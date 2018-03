Stiri pe aceeasi tema

- Povestea batranului care s-a izolat pe o insula din Italia. Traiește singur din 1989. Un batran in vrasta de 79 de ani s-a izolat de societate pentru a trai singur pe o insula din Italia, iar recent, el a devenit vedeta pe rețelele sociale, dupa ce a inceput sa-și documenteze singuratatea pe Facebook…

- Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a vedetei, locuiește in SUA de o buna perioada de vreme. Tanara s-a acomodat departe de casa, insa tot iși dorește sa revina in Europa. Rebecca nu mai este singura și are un iubit pe nume David cu care se ințelege de minune. "Ea este cetatean american si…

- Insula pe care doar femeile au voie. O saptamana aici costa 3500 de dolari. SuperShe, un grup internațional format numai din femei, fondat de catre Kristina Roth, iși va deschide in curand sediul și salile de fitness pe o insula privata din Finalda. Vezi galeria foto + 3 + 3 Incepand cu luna iunie,…

- "Tin post de 12 ani, din 2006. Imi amintesc cum, la ultima deplasare cu caravana "Din dragoste", in Italia, pentru ca se nimerise tot in postul Pastelui, mancarea mea de baza era paine cu rosii uscate si masline. O bunatate! Nu mi-este greu sa tin postul deloc. Si iti mai zic ceva. Eu, care sunt un…

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pana in Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei. Preturile energiei au crescut in asteptarea celui de-al doilea val de…

- In perioada 11-17 martie, CNVA este gazda celei de-a patra activitați de formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 Moving Minds through Movies, coordonat de instituția bacauana. In acest scop sunt așteptați sa soseasca 23 de elevi straini, insoțiți de 10 profesori din Italia, Polonia, Turcia și Lituania.…

- O familie de romani din Italia este devastata de durere. Fiica acestora in varsta de 24 de ani a disparut de acasa și nimeni nu știe ce s-a intamplat. Deși au fost sesizate autoritațile, romanii spun ca nu s-a facut nimic pentru gasirea fetei disparute.

- COMUNICAT DIICOT: La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor…

- Un tanar de 28 de ani, originar din judetul Suceava, care locuia de mai multi ani cu familia in Italia, a decedat la spitalul din Napoli. Acesta a fost gasit inconstient pe o strada din orasul Caserta, iar dupa cinci zile petrecute la spital, a murit.

- Rectorul Universitații Tehnice Cluj: "E greu sa ținem tinerii in instituție, cu salariile pe care le au in IT" Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Topa, semnaleaza o problema care va trebui rezolvata: cea a cadrelor didactice, mai ales din zona tehnologiei informației (IT). …

- Antonia e una dintre artistele care nu se teme sa se puna singura in situații destul de neplacute, poate chiar rușinoase, din punctul de vedere al unor specialiști. Aflata in Italia la fiica ei, vedeta s-a filmat in timp ce se juca cu Maya, insa, la un moment dat i-a venit o idee și a […] The post A…

- Cresterea economiei britanice a fost mai slaba in 2017 decat se estima, Regatul Unit ramanand in urma redresarii globale, acum cand se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. PIB-ul Marii Britanii a încetinit la 0,4% în trimestrul patru din 2017,…

- Madalina Ghenea (29 de ani) a decis sa iși reia cariera si s-a intors in Italia. Vedeta si-a facut apariția la unul dintre cele mai importante evenimente din industria modei, Saptamana Modei de la Milano. Madalina Ghenea, mai fericita ca niciodata. Cu cine a petrecut bruneta Valentine's Day…

- Douglas Costa, brazilianul celor de la Juventus, a relatat in presa din Italia o intamplare halucinanta petrecuta pe vremea cand evolua in Brazilia, pentru Gremio. Concret, echipa pentru care evolua a fost forțata de fani sa tranteaca un meci pentru a nu trimite titlul in curtea marii rivale, Internacional…

- Intalnirea dintre echipele de tenis ale Spaniei si Germaniei, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Davis, va avea loc pe zgura, la Valencia. Spania a ales sa joace impotriva Germaniei pe zgura in acest sfert de finala programat intre 6 si 8 aprilie. Meciurile se vor disputa pe…

- Un student din Spania a devenit vedeta dupa ce a obținut o bursa Erasmus - va studia câteva luni în Italia, într-un schimb de experiența și va lua parte la petrecerile colegilor. De ce e inedit? Barbatul are 80 de ani.

