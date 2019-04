Stiri pe aceeasi tema

- 2000 de tineri sunt asteptati la Future Makers 2019, program educational de antreprenoriat și o competitie de idei de business pentru viitor, cu premii totale de 20.000 de euro, oferite de Fundatia Coca-Cola. Cea de-a doua editie Future Makers, proiect implementat de Global Shapers Bucharest Hub și…

- Romania: Secțiile de vot pentru cetațenii din Republica Moldova #alegeri Foto. Maria Mandița. Secțiile de vot din România pentru cetațenii din Republica Moldova Potrivit Comisiei Electorale Centrale din R. Moldova, cetațenii Republicii Moldova care se afla în România…

- UPDATES: Prezența la vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova Foto: Radio Chișinau. UPDATE ora 12.00: Pâna la aceasta ora, peste 20% din electorat a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Potrivit datelor publicate online de Biroul Electoral Central,…

- Galați: Secție de vot pentru cetațenii din Republica Moldova Foto. Maria Mandița. La ora 7.00, a început procesul de vot si la sectia de votare amenajata în sediul central al Universitatii Dunarea de Jos din Galati, situat pe strada Domneasca la nr. 47. Aici, sunt asteptati…

- Ideea portalului Student pe Net a inceput, in urma cu zece ani, intr-o camera de camin din campusul din Constanța și s-a extins rapid in alte orașe din țara. A devenit o rețea sociala unica, 100% romaneasca, avand zilnic mii de utilizatori. Ultimele statistici din Google Analytics, alaturi de planurile…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.

- “Nu-mi vine sa cred. Am un gol in stomac. Imi pare sincer rau. Se pare ca am plecat intr-un moment bun. Cineva acolo sus ma iubește. M-am simțit foarte bine in cei patru ani in care am lucrat la ei. De fapt m-am simțit foarte bine in cei zece ani de jurnalism. Mi-a placut la maxim. Am…