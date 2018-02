Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, si dat in urmarire internationala, a fost identificat de politistii italieni langa Roma, transmite Mediafax. Reprezentantii IPJ Cluj…

- Omul de afaceri Ioan Bene, cautat in toata Europa pentru ca nu s-a prezentat la Poliție ca sa fie dus la inchisoare dupa ce a fost condamnat in urma cu o luna pentru fapte de corupție, a fost gasit in Italia, saptamana trecuta.

- Omul de afaceri clujean, Ioan Bene, s-a predat în Italia și a fost plasat în arest la domiciliu. ”Persoana pe numele careia a fost emis un mandat european de arestare a fost identificata în 19 februarie de catre politistii italieni undeva…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, si dat in urmarire internationala, a fost identificat de politistii italieni langa Roma, anunța Mediafax. Mandatul european de arestare…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, si dat in urmarire internationala, a fost identificat de politistii italieni langa Roma, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ioan Bene a fost prins in Italia. Omul de afaceri Ioan Bene a fost identificat și reținut pe teritoriul Italiei. Acum, urmeaza sa fie parcurse procedurile de intrare in custodia autoritatilor romane, dar Politia Judeteana Cluj nu a putut preciza cat va dura pana cand Bene va fi adus in tara pentru a…

- Reprezentanții IPJ Cluj au confirmat ca Bene a fost depistat în Italia, fara a preciza însa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Omul de afaceri urmeaza sa fie extradat în baza mandatului de arestare emis de Tribunalul Cluj, dupa ce autoritațile din Italia…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la inchisoare in 31 ianuarie in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, iar ulterior cautat in baza unui mandat european de arestare, a fost identificat pe teritoriul Italiei si urmeaza sa fie parcurse procedurile de intrare in custodia…

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- Un tanar de 26 de ani cautat de autoritatile din Italia pentru lipsire de libertate a fost prins, luni, de politistii din Tulcea. Acesta a fost prezentat Curtii de Apel Constanta, urmand sa fie predat autoritatilor italiene.

- Directorul Societații pe Acțiuni „Agregat" din Ialoveni, Alexandru Stepanenco, ar fi fost dat in urmarire generala, fiind invinuit intr-un dosar penal de amenințare cu moartea. Omul de afaceri, care este fin de cununie al ex-președintelui Petru Lucinschi, neaga informația, scrie CrimeMoldova.

- Un iesean beat crita a incercat sa fuga de o masina a Politiei de Frontiera, insa a fost prins in cele din urma, dupa o urmarire ca in filme. Politistii de la punctul Tutora au facut semn unui autoturism aflat in trafic sa traga pe dreapta, insa soferul acestuia, dupa ce a incetinit, a calcat pedala…

- Un mandat european de arestare a fost pus in executare de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni contra proprietatii, fapte comise in Italia. Schimbul de date si informatii…

- Un barbat pe numele caruia exista un mandat european de arestare a fost depistat de politistii buzoieni pe raza municipiului Ramnicu Sarat. Acesta fusese condamnat de autoritatile judiciare italiene la peste 8 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de trafic de persoane si sclavie. Individul…

- Un barbat pe numele caruia exista un mandat european de arestare a fost depistat de polițiștii buzoieni pe raza municipiului Ramnicu Sarat. Acesta fusese condamnat de autoritațile judiciare italiene la peste 8 ani de inchisoare pentru comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și sclavie. Individul…

- Pe numele lui Ioan Bene, omul de afaceri clujean condamnat la 3,8 ani pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, s-a emis un mandat european de arestare. Omul de afaceri mai este cercetat intr-un dosar de dare de mita. Citeste mai mult: adev.ro/p431tr

- Tribunalul Cluj a emis un mandat european de arestare pe numele lui Ioan Bene, condamnat in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu. Politistii au inceput deja demersurile pentru gasirea omului de afaceri condamnat definitiv la trei ani si opt luni de inchisoare. Purtatorul…

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele unui om de afaceri controversat. Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, este cautat in toata Europa dupa ce acesta a fugit de la domiciliu.

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un barbat care conducea un tractor în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 10 februarie a.c., în jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei municipiului Gherla, aflându-se pe DC 20,…

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele omului de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, dupa ce acesta nu a fost gasit la domiciliu.Citeste si: ULTIMA ORA-Comisia…

- NEWS ALERT Ioan Bene, dat in urmarire internationala Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele omului de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, dupa ce acesta nu a fost gasit…

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele omului de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, dupa ce acesta nu a fost gasit la domiciliu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 27 de ani, care a comis mai multe furturi in Italia in anii 2012 si 2013, a fost depistat si prins, marti seara, pe raza comunei valcene Galicea de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei ...

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla.Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean...

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene, condamnat definitiv la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanua fost dat in urmarire generala de polițiști pentru a fi dus la inchisoare.

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat în urmarire de polițiștii clujeni, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la închisoare cu executare în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu și trebuia sa fie

- Cluj-Napoca, 31 ian /Agerpres/ - Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu si trebuia sa fie depus la Penitenciarul Gherla.…

- Pe numele lui Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a lui Vasile Pogacean, om de afaceri, si a lui Ioan Bene, om de afaceri, au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Primii doi au fost dusi in cursul zilei de miercuri, 31 ianuarie, la Penitenciarul Gherla,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, care a primit o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani, s-a prezentat in aceasta dupa-amiaza la poliție, pentru a fi dus in arest.…

- Polițiștii clujeni au pus în aplicare, miercuri, mandatele de arestare pe numele lui Horea Uioreanu și a lui Vasile Pogacean, condamnați definitiv la pedeapsa cu închisoarea pentru primire, respectiv dare de mita.”Pe numele a doi barbati din municipiul Cluj-Napoca, respectiv…

- Polițiștii clujeni au depistat și retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere.”La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 02:40, politistii din cadrul Sectiei…

- Iulian Siclitaru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu, a fost reținut dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie. Omul,este un apropiat al unui director influent din Primaria Craiova- Delia Ciuca, unul din directorii…

- Un barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Belgia a fost prins de polițiști. Barbat, in varsta de 45 ani, din localitatea Spermezeu, județul Bistrița-Nasaud, fusese condamnat la 4 ani de inchisoare, pentru tentativa de omor. Pentru depistarea barbatului, politistii au beneficiat de…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri ddimineațp, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 07:10, polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat, de 31…

- Un barbat, de 56 de ani, din Motru pe numele carura autoritatile din Italia emisesera un mandat de arestare, a fost depistat ieri in municipiu. Suspectul era urmarit international, pe numele acestuia existand o semnalare emisa de catre autoritatile italiene ...

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj – Compartimentul Urmariri in colaborare cu politisti din cadrul Politiei Bailesti au organizat, ieri, o actiune pe linia depistarii persoanelor urmarite in temeiul legii, ocazie cu care in municipiul Bailești a fost ...

- Un individ care a furat cruci, icoane si aparatura electronica dintr-o biserica, dar si rechizite din scoli si gradinite de pe raza judetului Brasov a fost prins de politisti dupa doua luni de la comiterea faptei. Barbatul este cautat si de catre autoritatile din Italia. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un barbat cautat pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 8 ianuarie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au depistat un barbat, de 44 de ani, din localitatea…

- La data de 23 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din Blaj l-au depistat si retinut, pe raza municipiului, pe un barbat de 42 de ani, din Blaj, urmarit la nivel national si international. Barbatul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni inchisoare, pentru comiterea infractiunii de abandon…

- Un barbat care era dat in urmarire internaționala a facut un atac de panica in momentul in care polițiștii de frontiera l-au spus ca pe numele lui era emis un mandat european de arestare. Urmaritul a leșinat, astfel incat oamenii legii au apelat numarul unic 112 pentru a solicita o ambulanța.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat o persoana pe numele careia era emis un mandat european de arestare pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii. In data de 17 decembrie, in...

- La data de 17.12.2017, in jurul orei 02:44, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 2 Politie, au depistat in flagrant pe raza de competența un tanar de 23 ani, din comuna Cojocna, județul Cluj, care a sustras din doua autoutilitare, parcate in spatele unui imobil, doua cutii…

- Potrivit Politiei Romane, in urma investigatiilor si a informatiilor furnizate de Serviciul Urmariri al Directiei de Investigatii Criminale din IGPR, Avraham Morgenstern, fost partener de afaceri si apropiat al fostului primar Radu Mazare, a fost localizat si retinut, in cursul acestei nopti, in Buenos…

- Cu peste 100 km/h prin Floresti. Nu avea permis La data de 9 noiembrie, in jurul orei 00:30, polițiștii clujeni au depistat un conducator auto care rula pe DN1 E60, pe raza localitații Florești, cu viteza de 107 km/h. În urma verificarilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit…

- Acesta era autorul a sase infractiuni de furt calificat. „La data de 27 noiembrie, in urma colaborarii dintre IPJ Iasi - Biroul Urmariri si autoritatile Italiene, a fost depistat in zona Milano din Italia un tanar de 21 de ani, din comuna Ceplenita, care se sustragea executarii unei pedepse de patru…