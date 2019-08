Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Viorel Catarama va fi candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din luna noiembrie. Candidatura acestuia a fost validata, sambata, la primul Congres...

- Dreapta Liberala l-a desemnat pe Viorel Catarama drept candidatul partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie. Decizia a fost luata intr-un congres care a avut loc, sambata, la Botoșani. In discursul susținut in fața delegaților, Viorel Catarama a afirmat ca Romania trebuie sa se desprinda de…

- Conducerea PSD se reuneste azi la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. PSD nu a gasit aliati nici la ALDE, nici la PRO Romania, cu care a avut prima runda de negocieri.

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat sambata candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale, el fiind votat de peste 300 dintre cei aproximativ 500 de delegați prezenți la congres. „Va mulțumesc foarte mult pentru incredere, pentru acest moment care este un nou pas. chiar cred ca Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, despre o posibila competitie, la alegerile prezidentiale, cu un candidat al Aliantei USR-PLUS, ca fiecare are dreptul sa isi faca campanie si ca el, personal, isi va face propria campanie, pentru un nou mandat in fruntea tarii. Seful statului a fost intrebat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca liderii organizatiilor partidului vor discuta in aceasta saptamana pentru a lua o decizie referitoare la candidatul pentru alegerile prezidentiale. "O declaratie a mea dupa alegerile din 26 mai a fost interpretata de unii ca o…

