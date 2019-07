Stiri pe aceeasi tema

- 51 de spitale din 29 de județe ale Romaniei nu fac deloc intreruperi de sarcina la cerere, arata raportul „Refuzul la efectuarea avortului la cerere in Romania”, realizat de Centrul FILIA, ONG care militeaza pentru egalitatea de gen, in parteneriat cu ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice.…

- Romania U19 participa la sfarșitul acestei saptamani (28-30 iunie) la Scandinavian Open Championship 2019, un turneu amical de pregatire pentru Campionatul European de la Gyor, programat in perioada 11-21 iulie. Din lot face parte și Andreea Popa, una dintre liderele generației, care s-a transferat…

- Naționala de handbal s-a calificat direct la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, care va debuta pe 30 noiembrie, iar azi dimineața, la Tokyo, și-a aflat și adversarele. Romania s-a aflat in urna capilor de serie, alaturi de Franța, Rusia și Olanda, adica exact echipele care au terminat…

- Sfarsitul primaverii vine cu o veste buna pentru angajatii CFR, mai ales pentru cei care se pregatesc sa iasa la pensie in urmatorii ani. Varsta de pensionare scade in cazul acestora de la 65 la 60 de ani, in urma unor demersuri initiate de sindicatele reprezentative pentru domeniul feroviar din Romania.…

- Imagini spectaculoase au fost publicate cu cea mai inalta șosea din Romania. Transalpina sau “Drumul Regelui”, cum mai este denumita șoseaua, atrage mii de turiști. Cel mai inalt punct al șoselei este in Pasul Urdele, la 2.145 de metri. Drumul – din Muntii Parang, in Carpatii Meridionali – face legatura…

- Rezultate scontate in cea de-a doua zi a Trofeului Carpați la handbal feminin, care se disputa in aceste zile la Braila. Angola a invins categoric naționala de tineret a Romaniei, in timp ce prima reprezentativa a țarii noastre s-a impus destul de greu in fața Japoniei. Ultima zi a competiției programeaza…

- Sportivii romani au cucerit un numar de 26 de medalii la Campionatul Balcanic, care s-a desfașurat in Corfu (Grecia), in perioada 17-19 mai 2019. Dintre acestea 12 sunt de aur, 8 de argint și 6 de bronz! Sportivii maramureșeni care au reprezentat Romania au obținut patru medalii de aur, una de argint…

- In perioada 10-12 mai, Festivalul Muzeelor din Romania a gazduit – intr-un eveniment simultan axat pe cultura și tehnologie – expozițiile itinerante oferite de cateva dintre cele mai prestigioase muzee din Romania. La acest festival muzeal, Complexul Astronomic Baia Mare a prezentat duplexul sau expozițional…