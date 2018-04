Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru ca am lucrat timp de 14 ani in domeniul marketingului online, pentru ca stiu foarte bine despre ce vorbesc si pentru ca am vizitat chiar sediile Google si Facebook din Silicon Valley, consider ca e de datoria mea sa explic ce sta in spatele acestor companii si in ce fel vor sa ne construiasca…

- Mozilla, producatorul browserului Firefox, a lansat o extensie care blocheaza Facebook sa mai spioneze utilizatorii pe internet. Extensia se numește Facebook Container și aceasta izoleaza pur și simplu Facebook de restul activitaților efectuate in browser. Reamintim, Facebook urmarește chiar și utilizatorii…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa inchida ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa ce a fost provocat de fanii sai pe Twitter. Dimensiunile conturilor erau imense, fiecare dintre ele avand aproximativ 2,6 milioane de fani. Elon Musk a inceput dialogul raspunzand…

- In contextul unui declin generalizat al pietei, actiunile Facebook au incheiat tranzactiile de vineri in declin cu 3,3-, la 159,39 dolari pe unitate. Scaderea din aceasta saptamana a titlurilor Facebook scoate in evidenta gravitatea scandalului din jurul firmei Cambridge. Congresmenii au cerut audierea…

- Banca germana Commerzbank a anunțat ca iși suspenda publicitatea pe Facebook din cauza scandalului Cambridge Analytica , cand firma de consultanța politica a accesat datele personale a 50 de milioane de oameni, scrie Reuters . Decizia vine dupa ce Mozilla, producatorul browserului Firefox, a luat aceeași…

- Unul dintre fondatorii WhatsApp, Brian Acton, s-a alaturat unei comunitati tot mai mari de utilizatori care renunta la Facebook si recomanda si altor persoane sa faca acelasi lucru, ca urmare a uriasului scandal provocat de informatia ca datele personale a 50 de milioane de membri ai retelei de socializare…

- Facebook a fost data in judecata dupa scandalul Cambridge Analytica de catre un utilizator furios in privința scurgerii de date, scrie Bloomberg . Reamintim, firma de consultanța politica Cambridge Analytica a accesat fara consimțamant datele e peste 50 de milioane de americani și a lucrat pentru campania…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Trupa Massive Attack și-a șters pagina de Facebook. Facebook este implicata, zilele acestea, intr-un imens scandal, dupa un raport al New York Times, care dezvaluie cum Cambridge Analytica – o firma de date politice angajata de campania electorala a lui Donald Trump in 2016 – a colectat informații private…

- Scandalul Cambridge Analytica, in care firma de consultanța politica ce l-a ajutat pe Donald Trump in campanie și a pledat pentru Brexit a accesat datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook , a dus la o campanie de ștergere a aplicației. Numita #DeleteFacebook, aceasta este acum un adevarat…

- O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de seara, scrie libertatea.ro. Syd a vrut sa-i trimita imaginea iubitului ei, dar a greșit numarul, trimițand mesajul unui necunoscut. Citeste si WhatsApp face schimbari. Decizia…

- Tim Berners-Lee, inventatorul internetului, cere reglementarea gigaților IT pentru a preveni ca internetul sa devina ”inarmat” pe scara larga de catre state, scrie The Guardian . Internetul implinit 29 de ani in data de 12 martie, dar viitorul sau pare tot mai sumbru. Acesta este și motivul pentru care…

- Am tot primit informatii despre hardware-ul si capabilitatile noilor modele Huawei P20, insa pana acum nu am primit si fotografii foarte clare cu dispozitivele. Din fericire, Evan Blass nu dezamageste, acesta publicand pe contul lui de Twitter fotografii de presa la rezolutie inalta cu toate cele trei…

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- Legenda skateboardingului, Tony Hawk, a confirmat ca nu mai colaboreaza cu Activision. Hawk a facut anunțul pe Twitter (via PST) unde a menționat ca decizia a fost luata in urma problemelor cu serverele pentru jocurile curente și calitatea lor, plus problemele cu remasterizarile pentru titlurile…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Dragobetele, sarbatoarea dragostei la romani, isi are radacinile in traditiile dace si in credinta intr-un fel de zeu al iubirii, a carui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic si inceputul primaverii.

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine "piata atentiei" si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Presedintele SUA Donald Trump a abordat subiectul violentei domestice pe Twitter, unde a apreciat ca simple acuzatii pot ruina o viata si s-a intrebat: "Oare nu mai exista un proces?", relateaza News.ro.Presedintele american a adaugat: "Vietile oamenilor sunt distruse de niste…

- Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat sambata seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.ro pe retelele sociale.…

- “Nu putem spune altfel: Simona Halep e o luptatoare”, este replica momentului pe contul de Twitter al WTA (organizatorul circuitului feminin de tenis. Postarea a venit dupa o revenire uluitoare a Simonei Halep in setul 3 al finalei Australian Open ...

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- Twitter continua lupta impotriva propagandei ruse. Reprezentantii retelei de socializare au depistat alte cateva mii de conturi de pe care erau publicate stiri false in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din Statele Unite.

- ,,Un spectacol despre nevoia prezentei celuilalt intr-o lume in care totul devine din ce in ce mai virtual. Protagonistii nu mai au nevoie de prezentari, sunt doi mari maestri - MAIA MORGENSTERN & MARIUS BODOCHI - intr-o versiune contemporana French style a "Legaturilor primejdioase" marca Eric-Emmanuel…

- Petre Daea: “Am spus foarte clar ca vom da subventiile la timp” in Economie / Aflat in vizita in Teleorman, la batranii din centrele de la Furculesti si Cervenia, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit si despre subventiile pentru agricultori. “Noi am spus foarte clar…

- Pentru prima oara de la sfarsitul Razboiului Rece, americanii se tem de modul in care ar putea utiliza presedintele SUA arsenalul nuclear pe care il are la indemana. Recent, acesta a publicat pe pagina sa de Twitter faptul ca ''butonul sau...

- Postarea de pe Twitter a lui Donald Trump, prin care spunea ca are „un buton mai mare și mai puternic decat cel al lui Kim John-Un", i-a inspirat pe cei de la KFC. KFC Marea Britanie s-a folosit de „cearta pe butoane" ale celor doi lideri pentru a-i ironiza pe cei de la Mc Donald's, pe Twitter:…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…