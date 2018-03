Stiri pe aceeasi tema

- "Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt „singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care „sa asigure o decizie politica…

- Delia Dragos, asistenta medicala de la Serviciul Judetean de Ambulanta Maramures este bine. Interventia chirurgicala pe care a suferit-o in Italia s-a incheiat cu succes. Anuntul a fost facut de sotul ei pe pagina de socializare, alaturi de multumiri pentru toi cei care s-au mobilizat sa-i ajute cand…

- Un nou incident violent si mai ales ingrijorator s-a inregistrat intr-o scoala din Romania. S-a intamplat astazi in Alexandria. De fata cu colegii si profesorii, doi elevi de clasa a 12-a si-au imparțit pumni și picioare.

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Comisia a solicitat joi, 8 martie, Romaniei, Finlandei si Luxemburgului sa isi adapteze legislatia nationala pentru a lua in considerare modificarile din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE ).

- Desi pare ireal, sute de oameni sunt obligati sa isi mute domiciliu, in urma unei hotarari judecatoresti. Comuna Rociu, din judetul Arges a pierdut 778 de hectare, printr-o decizie a Curtii de Apel Pitesti, iar in acele zone locuiesc circa 250 de localnici. Ciudat este ca judecatorii au dat 600 de hectare…

- Anul acesta, start-up-ul UiPath, evaluat la 1,1 miliarde de dolari, planuieste sa mai deschida un centru de dezvoltare in Romania si va angaja cei mai buni ingineri de software din tara, potrivit CEO-ului Daniel Dines. „Am vazut ca business-ul functioneaza, iar in 2018 vom continua ce stim…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…

- Nu mai este nicio surpriza pentru nimeni faptul ca, in mai toate spitalele din Romania, pacienții se pot ”alege” in orice moment cu infecții nosocomiale. Din pacate, pentru unii dintre bolnavi, acestea sunt fatale. Este și cazul unui barbat de 78 de ani din Alba Iulia, Gheorghe Ivan, care și-a pierdut…

- In doua luni de zile, peste 70 de oameni au murit din cauza gripei, in Romania, iar cele mai multe decese au fost cauzate de AH1N1- denumita și gripa porcina și de tip B (japoneza). O femeie de 76 de ani, din județul Cluj, a murit chiar pe 1 martie, din cauza virusului de tip B, fiind nevaccinata antigripal.…

- Trei moldoveni care se indreptau cu masina spre Bulgaria au ramas blocati in nameti aseara in judetul Ialomita din Romania. Ei se deplasau pe un drum inchis din cauza vremii nefavorabile, iar salvatorii romani nu stiu cum au reusit sa treaca de filtrele politiei.

- Iridex Group Import Export, lider în tehnologii de mediu, de gestiune a deșeurilor, construcții civile și industriale, îmbunatațiri funciare, proiectarea și operarea de depozite ecologice municipale, anunța rezultatul vizitei la depozitul ecologic de la Chiajna a reprezentanților Consiliului…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. Propunerea…

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Iarna aceasta, zeci de oameni au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon de la centralele si sobele din locuinte. Si cum un val de ger napraznic se abate peste Romania, iar sistemele de incalzire vor fi folosite la capacitate maxima, fiti cu bagare de seama.

- “In conditii normale, puterea unei birocratii complet dezvoltate este intotdeauna dominanta” – Max Weber Formularea caracteristicilor birocratiei ii este atribuita sociologului german Max Weber (1864-1920). Birocratia este un sistem de organizare incadrat in teoria statului…

- Scandal mare la Braila dupa ce cateva zeci de soferi au reclamat ca si au distrus masinile dupa ce au alimentat, sambata si duminica 17 18 februarie 2018 de la o benzinarie din localitatea Albina, aflata in apropiere de municipiul resedinta de de judet. Initial, soferii au anuntat la benzinarie ca in…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt…

- Astazi, la ora la care cititi acest articol, a fost dat publicitatii un document elaborat de catre Comitetul consultativ pentru Conventia-cadru privind protectia minoritatilor nationale, organism specializat al Consiliului Europei.

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate…

- Un incendiu devastator a lasat fara acoperiș aproximativ 18 familii din Constanța, Romania in urma unui incendiu. Pompierii au luptat cu flacarile șapte ore. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- „Problema cea mai mare in Romania nu e ca Lucan a luat mita sau ca a facut preferențial transplant. Problema cea mai mare in sistem e faptul ca, in cele 40 de spitale, dedicate la nivel național, nu se identifica donatorii” – spune dr. Carmen Panțiș. A renunțat la un job platit mai bine in privat, a…

- Combustibilul utilizat în procesul de obținere a caldurii și apei calde este un amestec pe baza de rumeguș, paie și alte resturi lemnoase, care sunt tocate și supuse unui proces de deshidratare. Sub acțiunea ligninului, întreaga compoziție se solidifica, iar produsul rezultat are dimensiuni…

