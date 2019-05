Stiri pe aceeasi tema

- Ajax a cucerit Cupa Olandei și a anunțat: „Nu am terminat inca. Nu vrem sa ne oprim. Sezonul se poate incheia chiar foarte frumos". Pare incredibil, dar chiar așa e. Din 2014, de la ultimul titlu din cele 4 la rand cu Frank de Boer antrenor, Ajax nu mai cucerise niciun trofeu. Niciunul! Duminica, „lancierii"…

- Pregatiti-va de viitoarea editie a Rock la Mures la un warm-up de punk cu arome grecești și finlandeze. Vineri, 3 mai, de la ora 21.00, la clubul Capcana din Timișoara va avea loc un concert de incalzire pentru ediția din acest an a festivalului Rock la Mureș, in cadrul caruia vor susține concerte formațiile…

- La inceputul acestei veri, mai exact in 2 iunie, Universitatea de vest din Timișoara ii așteapta pe toți iubitorii de mișcare, sport și petrecere a timpului in aer liber la cea de-a doua ediție a UVT Liberty Marathon.

- Editorialele din „Agenda Zilei” au construit cronica lui Octavian Andronic Zoltan Kovacs, fondatorul grupului de presa „Agenda” din Timișoara, rememoreaza in postfața la cel de-al 11-lea volum al ciclului „Cronologia comentata a mileniului III” ipostazele intalnirii și colaborarii sale cu omologul sau…

- Simion Giurca a fost vreme de 24 de ani seful biroului de promovare turistica al Romaniei de la Viena. Acum a decis sa vina in ajutorul Timisoarei, pentru atragerea turistilor straini in Mica Viena, in contextul Capitalei Culturale Europene.

- Noul director interimar al Operei Nationale Romane din Timisoara (ONRT), baritonul Cristian Rudic, a declarat, miercuri, ca va continua proiectele institutiei alaturi de echipa deja consolidata in precedentul manageriat, dar va aduce si elemente noi, bazate pe experienta si performanta, toate pregatind…

- Turiștii ar putea fi invitați intr-un „city break Alianța Vestului”. Primarul Timișoarei Nicolae Robu lanseaza aceasta idee la Targul de Turism din urbea de pe Bega. Un tur la final de saptamana in care turistul sa porneasca din Timișoara, sa treaca prin Arad, Oradea și sa ajunga la Cluj sau invers.…

- Un document redactat de umanistul Nicholaus Olachus, descoperit in colectia Muzeului National al Banatului (MNB), care le dadea "drept de palos" unor razboinici din armata maghiara, innobilati, devine exponatul lunii februarie, pe simezele muzeului din Timisoara. "Este un material inedit,…