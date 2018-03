Omraam Mikhael Aivanhov: Alchimia spirituală – căutarea perfecțiunii (V): Cunoașterea poate fi o armă contra fricii V-ați ratacit intr-o padure și nu cunoașteți drumul, e normal sa va fie frica, dar daca știți cum sa va orientați, daca aveți o lampa, mergeți fara sa va temeți. Intotdeauna ne este teama de ceea ce nu cunoaștem, de ceea ce nu știm cum sa folosim, ca animalele, carora le este teama de foc, sau ca primitivii, care tremurau in fața forțelor naturii, neștiind ce sunt ele. Acum, ca oamenii au ajuns sa imblanzeasca aceste forțe, ei lucreaza in centrale electrice sau nucleare acționand liniștiți un buton sau altul, deschizand un robinet, fara a se teme, caci știu ce și cum sa manipuleze. Dar cineva… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infertilitatea a devenit un fenomen din ce in ce in ce mai raspandit in societatea actuala, iar trendul nu pare sa scade, ci chiar sa capete amploare in anii urmatori. De multe ori, incercarile nereusite de a avea copii nu au doar cauze medicale, ci mai ales factorii psihologici, precum stresul, anxietatea…

- Punctul de lucru al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brașov din Municipiul Sacele va fi din nou funcțional, incepand din data de 14 martie 2018. Sediul punctului de lucru va fi la aceeași adresa, respectiv, str. G. Moroianu nr.7. Pentru a veni in sprijinul persoanelor din aceasta…

- Deși a a avut parte, teoretic, de un adversar ușor de intrecut, Ripensia Timișoara nu a avut deloc un meci ușor, duminica, pe teren propriu. Chiar daca s-a chinuit cu Braila, important este ca banațenii au caștigat toate cele trei puncte. Eroul zilei a fost Mediop, el marcand cele doua reușite…

- „Puneti intrebari si cautati raspunsuri! Intelesurile pe care le gasesti devin certitudini si porti catre alte intelesuri”, a spus dr. Ovidiu Dragos Argesanu la Deva, la conferința „Trezirea spirituala și conștiința de sine”. Medicul, terapeutul si scriitorul Ovidiu Dragos Argesanu…

- Se intampla cateodata sa vina la mine cineva pentru a mi se plange ca nu reușește sa scape de un viciu care il chinuie. Saracul de el, a incercat de sute de ori, dar niciodata nu a reușit. Atunci ii spun: “Ei bine, dar asta e minunat, este de-a dreptul formidabil! Asta dovedește pur și simplu cat sunteți…

- Cele mai frumoase și importante ființe de pe pamant sunt sarbatorite in fiecare an de 8 MARTIE. Mame, soții, iubite, surori, colege, profesoare sau soacre, pentru toate doamnele minunate din viața noastra, in acesta zi speciala, avem un gand frumos de transmis. Citeste si Mesaje de 8 MARTIE…

- Simularea examenului de evaluare nationala s-a desfasurat fara probleme in Calarasi, profesorii supraveghetori fiind inlocuiti in cateva scoli de catre Inspectoratul Scolar, acolo unde ar fi putut exista probleme.

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- Compania naționala aeriana Tarom a anunțat ca face recrutari pentru personal, cele mai multe posturi vacante fiind pentru insoțitori de zbor. Potrivit unui anunț postat pe site-ul comapaniei, operatorul aerian recrutează 20 de însoțitori de zbor, pe o perioadă determinată…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia.

- A dat una dintre cele mai puternice interpretari feminine cu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri si tinteste una dintre statuetele puse in joc pentru cea mai buna actrita in rol principal. Frances McDormand este pe cat de nemiloasa, pe atat de grandioasa in rolul lui Mildred Hayes, o mama indurerata…

- "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia Juridica a Partidului National Liberal sa demonteze insailarea de extrase din presa, care a stat la baza propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei. De asesmenea, ne manifestam increderea in presedintele Romaniei si in Consiliul Superior…

- Cu ocazia zilei de Sfantul Valentin, Smiley și-a bucurat fanii din Moldova cu doua concerte incendiare. Astazi, interpretul roman a postat pe pagina sa de facebook un videoclip cu vizita sa in Chișinau

- Henry este contra lui Neymar. ”Daca vrea sa nu mai stea in umbra lui Messi, sa schimbe sportul”. Acesta este sfatul pe care francezul Thierry Henry, antrenor secund la naționala Belgiei, i l-a oferit brazilianului. ”Nu știu daca Neymar a plecat de la Barcelona pentru a nu mai fi in umbra lui Messi.…

