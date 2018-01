Omer Tetik, Banca Transilvania, despre PSD2: Nu o sa avem o abordare defensiva fata de startup-urile fintech

Stiri pe aceeasi tema

- Clientii Bancii Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active, vor putea efectua plati atat in tara, cat si in strainatate direct cu smartphone-ul la POS-urile contactless ale comercianilor prin intermediul aplicatiei BT Play. Institutia financiara este prima banca…

- Banca Transilvania a introdus o aplicație pentru cumparaturi cu telefonul Banca din Cluj a lansat o aplicație de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul. Acesta devine portofel digital pentru cumparaturi cu card de debit sau de credit. Aplicația poate fi descarcata din Google…

- ♦ ZF a analizat tranzactiile de vanzare de actiuni Banca Transilvania pe parcursul anului 2017 realizate de initiati, iar suma totala a fost de 73 mil. lei l Printre vanzatori se gaseste si Omer Tetik, director general al bancii. ZF a analizat vanzarile de actiuni rea­lizate de persoane initiate…

- OMV Petrom, BRD, Transgaz, Romgaz si Banca Transilvania sunt cinci actiuni de urmarit de investitorii de la bursa romaneasca in 2018 in contextul in care in cazul companiilor de stat rezultatele la noua luni ar putea aduce dividende cu randamente de 10-12%, evolutia pretului petrolului va ajuta Petrom…

- Startup-ul fintech Revolut, cu 10.000 de clienti in Romania, a lansat polita Revolut Travel Insurance cu plata pe zi (pay-per-day) ce consta intr-o asigurare medicala si dentara al carei pret incepe de la aproximativ 5 lei si care se activeaza automat in momentul in care utilizatorii pleaca intr-o…

- BT este astfel primul investitor bancar strain de pe piata din Republica Moldova din ultimii zece ani. "BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri strategici pentru sustinerea antreprenorilor si economiei Republicii Moldova", arata un comunicat al bancii, transmis marti Bursei…

- Actiunile Rompetrol Rafinare, SIF4 Muntenia si Banca Transilvania se depreciau cel mai mult, marti dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare scadea cu 4,64%, al SIF4 Muntenia cu 1,94% si al Bancii Transilvania cu 1,53%.…

- U-Banca Transilvania va juca miercuri, la Nicosia, împotriva ciprioților de la Keravnos Strovolou, în etapa a 3-a a Grupei L a FIBA Europe Cup. Keravnos Strovolou BC este o echipa solida cu multe titluri de campioana și cupe în palmares. Ciprioții…

- Aproximativ 1 milion de persoane s-au informat, în cursul anului 2017, prin platforma Întreb BT cu privire la servicii, produse si operațiuni bancare: ce înseamna acestea si cum sa procedeze în relația cu banca într-un anumit context. Cresterea…

- Evolutia recenta a comenzilor noi exprima premise favorabile pe termen scurt pentru dinamica productiei in ramura prelucratoare, scenariul macroeconomic central al Bancii Transilvania indicand cresteri cu ritmuri medii anuale de 3,2% in 2017 si 2018 a investitiilor productive si de 2,5% in 2019,…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings.

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- U-Banca Transilvania a învins în deplasarea din Belgia, echipa Belfius Mons-Hainaut, scor 81-85. Meciul a fost unul foarte echilibrat, iar clujenii au fost susținuți de un mic grup de suporteri. Gazdele au înscris primele puncte…

- In cazul in care incasezi venituri din strainatate intr-o valuta diferita fata de cea atasata contului tau curent, bancile iti aplica o serie de comisioane si o rata de schimb valutar mai mare. Startup-ul estonian TransferWise a lansat un instrument financiar ce iti permite sa ai un cont local pentru…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit va inregistra o crestere a ritmului mediu anual de 3,9% anul viitor, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. “In scenariul macroeconomic central ne asteptam la cresterea creditului…