- Stefan Radu a fost acuzat ca ar fi cumparat 1.000 de bilete pentru fanii lui Dinamo, pentru ca acestia sa o incurajeze pe Lazio. Presa din Italia, REACTIE INCREDIBILA dupa FCSB - Lazio 1-0. Ce au titrat MARILE ZIARE "Nu e adevarat ca am cumparat bilete pentru fanii lui Dinamo. Clubul…

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, controlat de Marcel Barbut, a inregistrat anul trecut afaceri de 92 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul precedent, 8% din venituri venind din exporturi. „A fost o evolutie buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am…

- Realizatorul TV Dan Negru a facut un anunț, pe pagina sa de Facebook, privind postul de televiziune TVR.Acesta a anunțat ca postul de televiziune public va relua în acest an competiția muzicala ”Cerbul de Aur”."O știu din mai multe surse: TVR reia anul asta “Cerbul…

- Deputatul UDMR, Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy, a initiat un proiect legislativ prin care propune autonomia Tinutul Secuiesc, motivand ca locuitorii sacaunelor secuiesti isi afirma dorinta revendicarii dreptului la autonomie teritoriala prin reprezentantii alesi. „Secuimea, populatia autohtona…

- Radu Calin Marcel de la parohia ”Sfantul Ioan Botezatorul” din Enna, Sicilia a plecat in lumea celor drepți, dupa ce a dus o lupta necruțatoare cu o boala grava, asa cum informeaza radioresita.ro. Preotu a lasat in urma sa doi copii minori, cu varste fragede, un baiețel de 8 ani, respectiv o fata de…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile…

- Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei si Angliei la 23 si 27 martie. Di Biagio, selectioner al nationalei de tineret a Italiei din 2013, a jucat de 38 de ori pentru Squadra Azzurra intre 1998 si 2002 si a evoluat la AS Roma si…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unei avalanse produsa in Campo Felice, o statiune de schi situata in centrul Italiei, la aproximativ 120 de kilometri de Roma, au anuntat duminica reprezentantii Serviciului pentru interventii de urgenta, citati de AFP. O a treia persoana, care…

- La Koln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional "Exportsentr" din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa…

- Primaria Bacau a caștigat procesul cu Luca Way SRL, firma care a reproiectat investiția de la Insula de Agrement din Bacau, dupa ce proiectul inițial a fost imposibil de pus in opera. Decizia nu este definitiva, poate fi atacata cu apel. Procesul a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Italia, discuta cu o serie de producatori auto, inclusiv Fiat Chrysler Automobiles (FCA), in incercarea de a beneficia de pe urma boom-ului autovehiculelor electrice prin intermediul tehnologiilor sale de reincarcare.

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Nivelul de poluare in Italia, care este deosebit de critica in valea fluviului Po si, in general, in orasele din nordul tarii, a devenit din ce in ce mai mare. Din 39 de capitale de provincie, cinci au depasit limita de 100 de zile poluare excesiva. Torino (in zona gara Grassi) conduce clasamentul cu…

- Arheologii au descoperit recent ceea ce pare a fi o rețea de terase și cladiri construite din mai mult de 1000 de tone de piatra alba importata, pe o insula greceasca din Marea Egee. Situl arheologic Dhaskalio, situat pe insula Keros, are o vechime de cel puțin 4500 de ani, iar cercetatorii care l-au…

