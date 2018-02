Omul de afaceri Florian Walter: Crin Antonescu, santajat pentru a nu candida la prezidentiale in 2014. / Crin Antonescu: O aberatie. Dezmint inca o data ca vreodata in viata mea as fi fost santajat

Stiri pe aceeasi tema

- Informația apare in niște stenograme care exista la DNA, o discuție telefonica a omului de afaceri Florian Walter cu procurorul Mihaiela Iorga Moraru, informeaza Antena 3. Crin Antonescu a negat aceasta informație. El a spus ca nu este șantajabil, ca nu s-a retras și ca decizia de a nu candida…

- Omul de afaceri Marcel Toader le-a marturisit amicilor sai din mediul virtual ca il bate gandul sa scrie despre experiențele amoroase și femeile din viața sa. Marcel Toader este din ce in ce mai activ și mai zambitor pe rețelele de socializare de cand a devenit din nou un barbat liber . Omul de afaceri…

- Iubitul Denisei este un tanar om de afaceri care deține cateva sali de sport ultramoderne, pe numele lui Mircea, pare sa o fi impresionat pe cantareața cu abilitațile sale, scrie spynews.ro. Citeste si Raluca de la Bambi a ramas fara permis, dar si-a implinit un vis. Acum are sofer personal…

- BERBEC Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales in plan sentimental. Reusita la locul de munca si in afaceri. De asemenea, sunt favorizate intalnirile cu prietenii. Organizati-va timpul in asa fel incat sa nu va neglijati partenerul de viata. TAUR La locul de munca sau in…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a procurorului DNA Mihaiela Iorga Moraru, pentru ca ar pus bețe in roate anchetei care l-ar fi vizat pe fostului finanțator al Petrolului Ploiești, Florian…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a Mihaiela Iorga Moraru, la data faptelor si in prezent procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru favorizarea faptuitorului (Florian Walter - n.r.) si patru acte de fals intelectual in forma continuata.

- Ozana Barabancea s-a afișat așa cum nici macar fanii ei nu se așteptau sa o vada. Ozana Barabancea, care a fost implicata intr-un proces cu Opera Romana din Capitala , a devenit mare amatoare de sport. Dupa ce a slabit 40 de kilograme, Ozana Barabancea a devenit din ce in ce mai atenta la stilul de…

- Silviu Prigoana a slabit foarte mult in ultimii ani, iar acum incearca sa se mențina in forma. Silviu Prigoana, care ani de zile a purtat exclusiv haine negre , a uimit pe toata lumea dupa ce a slabit foarte mult. Omul de afaceri nu s-a mulțumit doar sa scape de kilogramele in plus, ca incearca sa se…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, ca euro ar trebui sa fie „undeva spre 5,3-5,4 lei”, dar „avem o gasca criminala de comunisti in Banca Nationala care tine cursul la un nivel care nu reprezinta realitatea”. „In Romania se intampla un lucru groaznic,…

- Are 30 de ani și are propria companie, care-i aduce foarte mulți bani anual. Viața sa pare perfecta, doar ca nu reușește sa-și gaseasca femeia visurilor. Și cum lucrurile au devenit prea complicate pentru el, s-a gandit sa ceara ajutor pe o rețea de socializare, scrie bugetul.ro.Barbatul a…

- Iulia Zgripcea și Andrei Barbulescu de la TVR 2 s-au casatorit. Cei doi, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 și-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie și de prieteni, iar proaspatul cuplu a și revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare…

- "Ingvar Kamprad s-a stins in pace in casa lui din Smaland. El s-a nascut in 1926 in Smaland si a fondat Ikea a 17 ani", a anuntat IKEA Suedia. Firma sa are acum 190.000 de angajati in intreaga lume si genereaza o cifra anuala de afaceri de 38 de miliarde de euro.

- Suedezul Ingvar Kamprad, fondatorul renumitei firme de mobila Ikea, s-a stins din viața la vârsta de 91 de ani. Celebrul om de afaceri a murit în somn, în propria lui locuința din sudul Suediei, potrivit TheIndependent. Ingvar Kamprad era considerat, în…

- Prezentatoarea de talk-show Oprah Winfrey a infirmat speculatiile ca va candida la presedintia SUA in 2020, afirmand intr-un interviu publicat joi ca nu este un lucru care i se potriveste,...

- Omul de afaceri Florian Walter a negat marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fostul deputat Eduard Martin i-ar fi cerut in anul 2008 sa retraga firma Romprest de la o licitatie organizata de Primaria Constanta pentru un contract de salubritate, castigat de compania Polaris. …

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Horoscop 14 ianuarie 2018: BERBEC In prima parte a zilei s-ar putea sa-ți ieși din fire din cauza divergențelor cu un partener de afaceri sau cu un coleg. Exista o cale de mijloc, dar compromisul este posibil numai daca reușești sa-ți controlezi impulsivitate și sa analizezi situația in mod lucid…

- Deputatul social-democrat a ales sa le comunice public colegilor sai pesedisti faptul ca are in gand sa intre in competitia electorala de anul viitor. Fie ca va avea sau nu sustinerea formatiunii din care face parte. Intr-o lunga “scrisoare deschisa catre colegii din PSD”, Liviu Plesoianu isi face cunoscute,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata colegilor sai din PSD in care anunta ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, indiferent daca partidul il va desemna sau nu drept candidat in cadrul viitorului Congres.