- FCSB a castigat cu Lazio si pare mare favorita azi, insa istoria pastreaza amintirea a doua momente unicat: dupa victorii fabuloase in Europa echipa care le-a obtinut a pierdut la scurt timp in fata rivalei traditionale. 1-0 cu Lazio. Prima victorie all-time a Stelei impotriva unei echipe din Italia.…

- ASU Politehnica Timișoara iși va termina seria meciurilor amicale din aceasta iarna cu ocazia unei dispute cu „sora” Universitatea Cluj. Ambele echipe au avut un traseu relativ asemanator in ultimii ani, este vorba de proiecte de tip socios in cadrul carora fanii cotizanți „dețin” clubul.…

- In perioada 9 – 11 februarie s-a desfașurat la Sinaia „Școala politica de iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților”. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții TLDE Covasna, se menționeaza: „In cadrul Școlii de Iarna a avut loc si sedinta…

- Sefa Baroului din Paris Marie-Aimee Peyron a deschis o procedura disciplinara contra controversatului avocat Robert Bourgi cu privire la declaratiile sale in documentare consacrate prabusirii fostului candidat la presedintie Francois Fillon, relateaza AFP. ”Am decis sa deschid o procedura disciplinara…

- Zi mare pentru Marina Almașan! Cautarea a luat sfarșit, iar realizatoarea emisiunii „Femei de 10, Barbați de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2, ne-a surprins de Ziua Indragostiților cu un anunț legat de...

- Vlad Cosma, citat marți la DNA Ploiești, nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara. Informația a fost confirmata de sora lui, deputatul PSD Andreea Cosma, relateaza Agerpres. Deputatul PSD Andreea Cosma a anunțat ca fratele sau nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara.…

- Intr-un ceas astral al cinstei, Parlamentul European a devenit scena unei puternice pledoarii pentru libertate, civism si democratie si a unei memorabile celebrari a adevarului ocultat de vuvuzelele coalitiei PSD-ALDE.

- Ilie Nastase vine la Cluj, dar urmareste meciul de Fed Cup la televizor Fost capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase nu se va afla in sala din Cluj-Napoca la meciul cu Canada, programat intre 10 si 11 februarie. Suspendat în aprilie 2017 pentru scandalul provocat…

- Irina Begu a facut o serie de declarații cand a ajuns marți pe Aeroportul Henri Coanda. Tenismena a marturisit ca este greu cand lipseste Simona Halep, dar a precizat ca echipa Romaniei va avea sustinerea publicului si va putea obtine victoria in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera ca victima…

- Miercuri, 7 februarie, iubitorii de teatru din Cugir sunt invitați la o comedie cu agenți secreți, la Casa de Cultura din oraș. Intotdeauna ne-au trezit interesul si curiozitatea, serviciile secrete, ce se intampla in spatele unor indicative celebre si cum actioneaza agentii de informatii in operatiunea…

- Intotdeauna sa ne rugam ca Domnul sa ne povatuiasca ce anume trebuie sa facem, si Domnul nu ne va lasa sa ne ratacim. Adam n-a avut intelepciunea sa-L intrebe pe Domnul despre rodul pe care i l-a dat Eva, si pentru aceasta a pierdut Raiul. David n-a intrebat pe Domnul: „Este bine, oare, sa ...

- Deea și Dinu Maxer știu foarte bine ca se fac bani frumoși la nunți și botezuri, astfel ca au facut programe speciale pentru a fi cat mai solicitați la astfel de evenimente. Tariful lor nu este deloc unul mic. Deea și Dinu Maxer, care și-au petrecut cea mai recenta vacanța in Maroc , formeaza un cuplu…

- Intrebat cum descrie chemarile repetate la DNA, Dragnea a spus ca nu ii e teama, pentru ca nu a facut nicio infractiune. "Am inteles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman si am facut un grup infractional care a functionat, cred ca si acum functioneaza. Nu vreau sa ma refer foarte mult la…

- In 1978 a intalnit-o pe Regina Mama la expozitia Societatii Britanice de Astrologie iar acesta i-a facut harta astrala, dupa care a devenit din ce in ce mai solicitat atat de membri ai Familei Regale cat si de apropiatii acestora. Cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si…

- Nationala României se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu începerea returului Rugby Europe International Championship (REIC), ''Stejarii'' urmând sa dispute cinci partide în competitia europeana, trei pe…

- Klaus Iohannis a motivat desemnarea Vioricai Dancila prin faptul ca nu putea ignora majoritatea parlamentara. Seful statului a certat, voalat, partidele de Opozitie pentru ca nu au sprijinit o varianta comuna de premier. Intrebat daca a acceptat propunerea PSD de frica sa nu fie suspendat, Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului, l Palatul Cotroceni,…

- Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet a Autoritatii, www.asfromania.ro.Cautarea se poate face simultan pentru maximum cinci vehicule, iar criteriile de cautare sunt numarul de inmatriculare sau numarul de identificare a autovehiculului (seria de sasiu). Rezultatele…

- Andreea CIOBANU, Consilier local: PUNCT DE VEDERE In urma declarațiilor și acțiunilor facute de dl. Razvan Mares, doresc sa fac urmatoarele precizari: PSRO NU MAI EXISTA! Congresul P.S.RO a avut loc in luna decembrie 2017 și a decis dizolvarea partidului in conformitate…

- Moda a ajuns pana la Piatra Neamt, asa ca primarul i-a anuntat pe localnici ca si-ar dori sa vada numele orasului sus, pe munte, informeaza Observator. Numai ca mesajele primite de edil nu au fost toate favorabile proiectului. Primarul din Piatra Neamt, Dragos Chitic, s-a gandit ca numele…

- De teama ca autoturismele ar putea ramane blocate, autoritațile au hotarat sa inchida strada pe ambele sensuri. Polițiștii locali au stat in ploaie ca sa ii opreasca pe șoferii care și-ar fi dorit sa se aventureze prin șuvoaie. Apa a atins 50 de centimetri pe șoseaua de centura in urma caderii ploii.…

- Cel mai așteptat serial al acestui inceput de an, ”Fructul oprit”, va avea marea premiera diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand telespectatorii ii vor putea urmari pe unii dintre cei mai mari actori ai Romaniei in prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor autohtone.

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu 19 presedinti de CJ care vin la guvern pentru ceremonia de semnare a contractelor pentru mai multe zeci de aparate medicale de inalta tehnologie.„Felicitari, domnule ministru! Sunt zeci de milioane de euro. E un bun inceput.…

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- A plecat de langa tatal lui și s-a facut nevazut! Un baiețel de 9 ani aflat la plimbare cu tatal sau a disparut de langa acesta și este de negasit. Totul s-a intamplat intr-o localitate din județul Caraș-Severin. Autoritațile il cauta de ore bune. Autoritațile carașene s-au mobilizat, duminica, pentru…

- BERBEC Trebuie sa te opresti din a face atat de multe lucruri deodata daca vrei sa ai succes in 2018. Citeste si Horoscop ianuarie Astrocafe.ro. Schimbari in plan sentimental, etape noi in plan financiar Ca Berbec, ai tendinta de a musca mai mult decat poti mesteca, iar asta…

- La final de an, oamenii serviciilor din justiție au primit ordin in regim de urgența sa stranga cat mai multe semnaturi pe unitați impotriva UNJR si AMR prin care sa spuna ca nu i-au reprezentat in Parlament cand s-au discutat modificarile la legile justiției confirma surse convergente din instanțe…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, anunța ca protestatarii nu vor obține absolut nimic in urma ieșirii in strada și ca nu au nicio șansa de izbanda in lupta cu Guvernul, organizand manifestații constant.

- Satui sa fie ignorati constant de autoritati, doctorii pun piciorul in prag. Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au anuntat ca, incepand cu 3 ianuarie 2018, nu vor mai acorda s...

- Se tot vorbeste despre paralele mai mult sau mai putin egale, despre legatul in serie si in paralel, despre Statul-Paralel. Intotdeauna au existat paralele si cupluri, ca alternativele, care sunt doua, da sau ba ! Platon si Aristotel, Dante si Petrarca, Cervantes si Shakespeare, Michelangelo si Leonardo,…

- Interviu cu Eugen Colesnicov, inginer în construcții și pictor amator Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova De unde vine pasiunea pentru pictura și, anume, pictatul icoanelor? Este o pasiune care vine din adâncul sufletului meu, nu am studii în acest…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, a mobilizat lumea la protestul de duminica seara. Tehnocratul a transmis un mesaj extrem de dur pe facebook si i-a chemat pe romani in fata Guvernului, de la ora 17:00. „Daca nu vreți sa va fie teama sa mergeți noaptea pe strada, daca nu vreți sa va fie teama pentru parinții…

- Toata presa (cu exceptia lui Mircea Badea) a publicat sau transmis Comunicatul DNA, in care Laura Codruta Kovesi face praf modificarile legilor Justitiei, fara sa observe existenta unui paragraf care-l poate trimite pe autor direct la Balaceanca. Iata-l: „Prin modificarea art. 223 alin. 2 Cod procedura…