la Alba Iulia: parada militara, concerte, focuri de artificii și lasere, la ”Festival de Romania ”Vom exista ca popor atata vreme cat vom vorbi…

- Un polițist din Sao Paulo, aflat in afara programului a impușcat mortal doi infractori, in timp ce se afla intr-o farmacie alaturi de familia lui. Intregul incident a fost inregistrat de camerele video ale farmaciei.

- ANM, informare meteo de NINSORI. Informarea meteo intra in vigoare la ora 03:00 și va expira miercuri, la ora 18:00. ANM, informare meteo de NINSORI. ”In intervalul mentionat, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea…

- China a anunțat duminica ca are in plan construirea sau repararea a 64.000 de toalete publice in intervalul 2018-2020, ca parte din ''revoluția toaletelor'', o inițiativa care are ca scop stimularea turismului și creșterea ponderii acestui sector in cadrul dezvoltarii economice, informeaza Reuters.…

- Orașul marțian, in care cercetatorii și inginerii vor studia condițiile de viața de pe Marte, vor acoperi o suprafața de peste 170.000 de metri patrați și, iar constructia sa va costa aproximativ 115 milioane euro. Imagini ale proiectului au fost publicate pe internet si putem vedea mai multe domuri…

- Nu este iarna in care Baraganul sa nu fie maturat de viscole puternice care ingroapa sate intregi sub nameti. Urmeaza o iarna foarte grea, avertizeaza meteorologii, iar vestea a ajuns si la urechile oamenilor care au cunoscut iadul alb din 2012 si 2014. La Smeeni, localitate din campia Buzaului, satenii…

- Prezent la o dezbatere organizata de Patronatul Tinerilor Intreprinzatori la Galati pe marginea modificarilor la Codul Fiscal, fostul prim-ministru Victor Ponta a atacat extrem de dur actuala guvernare, sustinand ca in viitorul apropiat nu vor mai exista decat doua categorii de salariati: cei de la…