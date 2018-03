Omul de stiinta Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Fitbit (NYSE: FIT), mai puternic brand global de dispozitive inteligente pentru monitorizarea sanatații și a activitaților fizice, anunța lansarea Fitbit Ace™. Produsul este gândit pentru a transforma orele de sport și mișcare în momente cât mai placute pentru cei mici și…

- Membrii echipei de robotica de gimnaziu a Colegiului Național „Moise Nicoara”, numita HexaGods, s-au intalnit pentru prima oara in vara, la preselecțiile organizate de colegii lor mai mari. Atrași de pasiunea pentru tehnologie și știința, aceștia s-au inscris in competiția FIRST Lego League, care susține…

- Incep inscrierile pentru invațamantul primar. Cererile de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 se pot depune incepand de joi, pana pe 26 marti. Cea de-a doua etap este programata in perioada 12 – 18 aprilie. “In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca ofera pe tot parcursul lunii martie (a.c.) ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Bazata pe locomoția reflexa și este folosita pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central…

- O femeie in varsta de 93 de ani din Italia a caștigat inimile internauților, dupa ce a plecat in Africa sa ajute copiii orfani. Misiunile de caritate din Africa sunt diferite de o plimbare in parc și sunt facute, in special, de studenți aflați in pauza dintre anii de studiu sau pensionari care auta…

- In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea…

- Parintii au inceput sa acorde mai mare atentie problemelor dentare ale copiilor, astfel ca numarul copiilor cu varsta pana in trei ani s-a triplat in ultimii doi ani, fata de perioada 2014-2015, 22 la suta dintre copiii care merg la stomatolog avand mai putin de 3 ani, varsta recomandata pentru prima…

- Eventera, avand drept partener Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, organizeaza a doua expoziție de știința interactiva, „Laborator 2.0”, in perioada 1 martie – 30 aprilie, in sala de expoziții temporare a Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din Palatul Culturii Iași. Expoziția este…

- ALOCATII 2018. Valoarea alocatiei lunare nu s-a modificat in 2017, iar pentru 2018 nu s-au anuntat modificari ale plafonului pentru alocatii. Valoarea alocatiei se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta (ISR), care este in prezent de 500 lei. Modificarea legii salarizarii…

- "Majestatea Sa printul Henrik a decedat in somn, marti 13 februarie, la ora 11.18 pm, la Palatul Fredensborg. Majestatea Sa Regina si cei doi fii i-au fost alaturi", arata comunicatul publicat de Casa Regala a Danemarcei. Printul Henrik s-a casatorit cu Margrethe in 1967, convertindu-se la literanism.…

- In evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea sunt 9.238 de vranceni beneficiari de pensie de urmaș, numai anul trecut fiind depuse 663 de cereri. Potrivit legislației in vigoare, pensia de urmaș nu poate fi, in momentul de fața, mai mica de 520 lei pentru fiecare urmaș in…

- TOT CE TREBUIE SA STII DESPRE ALOCATIE 2018: Alocatie copii 2018 – BeneficiariPotrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta…

- Copiii care inca nu au implinit un an, și care sunt hraniți cu fructe și legume, vor prefera aceste alimente și dupa varsta de șase ani. Așadar, haideți sa vedem ce alimente ar trebui sa consume copiii care inca nu au ajuns la varsta de un an.

- I-a picat cerul in cap atunci cand a aflat ca fiul ei are autism, dar s-a ambitionat sa-i faca acestuia o viata mai buna si sa-l ajute cu toate puterile sa depașeasca momentele dificile: a mers la cursuri, a invatat aproape tot ce se poate despre autism si terapii, iar la un moment dat a decis sa infiinteze,…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat prefectul Brasovului, Marian Rasaliu pentru Agerpres. Initial, s-a solicitat interventia unui elicopter…

- F. T. Opt indivizi au fost reținuți de catre polițiștii de la IPJ Prahova, fiind cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, in urma unei incaierari generale in care protagoniste au fost doua familii de romi, care a avut loc la Dumbravești, in seara zilei de duminica. De altfel, in altercația…

- Jucatorul echipei Indianapolis Colts Edwin Jackson a decedat la varsta de 26 de ani, dupa ce a fost lovit, duminca, de o masina condusa de un sofer fara permis si banuit a fi fost baut, informeaza nfl.com.Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din Iasi, a fost injunghiat, aseara, intr-un autobuz. Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni. Baiatul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria”. Presupusul agresor, un barbat in varsta de 46 de ani, a fost preluat de politisti si dus la audieri.…

- O problema nerezolvabila de matematica dintr-o scoala din China i-a surprins pe internauti prin absurditatea acesteia: „daca o nava are la bord 26 de oi si 10 capre, ce varsta are capitanul vasului?". Au atras atentia si mai multe raspunsuri: „Capitanul trebuie sa aiba cel putin 18 ani pentru ca un…

- Sapte categorii de contribuabili vor beneficia de anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata incepand din 2012 si pana in prezent, potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial. Cei care au platit deja contributia la Fisc vor putea solicita restituirea banilor, daca nu au alte…

