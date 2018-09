Omniasig a platit daune de 6,5 mil. lei pe o polita RCA, in contul unui accident care a avut loc in Franta, din cauza vitezei excesive

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 29 august 2018, in jurul orei 1.25, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DJ 704, intre Cugir si Vinerea. Un barbat de 33 de ani, din localitatea Vinerea, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de…

- Doi tineri au murit in urma unui teribil accident rutier. Un "ofer, in varstE de 30 de ani, a ie"it cu ma"ina de pe carosabil "i s-a lovit puternic un copac aflat pe partea dreaptE a direc:iei de mers.

- Daune morale de 120.000 de euro in urma unui accident petrecut in Franța in care a fost implicat un șofer din Alba, fost fotbalist la Inter Ciugud Un accident mortal ce a avut loc in urma cu 4 ani in Franta, in care au decedat doi soferi romani, dintre care unul din Alba, face obiectul […]

- Doi soferi, care circulau cu viteza, au ajuns cu autoturismele pe care le conduceau in santul de pe marginea drumului național 1. Primul accident s-a produs marți, in jurul amiezii, pe DN1, intre Codlea si Vladeni. Un șofer, in varsta de 54 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers și a ajuns…

- O femeie a fost ranita, duminica dimineața, intr-un accident rutier care s-a produs pe strada Frunzișului, varianta Zorilor – Manaștur din Cluj-Napoca. Un autoturism BMW, care circula pe sensul de urcare, a derapat din cauza vitezei, a patruns pe contrasens și a lovit violent un autovehicul Volkswagen.…

- Un accident de circulație a avut loc luni sambata pe Autostrada Sebeș – Sibiu, la km. 247, pe breteaua de ieșire spre Mediaș. Pe fondul vitezei neadaptate, un turism a intrat in coliziune cu parapeții de pe partea stanga. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. In urma impactului, șoferul și…

- Presedintele grupului chinez HNA, unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din lume, a murit intr-un accident in Franta. Wang, care era intr-o calatori de afaceri, a suferit o cazatura dupa care nu si-a mai putut reveni, potrivit declaratiilor companiei. Wang a murit marti dimineata dupa ce a…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in noaptea de marti spre miercuri pe o sosea din Timis. In urma accidentului doi tineri au murit, iar patru au fost raniti. Dintre cei patru raniti, doua tinere sunt in stare grava.