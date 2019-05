Omul de afaceri Gruia Stoica aduce China mai aproape de România In discursul rostit cu acest prilej, investitorul roman a subliniat, printre altele, ca Grampet Group a devenit una dintre primele companii europene care au aderat la Ruta de Transport Internaționala Trans-Caspica, scrie DC BUSINESS:

Impartașesc cu Kazahstanul o conexiune speciala, de prietenie și colaborare. In urma cu 20 de ani, eu am infiintat in Romania un operator de transport feroviar de marfa cu care visam sa leg, la un moment dat, Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific, un drum al matasii extins, vis ce pare a deveni realitate prin proiectul Trans-Caspian. Cațiva ani mai tarziu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

