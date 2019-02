Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dragoș Savulescu, fost acționar la FC Dinamo, a fost dat in urmarire internaționala, dupa ce nu a fost gasit de polițiști pentru ca aceștia sa puna in aplicare sentința de cinci ani și șase luni de inchisoare primita in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanța.Magistrații…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea și Nicușor Constantinescu au fost condamnați la cate 5 ani de inchisoare cu executare fiecare. Dragoș Savulescu, fost acționar…