- ♦ Pe 20 decembrie 2016 actiunile Bancii Transilvania inchideau la 2,34 lei ♦ „Tinand cont de majorarea de capital social prin alocarea de actiuni gratuite si dividendul de 0,06 lei, randamentul total ar fi de 12,8%.“ Un deponent care pe 20 decembrie 2016 plasa 10.000 de lei…

- Institutiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenti, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% si noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenti), arata o cercetare a KPMG. Iata alte domenii de interes…

- Banca Transilvania a finalizat procesul de dezvoltare a aplicatiei mobile BT Pay, aceasta fiind acum in faza-pilot, urmand ca lansarea sa aiba loc la finalul lunii ianuarie 2018, conform unui comunicat de presa emis de catre banca. Aplicatia permite plati contactless, bazat pe tehnologie inteligenta…

- Liderul grupului deputatilor PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, ca dezbaterea proiectului bugetului de stat in plenul Parlamentului este "un simulacru", adaugand ca "aceasta abordare este primitiva si lipsita de logica". "Asistam in aceste momente la un simulacru de dezbatere privind bugetul statului.…

- Banca Transilvania a rascumparat in perioada 11-15 decembrie un numar de 2,26 milioane actiuni, la un pret total de 4,7 milioane lei, parte a programului de rascumparare aprobat de actionari. Actiunile au fost rascumparate la preturi cuprinse intre 2,08 lei si 2,11 lei. Banca…

- Startup-urile fintech isi pun amprenta din ce in ce mai mult in viata de zi cu zi a consumatorilor, indiferent daca vorbim de sectoare precum e-commerce-ul, transferul de bani sau de plata facturilor. Solutiile dezvoltate de acestea aduc o componenta...

- "Ne asteptam ca PIB-ul intern sa accelereze la 6% an/an in 2017 (cea mai buna dinamica din 2008), evolutie sustinuta de mix-ul relaxat de politici economice si de climatul favorabil din plan extern (european, global). Previzionam insa decelerarea economiei pe termen scurt si mediu, dinamica anuala a…

- Citeste si: Banca Transilvania devine al doilea cel mai ieftin emitent din prima liga bursiera in functie de PER dupa rezultatele la noua luni Pregatiri pentru vanzarea catre Banca Transilvania: Bancpost si celelalte subsidiare din Romania au avut un impact negativ de 76 mil. euro la rezultatul Eurobank…

- Banca Transilvania este una dintre cele mai valoroase 10 companii din Romania, potrivit analizei realizate de Ziarul Financiar, in colaborare cu BT Capital Partners si cu firma de consultanta si evaluare Veridio. BT a primit recunoasterea pentru faptul ca se afla in…

- Piata titlurilor de stat din Romania a fost influentata de evolutiile din pietele internationale si de factorii interni, remarcandu-se scaderea ratei de dobanda pe scadenta 10 ani, un barometru pentru costul de finantare in economie, evolutie convergenta cu cele din pietele din Statele Unite si…

- ♦ Conform unor surse din piata, banca din Cluj va plati 250-270 mil. euro. Banca Transilvania a anuntat vi­neri ca a semnat contractul de achi­zitie a Bancpost, nu­ma­rul no­ua de pe piata, o tran­zac­tie care ii va aduce o cres­tere a ac­tivelor si veniturilor de peste 15% si un profit…

- Banca Transilvania a achiziționat de la Eurobank Group acțiunile pe care le deține la Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. și ERB Leasing IFN S.A., cele doua banci ajungand la un acord in acest sens. Acord a fost semnat joi de Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administrație al BT, Omer…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group în capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmând sa aiba loc vineri. ”În…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- Banca Transilvania va achizitiona pachetul majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost, tranzactia fiind aprobata joi de Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania.

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmand sa aiba loc vineri.”In cadrul tranzactiei, BT…

- Banca Naționala a Moldovei a eliberat Bancii Transilvania din Romania permisiunea pentru achiziționarea, impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a pachetului de acțiuni ce reprezinta 100% in capitalul social al Victoriabank, se spune intr-un raspuns oferit „Europei Libere”. „In…

- Banca Naționala a Moldovei a eliberat Bancii Transilvania din Romania permisiunea pentru achiziționarea , impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a pachetului de acțiuni ce reprezinta 100% in capitalul social al Victoriabank, scrie Europa Libere.

