Omenirea vrea tot mai mult vin, producatorii nu mai fac fata. CEO Purcari: Acum e momentul sa fii in aceasta industrie

- Productia globala de vin nu poate satisface cererea in crestere, ducand la lipsuri si marje mai mari pentru producatori, sustine fondatorul si CEO-ul Purcari, Victor Bostan, de profesie oenolog. ''Astazi incepe un nou capitol pentru Grupul Purcari, continuand drumul catre a deveni…

- Grupul Purcari, producator de vin de top din Europa Centrala și de Est (ECE), se listeaza astazi la Bursa de Valori București, sub simbolul WINE, dupa realizarea cu succes a unei Oferte Publice Inițiale (IPO) pentru 49% din acțiunile sale. Oferta a fost bine primita, tranșa dedicata investitorilor…

- Grupul Purcari s-a listat astazi la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul WINE, fiind prima companie din Republica Moldova care realizeaza aceasta performanta dupa o Oferta Publica Initiala (IPO) pentru 49% din actiunile sale.

- Grupul este condus de fondatorul si directorul sau general, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experienta in industria vinului, alaturi de actionarii Horizon Capital, companie de private equity din Ucraina si Moldova, si International Finance Corporation (IFC), parte din grupul…

- Purcari Wineries s-a lansat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, oferta publica initiala a Purcari Wineries fiind suprasubscrisa de peste patru ori. Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Inca un organism reprezentativ al companiilor petroliere critica decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de a modifica modalitatea de calcul a redeventelor pentru gazele romanesti, care urmeaza sa fie raportate la cotatia gazului din Austria, spunand ca aceasta nu reflecta realitatile…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu success oferta de listare pe segmentul principal al bursei romanesti la pretul de 19 lei pe actiune, minimul intervalului de listare, ceea ce ridica valoarea operatiunii de vanzare actiuni la aproximativ 186 mil. lei.

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu succes oferta de listare la bursa de la Bucuresti in pofida turbulentelor de pe pietele de capital din toata lumea. Ultima saptamana a adus corectii importante de la New York la Frankfurt sau Paris. Bursa de la Bucuresti a postat o scadere de circa…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Oferta publica initiala (IPO) prin intermediul careia producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti a fost vanduta la pretul minim de 19 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei ajungand la 186,2 mil. lei (40 mil. euro). 0 0 0 0 0 0

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- Bursa de la New York scade din nou joi pentru a patra zi din cinci, indicele S&P 500 fiind cu 1,9% sub nivelul anterior, in vreme ce indicele care masoara volatilitatea este de doua ori mai mare decat saptamana trecuta, semn al tensiunilor, potrivit Bloomberg . Anxietatea vine ca urmare a posibilitații…

- Noul șef al grupului parlamentar al Partidului Popular European din Moldova va fi condus de Eugen Carpov, informeaza Noi.md. Vicepreședinte al grupului PPEM a fost desemnat Simion Grișciuc, iar secretar - deputata Aliona Goța. Decizia de a-l numi in funcție pe Carpov a fost luata dupa ce fostul lider…

- eMAG reduceri combine frigorifice. emag.ro desfasoara in aceasta perioada "Saptamana electrocasnicelor", o campanie de reduceri care vine cu oferte excelente si la combine frigorifice. eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI. In campania eMAG sunt incluse combine frigorifice…

- Productia realizata in decembrie de parcul eolian CEZ, ar fi putut asigura energia verde pentru cinci orase, respectiv 46 000 de case, pentru un an de zile. In acest ritm, toate casele romanilor ar putea utiliza preponderent energie verde.

