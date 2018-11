Omenirea se îndepărtează tot mai mult de obiectivele climatice propuse (raport ONU) Omenirea se indeparteaza tot mai tare de obiectivul sau de gestionare a incalzirii climatice, cu o bresa care creste din ce in ce mai mult intre volumul de gaze de sera emis si tinta stabilita de Acordul de la Paris, avertizeaza marti ONU in raportul sau anual extrem de sever, citat de AFP si EFE.



Pentru a mentine cresterea mercurului din termometre sub 2 grade Celsius, statele vor trebui sa-si tripleze pana in 2030 nivelul global al angajamentelor fata de promisiunile facute in 2015, la Conferinta de la Paris privind schimbarile climatice (COP21), noteaza Programul Natiunilor Unite…

Sursa articol: agerpres.ro

