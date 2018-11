Stiri pe aceeasi tema

- Corina Chiriac este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de muzica ușoara din Romania. Și daca pe cariera a pus dintotdeauna foarte mult preț, nu același lucru s-a intamplat și cu partea sentimentala. Corina Chiriac, in varsta de 69 de ani, este o prezența fascinanta atat in viața de zi…

- Se spune ca intelepciunea vine odata cu varsta, dar se pare ca nu este singura calitate pe care oamenii o dezvolta in timp. Cercetarile arata ca odata cu inaintarea in varsta oamenii devin mai siguri pe ei si mai multumiti de propria viata! Persoanele cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani raporteaza…

- 20 de ani – Riscul de a dezvolta cancer de san in aceasta perioada este de 1 la 1760 Ce trebuie sa stii: Femeile la varsta de 20 de ani pot face cancer la san, desi este rar. Aproximativ 5% din toate cazurile de cancer diagnosticate anual in SUA sunt la femei sub 40 de ani. Schimbari in ADN…

- Kelly, in varsta de 37 de ani, este platita de clienți pentru a le oferi compania ei la masa Kelly Popilek, din California, a declarat ca banii pe care ii caștiga i-au oferit o viața mai buna fiicei sale, Ariana, in varsta de 10 ani. Femeia in varsta de 37 de ani, a caștigat in jur de 10.000 de…

- Accident mortal, astazi, in apropierea localitatii Cristur, situata intre municipiile Deva si Hunedoara. Un sofer in varsta de 75 de ani care a incercat o manevra riscanta si-a pierdut viata. Potrivit reprezentantiilor IPJ Hunedoara, citati de hunedoaralibera.ro, barbatul in varsta de 75 de ani conducea…

- Studiul realizat de BCR, prin Școala de Bani, arata ca, atunci cand vine vorba de economii și investițiile pe care romanii le fac cu acestea, diferențele intre generații sunt mari. Daca persoanele cu varste cuprinse intre 26 și 79 de ani aleg sa achiziționeze in special produse vestimentare, copiii…

- Liderul formatiunii comuniste peruane Cararea Luminoasa, Abimael Guzman, care ispaseste deja o condamnare pe viata, a primit o a doua sentinta pe viata, marti, pentru un atentat cu masina-capcana din 1992 la Lima, in care au murit 25 de persoane, noteaza AFP preluata de news.ro.Trei judecatori…

- Desenatorul de presa Jean Laplace, care publica de mai multe decenii o seria de caricaturi intitulata "jocul celor opt erori" in ziare din lumea intreaga, a incetat din viata duminica, la varsta de 84 de ani, informeaza luni AFP, potrivit Agerpres. Desenator prolific, Jean Laplace a dus o existenta…