Stiri pe aceeasi tema

- Brandul Lynk & Co, parte a concernului chinez Geely, a prezentat in capitala Olandei o noua masina care este orientata spre clientii europeni si deschide astfel accesul producatorului pe batranul continent.

- Povestea cutremuratoare de viața a lui Catalin Moroșanu. Luptatorul a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre lucruri mai puțin știute despre familia lui. Acesta a declarat ca iși mai dorește un copil. Catalin Moroșanu a vorbit despre copilarie și despre cele mai importante femei din viața…

- Omenirea isi saboteaza bunastarea prin exploatarea exagerata a planetei provocand declinul faunei si florei in toate regiunile lumii, care se confrunta cu o extinctie majora a speciilor, prima dupa disparitia dinozaurilor, potrivit concluziilor unei ample anchete stiintifice prezentate vineri, relateaza…

- Prima platforma de laboratoare moderne de robotica din Moldova a fost lansata cu succes la Universitatea Tehnica. Studentii vor avea acces la echipamente de ultima generație pentru a pune in practica toate cunostintele acumulate la cursuri.

- Japonia are un numar insemnat de obiective care necesita cooperarea cu Rusia, inclusiv in privinta Coreei de Nord, a declarat miercuri ministrul japonez de Externe, Taro Kono, in urma unei intrevederi la Tokyo cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Romania s-a calificat miraculos la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, dupa ce Belgia - Spania s-a terminat cu o surpriza imensa, 18-15 pentru gazde, dar biletele pentru Japonia nu au fost obtinute fara scandal! La finalul partidei de la Bruxelles, jucatorii Spaniei au sarit sa-l bata pe Vlad Iordachescu,…

- Incepand cu octombrie 2015, medicamentul a fost supus unei revizuiri prioritare de catre Ministerul Sanatații, Muncii și Bunastarii din Japonia. Shionogi a depus spre aprobare medicamentul in toamna anului 2017. Se pare ca numai o singura doza de Xofluza va fi necesara pentru a trata gripa.…

- Grupurile E.ON și RWE, cei mai mari producatori de energie din Germania, au ajuns la un acord prin care E.ON cumpara divizia de regenerabile a RWE, numita Innogy. RWE primește la schimb o serie de active, potrivit unui comunicat. In cadrul acordului, E.ON va cumpara intreaga participatie de 76,8% pe…

- Ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, Taro Kono, a calificat vineri drept "regretabile" masurile SUA privind impunerea de taxe pentru importurile de otel si aluminiu si a semnalat ca acestea ar putea d...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu datele furnizate de Agenția Meteorologica a Japoniei, a fost instituita o alerta de nivelul 3, prin care cetațenii sunt rugați sa nu se aproprie de zona…

- Un cercetator vine cu o previziune sumbra asupra viitorului pe care omenirea il are. In urma unor calcule prin care susține ca demonstreaza cat de fragila este pacea și ca, de fapt, lumea se afla intr-un razboi continuu, profesorul de la Universitatea din Colorado afirma ca sunt șanse mari pentru ca…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una,…

- Japonia a lansat marti cu succes o racheta care transporta un nou satelit spion destinat unor misiuni precum culegerea de informatii asupra bazelor de rachete din Coreea de Nord, a informat Agentia de explorare aerospatiala japoneza (JAXA) citata de EFE. Satelitul a fost transportat de o racheta…

- Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de tip nowcasting de viscol si ninsoare. Vantul va atinge la rafala 90-100 km/h viscolind zapada. Potrivit ANM, judetele vizate de noul cod portocaliu, valabil pana la ora 18, sunt Gorj, Hunedoara si Caras-Severin. Citeste si: Prognoza de COSMAR:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei. "De la sfarsitul acestei saptamani, o masa…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Cu un total de 239,57 puncte, Alina Zagitova a devansat-o pe compatrioata sa Evghenia Medvedeva (18 ani), creditata cu 238,26 puncte, cele doua sportive evoluand la competitia din Coreea de Sud in calitate de componente ale echipei Sportivilor olimpici din Rusia (OAR),…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Alina Zaghitova, in varsta de doar 15 ani, a reusit un program perfect, pe muzica din filmul Black Swan (Lebada neagra). Ea a devansat-o pe compatrioata sa Evghenia Medvedeva, dubla campioana mondiala si, totodata, prima care doborase recordul in programul scurt de…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, relateaza Reuters. Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Intors urgent din Japonia, la cererea premierului Viorica Dancila, ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a comunicat nicio decizie in ceea ce priveste revocarea sau mentinerea in funcție a...

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia,…

- Ramona URSU Domnul Tudorel Toader, prietenasul lui Relu Fenechiu, pus ministru al Justitiei de infractorul Dragnea si de inculpatul Tariceanu, isi intrerupe vizita oficiala in Japonia pentru a veni acasa. Tara e in stare de asediu, va dati seama, nu se mai poate asa. Plus ca si doamna VV Dancila i-a…

- 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu ne sunt aliati in domeniul comertului', a afirmat presedintele republican in cadrul unei reuniuni pe tema infrastructurii cu mai multi responsabili, la care a participat si presa.El a facut…

- Prmeierul Viorica Dancila a anunțat luni, dupa ședința de la PSD, ca ii va cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa se intoarca in țara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga Moraru. Ministrul Justiției Tudorel Toader sa afla intr-o vizita oficiala in Japonia,…

- BRD SocGen a atins la finalul anului trecut 1,4 milioane de conturi de Internet & Mobile Banking, in crestere cu 21% fata de 2016. Cat de repede avanseaza platforma MyBRD Mobile in comparatie cu traditionalul online banking pe desktop? Astfel, numarul de conturi MyBRD Mobile a urcat cu…

- Scandal in Japonia, dupa ce o scoala primara vrea sa impuna copiilor uniforme de lux. Institutia de invatamant, situata intr-un cartier bogat din Tokio, a comandat hainele de la o cunoscuta casa de moda italiana, insa nu toti parintii sunt de acord.