- Anul acesta sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la momentul in care drumul Romaniei s-a schimbat definitiv. La 1 decembrie 1918, s-a scris o pagina fundamentala din prezentul nostru, din fiinta noastra romaneasca, din misiunea ce ne-a fost data de atunci si pentru totdeauna. La acea…

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Producatorul german de piese si accesorii auto Wielputz a semnat, miercuri, un contract de inchiriere a 30.000 de metri in Parcul High Industria Park Craiova, nemtii urmand sa investeasca 10 milioane de euro. Vor fi create 500 de noi locuri de munca, transmite MEDIAFAX. Contractului de inchiriere…

- Castelul Bran, unul din cele mai cunoscute obiective turistice romanesti pe plan global, a atras anul trecut 835.116 de vizitatori platitori de bilete, la care se adauga gratuitatile si participantii la evenimentele publice si private, astfel ca in total un milion de oameni au trecut pragul castelului,…

- A fost stare de alerta maxima in județul Gorj, unde un incendiu devastator a izbucnit la sediul Transgaz, din comuna Hurezani. O conducta s-a spart, iar martorii spun ca ar fi avut loc și o explozie puternica. La fața locului au intervenit zeci de salvatori, informeaza b1.

- Meteorologii avertizeaza ca e posibil sa se produca fenomene meteo extreme in 2018. Furtuna deosebit de violenta din Timișoara, care a provocat moartea a opt persoane și ranirea altor zeci in septembrie 2017, s-a putea repeta. Avertismentul a fost lansat de Elena Mateescu, directorul Administrației…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, intenționeaza sa realizeze o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. „Incercam sa realizam o harta mediului in ceea ce privește orașul Sfantu Gheorghe. In acest scop, in data de 2 februarie…

- La inceput de an, sute de oameni primesc o lovitura crunta. Dupa ce negocierile privind cumpararea unei importante fabrici din Romania au eșuat, conducerea a hotarat sa inchida unitatea de producție.In urma acestei decizii, sute de angajați vor fi concediați. Disponibilizarile se vor face…

- Vedetele TIFF, Untold si Electric Castle Singurul oras din România cu doua teatre si doua opere nationale (române si maghiare), Cluj-Napoca este în acelasi timp si decorul celui mai mare festival românesc de film, TIFF, si a doua festivaluri de muzica ce atrag un numar…

- Anul care se sfarseste a adus pentru romani o nemeritata intoarcere in timp, la vremurile "democratiei originale": noua putere politica a rupt Romania de restul lumii transatlantice si incearca sa creeze aici o economie exotica, cu solutii proprii, care mai de care mai nastrusnice. De fapt,…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Cam aceasta este lenea sociala. Dar ce se intampla cu persoanele care muncesc pentru intregul grup? Ei bine, la un moment dat se simt și ei pacaliți și – deși vor continua sa fie singurii care lucreaza – vor incepe și ei sa mai „traga chiulul” sau sa se implice mai puțin in activitate. „Ce eu sunt…

- Romania a mai bifat un ultim loc in cadrul UE – chiar și la ponderea cheltuielilor pentru protectie sociala in PIB, conform datelor publicate la finele saptamanii trecute de Eurostat, cu mai putin de 15% din PIB fata de o medie europeana de 29% din PIB. Ceea ce nu e de mirare, intrucat noi nu (NU) adunam…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis vineri un mesaj in care vorbeste despre cei 28 de ani care au trecut de la Revolutia din decembrie 1989, precizand ca romanii au recurs la sacrificiul suprem pentru libertate, scriind o fila importanta a istoriei cu durere, lacrimi, sange si curaj.…

- Consilierul local al municipiului Sebeș, Radu Cristian, propune un proiect de reducere a poluarii in zona. Pana la finele lunii februarie a anului viitor, Radu Cristian, consilier local PRU al municipiului Sebeș, vrea sa propuna un important proiect de hotarare pe tema protecției mediului. Pana atunci,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) anunța ca miercuri de dimineața, incepand cu ora 09.30, peste 5.000 de transportatori protesteaza in fata Guvernului, fata de pirateria si concurenta...

- Sicriul Regelui Mihai se afla la Palatul Regal din Bucuresti. Corpul neinsufletit al Majestatii a fost dus aseara cu o masina funerara. In fata Palatului, mii de oameni s-au adunat pentru a-l intampina pe ultimul drum cu aplauze, strigand: "Monarhia salveaza Romania".

- Fara o zona euro puternica, UE nu va putea merge inainte, afirma consilierul prezidential Leonard Orban, care considera important ca pasii pe care Romania ii face privind accederea la moneda europeana sa fie cat mai rapizi. "Fara o zona euro puternica, Uniunea nu va putea merge inainte si este absolut…

- In jumatate din locuințele din Romania iarna nu ”se locuiește”, ci ”se hiberneaza”. Asta pentru ca, din datele Ministerului Energiei, aceste locuințe nu pot fi incalzite de proprietarii lor decat parțial. Nu au bani. Așa ca stau in frig, cu mai multe haine pe ei, mai mult sub plamuma, moțaind, ca urșii…