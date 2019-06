Omleta cu ceapa si carnati Mod de preparare Omleta cu ceapa si carnati Se caleste ceapa taiata marunt in ulei, dupa care se pun carnatii taiati in cubulete. Se lasa pana se prajesc uniform. Se pun ouale care se bat in prealabil. Se condimenteaza cu sare si piper. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

