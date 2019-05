Peste 111.000 de persoane au fost vaccinate pana in prezent. Acestea sunt persoane care au intrat in contact cu un pacient sau cu apropiati ai acestuia. Vaccinurile nu au fost insa suficiente pentru stoparea dezvoltarii virusului Ebola in anumite regiuni ale tarii, deja afectate din cauza lipsei de securitate.

'Numarul noilor cazuri (de Ebola) continua sa creasca, in parte din cauza incidentelor violente repetate care afecteaza capacitatea echipelor de a identifica si de a stabili centre de vaccinare pentru toate persoanele cu risc de a contracta Ebola'', a indicat OMS intr-un comunicat.…