- ealuri și paduri verzi, se ofera sa plateasca oricui (inclusiv strainilor) pana la 2.000 de euro pentru a se stabili acolo. Primarul orașului Candela, din regiunea sudica a Italiei, Puglia, dorește sa creasca numarul locuitorilor din orașul sau, odata cunoscut sub numele de „Micul Napoli” pentru strazile…

- Un tânar cu dubla cetațenie, moldoveneasca și româna, este pasibil de cercetare penala pentru deținerea unui permis de conducere falsificat. Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni au depistat permisul în haina acestuia și din declarații s-a aflat ca a fost perfectat…

- UPDATE ora 12:35 Trei femei si-au pierdut viata in accidentul de tren de langa Milano, potrivit celui mai recent bilant publicat de autoritati. 10 persoane au fost grav ranite si alte aproximativ 100 au suferit leziuni usoare. Din cauza acestui incident, traficul feroviar intre Milano si Brescia este…

- Tanarul Andrei Marginean a ajuns in Italia, la Sassuolo Calcio, ocupanta locului 14 in Serie A, fotbalistul lansat de CS Zlatna (Liga a IV-a Alba), component al echipei naționale Under 17 a Romaniei facand un pas important in cariera. „Sunt foarte bucuros ca am semnat cu Sassuolo Calcio, pentru ca este…

- AMANAT… Desi a trecut o luna jumatate de la producerea crimei care a socat Romania si Italia, ancheta pare a fi departe de finalizare. Costel Ciobanu, vasluianul ucis in stil mafiot, decapitat si cu bratele taiate, nu a ajuns nici acum acasa pentru a fi inmormantat crestineste. Motivul: anchetatorii…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- CSA Steaua are in probe doi straini. Ar fi primii „stranieri” din istoria echipei Armatei. CSA Steaua, liderul Ligii 4 București , se uita și peste granițe pentru eventuale intariri pentru sezonul de primavara, cand lupta cu Academia Rapid pentru promovare se anunța foarte dificila. In afara lui Marius…

- Familia unei femei este disperata, dupa ce nu a reușit sa ia legatura cu ea de aproape doi ani. Ghic Florica are 47 de ani și este originara din localitatea Someșu Cald, comuna Gilau, județul Cluj. Ea a plecat la munca in Italia in luna martie 2016, iar din iulie același an nu a mai …

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Schioarea Federica Brignone (Italia) a castigat sambata slalomul super urias de la Bad Kleinkirchheim (Austria), a saptea victorie a sa in Cupa mondiala si a doua a sezonului. Cu timpul de 1min09 sec 80/100, Brignone (27 ani) le-a devansat pe elvetianca Lara Gut si austriaca Cornelia Huetter.…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Tragedie intr-o familie din Republica Moldova. Un tanar in varsta de 31 de ani a decedat in Italia in urma unui accident de motocicleta in Milano, Italia. Potrivit presei italiene, la 4 ianuarie acesta s-ar fi izbit cu motocicleta intr-o mașina de ambulanța. Din cauza multiplelor traume, barbatul a…

- Anna Nutu, romanca premiata in 2003 de autoritatile italiene pentru tablourile cusute la mana, isi va prezenta autobiografia documentata in cartea “Pasii Vietii”, vineri 12 ianuarie 2018. Evenimentul va avea loc in prestigioasa Sala de Conferinte a Primariei din Roma din Piazza del Campidoglio incepand…

- Cipriotii turci voteaza duminica pentru a alege cei 50 de membri ai legislativului, un scrutin anticipat ce se tine dupa esecul de anul trecut al ultimelor negocieri pentru reunificarea insulei Cipru divizate. Cipru, cu un milion de locuitori, este impartit in doua de la invazia partii…

- Insula sudaneza Suakin din Marea Rosie ar putea deveni o veritabila atractie turistica. Un acord incheiat de Sudan cu Turcia ar putea fi solutia pentru refacerea numeroaselor cladiri si forturi care dateaza din perioada Imperiului Otoman.