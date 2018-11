Stiri pe aceeasi tema

- Femeia se afla pe o trecere de pietoni in momentul in care a fost accidentata mortal. "In data de 18 noiembrie, in jurul orei 18:50, un conducator auto de 25 de ani din Zalau, in timp ce conducea autovehiculul pe DN1F E81, dinspre municipiul Zalau catre municipiul Cluj-Napoca, in Nadasel,…

- O femeie si un copil au fost accidentati, miercuri, pe o trecere de pietoni din proximitatea Palatului de Justitie din municipiul Suceava, fiind transportati la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean, a informat miercuri purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit purtatorului…

- Doua persoane, o femeie de 40 de ani și copilul ei de un an și jumatate au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de o mașina, pe o trecere de pietoni din zona Palatului de Justiție din Suceava. Accidentul s-a inregistrat astazi, in jurul orei 13.00. Femeia traversa drumul cu un caruț in […]

- Trei persoane au fost ranite și una a murit dupa ce un șofer a intrat în plin într-un grup de persoane care traversa un bulevard din municipiul Constanța. Potrivit polițiștilor constanțeni accidentul s-a petrecut duminica seara, pe bulevardul Alexandru Lapușneanu, în zona Zodiac.…

- Un pieton a murit dupa ce a fost izbit in plin de o mașina in timp ce traversa o șosea pe trecerea de pietoni. Șoferul vinovat le-a spus polițiștilor ca pur și simplu nu l-a vazut pe batr Tragedia s-a petrecut in aceasta seara, pe Drumul National 7, la Santuhalm (județul Hunedoara), in zona fabricii…

- Filmarea care surpinde momentul in care o tanara mama, din localitatea prahoveana Dumbravesti, a fost ucisa de un sofer care circula cu viteza a fost facuta publica. Camerele de supraveghere din zona au filmat momentul in care femeia, care tocmai isi lasase copilul la gradinita, se opreste in dreptul…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe strada Gheorghe Doja din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o tanara in varsta de 13 ani a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversare, pe trecerea pentru pietoni. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale pentru a acorda copilei primul…

- O minora in varsta de 10 ani a ajuns miercuri seara la spital dupa ce a fost lovita de un autoturism, pe o trecere de pietoni aflata pe raza localitații Laz. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 august 2018, in jurul orei 19.10, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier…