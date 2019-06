Stiri pe aceeasi tema

- Jony Ive, geniul din spatele designului Apple, unul dintre motivele pentru care mulți oameni cumpara produsele, va pararsi gigantul american. Britanicul își va face propria companie de design.

- Un roman de 20 de ani este cel mai tanar milionar din Silicon Valley, potrvit raportului Yahoo! Finance, citat de Forbes US, informeaza stirileprotv.ro.Sebastian Dobrincu a strans bani din site-uri și la 16 ani calatorea in California, pentru a da mana cu Tim Cook, de la Apple, și pentru a-l…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in perioada ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat, iar cererea pentru servicii si…

