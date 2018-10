Omul care a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a locui 12 zile in spatiu ne povesteste cum a fost

Stiri pe aceeasi tema

- Astronautul Nick Hague (NASA) si cosmonautul Alexey Ovchinin (Roscosmos) se aflau joi la bordul unei capsule Soyuz cand propulsoarele rachetei ce ii tansporta catre Statia Spatiala Internationala au incetat sa mai functioneze. Cei doi au...

- Desi a avut un diametru de doar 2 milimetri, fisura de pe nava ruseasca Soyuz a declansat un intreg scandal. Pe 1 septembrie, echipajul de pe Statia Spatiala Internationala afirma ca exista o scurgere de oxigen pe nava, o saptamana mai...

- Denumita Big Falcon Rocket (BFR), naveta are trei misiuni majore in urmatorii sapte ani. Prima va avea loc in anul 2022 si va transporta catre Marte materialele necesare unor misiuni ulterioare. Bussines Insider precizeaza ca in 2023 este programata a doua misiune a navetei, anume o calatorie in jurul…

- SpaceX a decis cine va fi primul turist spatial. Este vorba de un miliardar japonez care va zbura alaturi de sase - opt artisti in jurul Lunii, in cadrul primei calatorii private catre satelitul natural al Terrei.

- Elon Musk a anuntat in cadrul unei conferințe de presa ca miliardarul Yusaku Maezawa, un magnat japonez al modei online, in varsta de 42 de ani, ar putea fi primul pasager care va zbura in jurul satelitului natural al Pamantului. Yusaku Maezawa este unul dintre cei mai bogati oameni din Japonia,…

- Un pas important catre accesul oamenilor obisnuiti care doresc sa calatoreasca in spatiu a fost facut. Compania spatiala de transport a lui Elon Musk, SpaceX, a anuntat ca a semnat primul contract din lume cu un pasager privat pentru a zbura in jurul lunii, la bordul vehiculului sau denumit BFR.

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, face eforturi pentru a scoate compania sa spatiala privata din zona de start-up si sa treaca la productie, in mijlocul semnalelor conform carora firma sa producatoare de rachete ar putea rata startul propus in 2020, spun surse din piata, citate de Reuters. …

- NASA ar putea renunța din 2019 la achiziționarea de rachete „Soyuz“ pentru a trimite astronauții sai pe Stația Spațiala Internaționala (ISS), odata cu lansarea anul viitor a doua nave spațiale private americane cu echipaj uman. In aprilie 2019, compania SpaceX a lui Elon Musk intenționeaza sa lanseze…