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de luni in scadere, in conditiile in care investitorii estimeaza ca Rezerva Federala va fi nevoita sa majoreze rapid dobanzile dupa ce randamentul la obligatiunile de stat pe 10 ani a atins cea mai ridicata valoare din ultimii patru ani. Indicele…

- Autoritațile moldovene, daca doresc sa fie principiale, trebuie sa instaleze panouri cu informații despre ajutoarele primite pentru reabilitarea drumurilor nu numai de-a lungul drumurilor reparate cu ajutorul UE sau SUA, ci și pe toate drumurile și cladirile construite de URSS. Aceasta opinie a fost…

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in anul 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- Productia globala agricola in gospodariile de toate categoriile in anul 2017, comparativ cu anul 2016, a crescut, conform datelor preliminare, cu 8,6%. Potrivit Biroului National de Statistica (BNS), aceasta majorare a fost determinata de creșterea productiei vegetale – cu 13,1%, productia animaliera…

- Oferta se va desfasura in perioada 29 ianuarie - 8 februarie. Invervalul de pret al unei actiuni in cadrul ofertei este cuprins intre 19 si 28 de lei. Astfel, compania ar putea debuta in arena de tranzactionare cu o capitalizare bursiera intre 372 si 549 mil. lei (81-119 mil. euro).

- Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana prezinta statisticile evoluției europene a prețurilor combustibililor. In perioada cuprinsa intre 1 și 15 ianuarie in Romania carburantii s-au scumpit cu cca 3%, respectiv 16 bani pe litrul de benzina si…

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca persoanele interesate de achizitionarea marcilor, culorilor si trofeelor gruparii giulestene pot face oferte si sub pretul licitatiei din 9 februarie, stabilit la 1,7 milioane de euro plus TVA. Acesta…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM are joi un maxim de 232 de lei pe MWh, fata de 450 de lei, cat a costat energia in perioada de varf a zilei de 18 ianuarie 2017, in conditiile in care Romania consuma sub 9.000 de MW, iar productia nationala depaseste 10.000 de MW. …

- 'Purcari intentioneaza sa solicite admiterea actiunilor sale la tranzactionare in Categoria Actiuni Internationale, pe Piata Spot Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Oferta va consta dintr-un numar de pana la 9.800.000 de actiuni oferite existente, reprezentand pana la 49% din numarul…

- Producatorul de vin Purcari a anuntat astazi pe propriul site ca intentioneaza sa demareze o oferte publica de vanzare a cel mult 49% din actiunile existente la bursa de valori de la Bucuresti si a intermediat in acest sens brokerii Swiss Capital si Raiffeisen Bank. Actionarii vanzatori…

- Astfel, la ora 10:50, consumul de energie era de 9.069 MW, in continua crestere pe parcursul diminetii. Productia nationala de energie era, la ora mentionata, de 8.202 MW, iar importurile se ridicau la 866 MW. Productia era asigurata din 30,05% carbune - 2.469 MW, 28,84% hidro - 2.369 MW,…

- Consumul national de energie electrica a depasit luni dimineata plafonul de 9.000 de MW, fata de 8.000 - 8.500 de MW, cat a fost pana acum de la inceputul iernii, iar importul de energie echivaleaza cu 10% din cererea interna, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp…

- Elena Mateescu, Directorul General al Administrații Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre lucrurile la care ar trebui sa ne așteptam, din punct de vedere meteorologic, in urmatoarele saptamani. Printre aceste informații, Elena Mateescu a explicat și cand vor cadea primii fulgi de omat, in…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- Creșterea economica a Romaniei este puternica, alerta, dar acesta este și contextul in care au aparut primele dezechilibre, fața de stadiul macroeconomic obișnuit de stabilitate din ultimii ani. Aceasta este caracterizarea facuta economiei naționale de catre Horia Braun Erdei, economist-șef și director…

- Trendul bullish instalat in iunie, anul trecut, a creat un numar record de pozitii speculative si a sprijinit revenirea productiei din SUA, se arata intr-o analiza data publicitatii de Saxo Bank, scrie capital.ro. Citeste si Pretul benzinei si motorinei CRESTE, cotatiile tranzactiilor cu petrol…