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a eliberat Bancii Transilvania S.A. permisiunea pentru achiziționarea pachetului de acțiuni în marime de 100% în capitalul B.C. „VICTORIABANK" S.A, transmite deschide.md Într-un raspuns oficial acordat pentru Deschide.MD, reprezentanții…

- Politica fiscala e cu pedala impinsa la maxim si nu mai are spatiu de manevra in cazul unei crize, cea monetara merge cu dobanzi real-negative cel putin pana in ianuarie, stimuland consumul de import si nici Statelor Unite nu le merge prea bine- acesta a fost avertismentul dat vineri de economistul…

- Omer Tetik, care conduce a doua cea mai mare banca de la noi, Banca Transilvania, este cunoscut si drept cel mai cool bancher din Romania. CEO-ul turc casatorit cu o romanca si este tatal a trei copii, meserie mult mai „solicitanta”, dar si care aduce mai multa satisfactie decat administrarea oricarei…

- Dupa șase etape disputate din actualul sezon al Ligii Naționale de baschet masculin, echipa SCM-U Craiova ocupa locul opt, cu 9 puncte. Oltenii au trei victorii, in meciurile de acasa, și trei infrangeri – in deplasare. In ultimul joc disputat, ...

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- 71% dintre romanii din mediul urban intenționeaza sa cumpere produse de Black Friday in acest an, iar 44% dintre acestia au in plan sa plateasca online achizitiile facute, potrivit studiului „Increderea romanilor in platile online" solicitat de Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea…

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- Brokerii din piata de capital romaneasca vad cu ochi buni anuntul Bancii Transilvania (TLV), de martea trecuta, ca vrea sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia banca in topul din Republica Moldova, urmand ca, impreuna cu BERD, sa ajunga la o detinere majoritara, scrie…

- Eurobank si Banca Transilvania au derulat negocieri exclusive cu privire la potentiala achizitie a Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA din Romania, se arata intr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Banca Transilvania, la un pas de cumpararea Bancpost Grupul financiar BT estimeaza ca va semna pana la finele acestei luni acordul de achizitie a trei entitati din Romania ale grecilor de la Eurobank, dintre care cea mai importanta este Bancpost. Conducerea bancii clujene a informat investitorii…

- In cadrul Raportului macroeconomic de toamna Comisia Europeana previzioneaza pentru Romania o decelerare a ritmului anual de crestere economica de la 5,7% in 2017 la 4,4% in 2018, respectiv 4,1% in 2019, scenariu axat pe temperarea consumului privat si redinamizarea investitiilor productive, arata…

- Banca Transilvania vrea sa investeasca în una dintre cele mai mari banci din Republica Moldova, Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, și sa dețina peste 39% din capitalul social. Este pentru prima oara în ultimii zece ani când…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia…

- Este pentru prima oara in ultimii zece ani cand o banca din afara Republicii Moldova isi arata interesul pentru a intra pe respectiva piata, se arata intr-un comunicat oficial al Bancii Transilvania, remis StartupCafe.ro. Tranzactia va respecta toate prevederile legii pietei de capital din Republica…

- Consiliul Județean Cluj a fost notificat cu privire la faptul ca judecatorii Secției Civile a Tribunalului Cluj au admis acțiunea prin care forul administrativ județean a solicitat obligarea Bancii Transilvania la plata sumei de 3.293.909,76 de lei, reprezentand prejudiciul efectiv cauzat Județului…

- vezi prezentarea Dobanzile la depozite nu dau semne de crestere, cu toate ca ROBOR are un nivel similar cu rata inflatiei - in jurul valorii de 1,8%. Totusi, cele mai mari banci din piata ofera dobanzi nesemnificative, iar la 1.000 de lei economisiti vei primi dupa taxe intre 4 si 8 lei. Aflati in…