- O noua investiție in Topoloveni! Copiii de azi, viitorul nostru de maine! Acesta este și principiul primarului Gheorghița Boțarca care marcheaza o noua investiție pentru copiii din Topoloveni. Astfel, un nou obiectiv de investiție a primit finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare…

- Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, in NBA, si sotia sa, cantareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata intr-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Butler,…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian conform News.ro . Pentru zeci de ani, oamenii de stiinta de pe intreaga planeta au incercat sa creeze teste…

- Povestea Amandei Scarpinati seamana mai mult cu un film decat cu o istorie care s-ar putea intampla in viața reala. In prezent toți o privesc drept o femeie frumoasa in varsta de 38 de ani, dar foarte puțini știu prin ce a trecut ca sa ajunga astfel și ce supriza avea sa o aștepte in viitor. In luna…

- Fondatorul celebrei companii Ikea, Ingvar Kamprad, a murit , sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în casa sa din Smaland, a anuntat compania, citata de BBC.Compania a transmis ca Ingvar Kamprad "a murit pasnic la domiciliu, în data de 27 ianuarie", adaugând ca…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Fondatorul lantului suedez de mobila IKEA, Ingvar Kamprad, a decedat la varsta de 91 de ani. Compania transmite ca acesta s-a stins din viata in casa lui din Smaland, Suedia, potrivit The Guardian. „Fondatorul IKEA si Ikano, si unul dintre cei mai buni antreprenori ai secolului 20, Ingvar…

- Mumiile a trei copii au fost descoperite in apropierea vulcanului argentinian Llullaillaco. Oamenii de stiinta au fost surprinsi cand au vazut cat de bine s-au pastrat corpurile, in special cel al fetei. Toate sunt vechi de 500 de ani. Dar seria de descoperiri interesante avea sa continue. Cea mai interesanta…

- Vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare este esențiala pentru protejarea sanatații populației, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinurile ajuta organismul sa-și produca proprii anticorpi, asigurand cea mai eficienta metoda de aparare impotriva unor…

- Verestoy Attila, patronul echipei de handbal HC Odorhei, a decedat azi, la varsta de 63 de ani, din cauza unor probleme medicale severe. Senatorul UDMR era internat de cateva zile intr-un spital din Capitala. Verestoy Attila era unul dintre cei mai bogati politicieni din Romania. El a sustinut in ultimul…

- Americanca Naomi Parker Fraley, care a inspirat cu bandana sa rosie in buline posterul ''We Can Do It!'', devenit emblema mai multor generatii de lupta feminista, a decedat sambata la varsta de 96 de ani, informeaza AFP. Dedicat muncii femeilor in timpul celui de-al Doilea…

- Scriitorul britanic Peter Mayle, autorul best-sellerului ''Une annee en Provence'' (''Un an in Provence''), a incetat din viata joi, al varsta de 78 de ani, a precizat editorul sau francez, potrivit AFP. ''Anuntam cu imensa tristete moartea lui Peter…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP, transmite Agerpres.

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O’Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in cadrul unei comunicat…

- Brașovenii și turiștii au un nou parc de distracții, cel mai mare din Europa de Est, unde copiii de toate varstele au la dispoziție 18 locuri de joaca, in funcție de varsta, un cinema 8D și partie de schi artificiala. Parcul de distracții Superland, care se afla pe Șoseaua Cristianului, a fost deschis…

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Copiii care au avut nevoie de ingrijiri de specialitate acuzau in primul rand dureri abdominale, convulsii febrile, dar si traume suferite in urma accidentelor rutiere. Un astfel de caz a fost inregistrat sambata seara, cand doi copii in varsta de patru, respectiv sase ani au fost raniti grav in urma…

- Muzicianul Ray Thomas, unul dintre membrii fondatori ai formatiei britanice The Moody Blues, a decedat la vârsta de 76 de ani, conform unui anunt dat publicitatii duminica de casa sa discuri, citat de AFP. Flautist, solist si compozitor, Ray Thomas a murit joi în locuinta sa din Surrey,…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru AGERPRES, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ”Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred ca-i mort din…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru Agerpres, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ''Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru AGERPRES, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.''Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred ca-i…

- O serie de atacuri cu cuțitul care au avut loc miercuri într-un oraș irlandez s-au soldat cu moartea unui om și ranirea altor doi. Poliția suspecteaza un atac terorist. Autoritatile irlandeze investigheaza daca înjunghierea mortala a unui japonez, într-o serie de atacuri…

- De ce mint copiii de 2-3 ani La aceasta varsta copiii mint in general doar negand ceva ce au facut. Uneori ei nu pot distinge intre realitate si fantezie, mai ales ca memoria copilului este inca de scurta durata. De asemenea, ei invata deja ca unele comportamente ii dezamagesc pe parintii lor, asa ca…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale a publicat marți in Monitorul Oficial Ordonanța de Urgența de modificare a OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate prin care parinții copiilor cu varsta pana la 16 ani cu afecțiuni medicale grave beneficiaza de concediu…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, joi, ca limita de varsta pentru copiii ai caror parinti beneficiaza de dreptul de concediu medical va fi marita de la 7 la 16 ani."Continuam procesul de debirocratizare a actului medical. Acesta va fi debirocratizat si prin noul contract cadru…