- „Țarile din Parteneriatul Estic trebuie sa faca mai mult pentru instaurarea statului de drept, lupta anticorupție, toate acestea pentru a consolida democrația”. Declarația aparține presedintele Delegatiei suedeze in Parlamentul European, vicepreședinte al Grupului PPE, Gunnar Hokmark, in cadrul unui…

- Televiziunea Romana va transmite in direct, sambata, 16 decembrie 2017, pe toate posturile sale – TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR International si TVR Moldova – funeraliile Majestatii Sale Defuncte Regele Mihai. Pentru funeraliile Regelui Mihai I, Televiziunea Romana este producator exclusiv, asigurand…

- Cat poate ajunge sa coste o masina noua sau la mana a doua daca ar fi sa facem o cautare prin multitudinea de oferte disponibile pe piata? Pretul acestora poate varia de la cateva sute la cateva sute de mii de euro, iar cele mai scumpe sunt si unele dintre cele mai extravagante care pot fi vazute pe…

- ♦ Digi este una dintre companiile de la bursa despre care analistii sustin ca are un grad de indatorare destul de ridicat, de 90% din active ♦ Digi, cea mai mare listare privata din istoria BVB, scadea ieri chiar si cu 8%, la minimul istoric ♦ Toata piata de capital scadea ieri ♦ „Actualele preturi…

- Prețul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului și, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marți, ministrul Energiei, Toma Petcu, in comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru a aviza bugetul pe 2018…

- Noul BMW M5 poate fi comandat si in Romania, cu lansarea anuntata pentru primul trimestrul al anului viitor. Pretul de baza al noului model este de 100.300 Euro fara TVA (119.357 Euro cu TVA inclus).

- Deși R. Moldova nu este membra al Uniunii Euroasiatice, iar Guvernul a anunțat anterior ca nu va acorda resurse financiare „pentru promovarea unor relații de colaborare cu o organizație care nu aduce niciun folos real țarii noastre”, la Chișinau se desfașoara cea de-a doua sedinta a grupului de lucru…

- Producatorul francez de materiale de constructii Saint-Gobain anunta redeschiderea liniei de productie de vata minerala din fibra de sticla la fabrica Isover din Ploiesti, productia fiind estimata a se relua in iulie 2018, dupa reconstructia cuptorului si alte imbunatatiri tehnologice. …

- Productia uzinei de la Mioveni ar putea creste spre 400.000 de unitati anul viitor. Cea de-a doua generatie a SUV-ului Duster, cel mai scump mo­del asamblat la Mioveni si care reprezinta in acest mo­ment peste 60% din productia uzinei, poate aduce 3,6 mld. euro anual in Romania si poate duce…

- Pretul mediul al energiei pentru vineri este de 344 de lei pe MWh, pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM, in crestere cu 38% fata de acum o saptamana, cand electricitatea costa 249 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului pietei. Recent, specialistii spuneau ca nu va fi afectata populatia.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Sibiu, ca asteapta explicatiile Consiliului Concurentei privind cresterea preturilor unor alimente, in special carne si oua, Ministerul Agriculturii negasind niciun factor care sa justifice aceste scumpiri. Ministrul Agriculturii, aflat la…

- Am consultat paginile de Facebook ale principalelor magazine care au oferit reduceri - eMAG, Flanco, Altex, Media Galaxy pentru a vedea ce spun romanii. Facebook Flanco: "Tv Orion la 699,99 lei de Black Friday? Pai acest pret a fost si ieri si alaltaieri. Unde este reducerea?";…

- Tesla Roadster este un vehicul cu patru locuri (cu configuratia 2+2), cu tracțiune integrala si care, conform lui Elon Musk, accelereaza de la 0 la 100 km/h in 1,9 secunde și de la 0 la 160 km/h in 4, 2 secunde. Potrivit CEO-ului Tesla Motors, aceasta va fi cea mai rapida masina de serie produsa…