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o hotarare definitiva in procesul de divorț cu Maria Constantin. Marcel Toader și Maria Constantin au facut sa curga multa cerneala anul trecut, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza. Omul de afaceri a scos atunci la iveala amanunte care mai de care mai șocante despre…

- Omul de afaceri cere aleșilor locali un punct de vedere fața de poziția edilului in litigiul cu firma lui Dunca, care a investit la Muntele Mic aproape 5 milioane de euro. In solicitarea trimisa, Romeo Dunca enumera consecințele pe care le-ar suporta comuna Turnu Ruieni in urma deciziilor…

- Codruta Kovesi acuzata de ”canibalism inchizitorial” de procurorul Mihaiela Iorga. Șefei DNA i se cer despagubiri de 10.000 de euro Procurorul Mihaiela Iorga a cerut, in instanta, despagubiri de 10.000 de euro de la Laura Codruta Kovesi, Marius Iacob si institutia procurorului sef al DNA, pentru perioada…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- PSD ar trebui sa organizeze un congres in luna martie, este de parere secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu…

- Monica Tatoiu și partenerul ei de viața sarbatoresc 35 de ani de cand se cunosc. femeia de afaceri a facut un rezumat al celor pe care le-au trait impreuna. Monica Tatoiu, care locuiește ntr-o vila evaluata la 2,5 milioane de euro , este casatorita cu Victor Tatoiu. Acesta este barbatul care ii este…

- Saif al Islam Gaddafi, fiul fostului presedinte libian Muammar Gaddafi, vrea sa ii calce pe urme tatalui sau. El a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Purtatorul de cuvant al familiei a declarat ca Saif doreste sa readuca stabilitatea in tara.

- Prin intermediul platformei lui Andrei Duma copiii de la Centrul „Viata si lumina ” s-au putut bucura de darurile lui Mos Nicolae. Povestea lor e tulburatoare. Mircea Zamfir si sotia sa s-au dus la Centru pentru a afla ce nevoi au copii. Mircea povesteste ca acolo i s-a spus: „Vrem sa punem…

- Romanii care și-au cumparat bilete la jocul Loteriei Naționale, Loto 6/49 au facut ochii mari, duminica seara, cand au vazut numerele extrase. Nimeni nu ar fi putut sa se gandeasca la așa ceva.

- 30 de oameni de afaceri si 24 firme, din judetele Moldovei si Bucuresti au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Vaslui intr-unul dintre cele mai aple dosare de evaziune fiscala si spalarea banilor, cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass.

- O femeie si un barbat din Targu Jiu au fost retinuti astazi de politistii gorjeni sub acuzatia de santaj. Este vorba de o tanara, de 20 de ani, si iubitul acesteia care l-ar fi santajat pe un om de afaceri ...

- Doi tineri din Targu Jiu au fost reținuți pentru șantajarea unui cunoscut om de afaceri din Gorj. Omului de afaceri M.B. i-a fost pretinsa o suma de bani de catre tanara de 20 de ani care susține ca a ramas gravida cu el. In arest e...

- Contactat de DC News, George Balta ne-a oferit un interviu in exclusivite: 10 martie 2006. Ce iti aduci aminte din acea zi? 10 martie imi aduce aminte ca am avut antrenamentul capitanului, ultimul antrenament inainte de un meci, fiind condus de catre capitanul echipei. A fost un…

- Despagubiri record, de peste un milion de euro, decise de un tribunal italian in cazul unui barladean de 38 de ani, care a fost ranit, in urma unui accident rutier produs in urma cu cinci ani. Cazul a fost facut public in gazetaromaneasca.com, fiind unul de notorietate, datorita despagubirilor mari…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, vineri, la sediul DNA Ploiesti, pentru a fi audiata in dosarul in care este acuzata ca a ingreunat cercetarile si tragerea la raspundere penala a acestuia a omului de afaceri Florian Walter, care era urmarit international si cercetat de DIICOT. Mihaiela…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Elicopterul tip Eurocopter AS 350 B3, proprietate a omului de afaceri Romeo Dunca, a fost rasturnat de o rafala de vant la scurt timp dupa ce acesta a coborat din el. Incidentul s-a intamplat in momentul aterizarii la Dunca in imediata apropiere a proprietații lui de pe Muntele Mic. O rafala de vant…

- Fostul portar al echipei naționale de fotbal, Narcis Coman, a marturisit vineri, la Giurgiu, ca nu se aștepta sa se scrie o carte despre viața și activitatea lui. El a participat la lansarea volumului: "Narcis Coman — prin viața fara manuși", scrisa de Gelu Brebenel.…

- UPDATE 18,00: Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a ajuns marți seara la DNA, unde procurorii l-ar putea anunța ca i se pune sechestru pe avere, informeaza Agerpres. La intrarea în cladire, Dragnea a fost primit atât cu aplauze din partea susținatorilor,…

- „Barbie reala”, originara din Odessa, a devenit faimoasa datorita fizicului ei care aduce izbitor de mult cu a celei mai cunoscute papusi din lume: picioare lungi, talie ingusta, ochii mari si albastri. Valeria Lukyanova Adevenit o copie a celebrei papuși indragite de toate fetele, iar pentru a-i…