- Povestea de film a Mihaelei Buzarnescu. A imprumutat 28.000 de euro, ca sa joace in circuitul profesionist. N-are sponsor și joaca cu patru rachete. Cand spui ca nu se poate, fa bine și citește povestea jucatoarei de tenis Mihaela Buzarnescu (locul 43 WTA). Din 29 de ani de viața, trei ani și jumatate…

- Februarie este a doua luna a anului in calendarul Gregorian, dar pe vremuri a fost ultima. Este cea mai scurta luna gregoriana, care are numai 28 sau 29 de zile. Luna februarie are 29 de zile in anii bisecti, iar in ceilalti ani are 28 de zile. Cei care sunt „de vina” pentru situatie sunt romanii.…

- Dragon Ball FighterZ a fost distribuit și vandut in format digital, in toata lumea, in 2 milioane de bucați, a anunțat Bandai Namco. In acest fel, brawler-ul dezvoltat de Arc System Works a devenit cel mai rapid vandut joc al francizei Dragon Ball care a atins 2 milioane de unitați vandute.…

- Coreea de Nord a anuntat progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), insa nu a facut inca dovada capacitatii acestor arme de a atinge Statele Unite, a dat asigurari marti un oficial militar american de rang inalt, relateaza AFP.

- Obiectivul principal in materie de ocupare a fortei de munca, stabilit in contextul Strategiei Europa 2020, este de a atinge tinta de 70% in privinta ratei de ocupare pentru grupa de varsta 20-64 ani, potrivit programului de guvernare 2018-2020. "Obiectivul principal in materie de ocupare…

- Simona Halep a jucat ora și jumatate mai mult decat Caroline Wozniacki la Australian Open, iar oboseala poate juca un rol esențial in finala programata sambata, de la ora 10:30 (Romania), pe Rod Laver Arena. In cele șase meciuri disputate pana in finala, numarul 1 WTA a stat pe teren 11 ore și 30 de…

- Principalul furnizor pentru platforma industriala din Valcea, Cariera de calcar Bistrita – Costesti, asteapta o lege pentru a-si putea continua activitatea. Din cauza a doua hotarari de guvern, aria Parcului National Buila - Vanturarita se suprapune perimetrului de exploatare al Carierei Bistrita -…

- Un membru al fortelor de aparare din Japonia a murit, iar cateva zeci de schiori au fost raniti, dupa ce un vulcan a erupt in apropierea unei statiuni de ski, declansand o avalansa si o ploaie...

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Comunitatea internaționala nu ar trebui sa se lase „orbita” de recenta „ofensiva de șarm” a regimului de la Phenian in dialogul dintre cele doua Corei, avertizeaza ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, scrie digi24.ro.

- Platforma video YouTube, filiala a Google, va inaspri regulile de acces si controalele asupra canalelor sale pentru a-i linisti pe clientii sai publicitari dupa o serie de derapaje constatate in continutul lor online, relateaza AFP. 'Nu se poate nega ca 2017 a fost un an dificil cu mai multe…

- Platforma video YouTube, filiala a Google, va înaspri regulile de acces si controalele asupra canalelor sale pentru a-i linisti pe clientii sai publicitari dupa o serie de derapaje constatate în continutul lor online, relateaza AFP. "Nu se poate nega ca 2017 a fost un…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Directorul adjunct al cabinetului premierului japonez la Palatul Victoria Foto: Arhiva. Viceprim-ministrului Paul Stanescu a întâmpinat la sediul guvernului României delagatia japoneza condusa de directorul adjunct al cabinetului prim-ministrului japonez, Kotaro Nogami.…

- Actul normativ prevede ca, din acest an, ANAF, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Premierul Mihai Tudose și miniștrii Felix Stroe, Marius Nica și Marcel Ciolacu, s-au reunit la Ministerul Transporturilor, luni, cu doua ore inainte de Comitetul Executiv Național al PSD, pentru a semna contractul pentru proiectarea și execuția podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu reprezentanții…

- Politia din Thailanda a arestat un sef al organizatiei mafiote japoneze yakuza, cautat timp de 15 ani, dupa ce imagini cu tatuajul acestuia au devenit virale pe Facebook, scrie BBC. Shigeharu Shirai este acuzat...

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- Coreea de Sud a transmis marti ca nu va renegocia acordul incheiat in 2015 cu Japonia menit sa rezolve problema sensibila referitoare la asa-numitele “femei de reconfortare”, obligate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, conform Agerpres.

- Ciuperca de paie este comestibila și apreciata de mulți oameni. Ea se cultiva in țara noastra dar preponderent in lunile de primavara, aprilie-mai. In orice caz nu se cultiva iarna sau in lunile caniculare de vara. Este nativa din America de Nord, dar este larg raspandita in Japonia și Europa. Ciuperca…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…