- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…

- Schimbarile climatice ar putea pune probleme amatorilor de bere in urmatoarele decenii, in conditiile in care vor provoca o scadere a randamentului culturilor de orz, ingredient principal pentru productia celei mai populare bauturi alcoolice a lumii, arata un nou studiu publicat luni in revista 'Nature',…

- Scotia ar trebui sa aiba propria sa versiune privind planul de securitate a granitei cu Irlanda in care Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa se puna de acord in ceea ce priveste Brexitul, a declarat luni prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters.

- Alcoolul este responsabil pentru trei milioane de decese in fiecare an, insemnand 5,3% din populatia globului, conform unui nou raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), scrie The Guardian potrivit News.ro . Datele arata ca, in 2016, dintre aceste trei milioane de victime, 2,3 milioane au fost…

- Speranța de viața a europenilor este in creștere, insa obezitatea și excesul de greutate risca sa inverseze aceasta tendința, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). „Raportul asupra sanatații in Europa ”, publicat o data la trei ani, a relevat faptul ca speranța de viața la naștere in regiune…

- Mai mult de un sfert din populația globului nu face suficienta mișcare. Este concluzia celui mai mare studiu de acest fel realizat de Organizația Mondiala a Sanatatii. Cercetatorii au observat ca femeile sunt mai sedentare comparativ cu barbații.

- Potrivit unui raport al Comisiei Europene, România înregistreaza în jur de 1,4% infectii intraspitalicesti, putine în comparatie cu alte tari europene, unde media este în jur de 5%. Cu toate ca în alte state europene a reusit implementarea unor programe de igiena…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca spera ca Turcia si Rusia sa gaseasca impreuna o solutie in ceea ce priveste problema din regiunea Idlib din nordul Siriei, controlata de rebeli, relateaza Reuters.