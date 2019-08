Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, urmeaza sa fie dus vineri la sediul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), pentru a fi supus testului cu aparatul poligraf, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX…

- Cazurile adolescentelor Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencu, disparute in Caracal, dupa ce presupusul criminal Gheorghe Dinca le-a luat „la ocazie”, nu sunt singurele de acest fel in Romania. O alta eleva, din Bihor, a disparut in urma cu un an și jumatate, dupa ce a plecat la un magazin.

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost de acord sa fie testat cu aparatul poligraf, anunța Procurorul șef al DIICOT, Felix Banila.

- Un polițist a publicat un mesaj sfașietor despre cazul Alexandrei Maceșanu, adolescenta care a fost rapita, violata si probabil ucisa de Gheorghe Dinca din Caracal, menționand ca simte ca a dezamagit-o pe copila. El a vorbit despre problemele sistemului și despre cum e sa fii polițist in Romania, in…

- Marian, iubitul Alexandrei, are 18 ani, abia a dat examenul de Bacalaureat și viseaza la o cariera militara. A cunoscut-o pe Alexandra in urma cu un an, la un eveniment la care au dansat amandoi. Face parte din ansamblul popular din Resca, in timp ce Alexandra dansa in ansamblul din Dobrosloveni.Marian…

- O femeie din Bari a declarat, la Realitatea TV, sub protectia anonimatului, ca Gheorghe Dinca era cunoscut in Bari, Italia, pentru ca facea parte dintr o retea care aducea fete din Romania si le obliga sa se prostitueze. Conform marturiilor femeii, capul retelei era un barbat pe nume Mihai, din Constanta.…

- Coșmarul din Caracal a ingrozit Romania. O echipa Libertatea, Maria Andrieș și Daniel Stanciu, a urmarit ancheta autoritaților, dar și felul in care a crescut furia in randul lucuitorilor in micul oraș din Olt. Ce au gasit criminaliștii in curtea lui Gheorghe Dinca? Care a fost rezultatul cautarilor…

- Apar informații de ultima ora in cazul lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto in varsta de 66 de ani ce este suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșeanu. Soția acestuia se pare ca ar fi venit in Romania impreuna cu cei 4 copii ai cuplului și acum participa și ea la percheziții.