Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclear semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza AFP.

- Statele Unite privesc tot mai serios si preocupant situatia rivalitatii cu Rusia si China, si numai in domeniul razboiului cibernetic, informational sau hibrid, ci si in domeniul razboiului nuclear.

- Statele Unite isi vor creste potentialul nuclear atat timp cat Rusia si China vor face acelasi lucru. Avertizarea a fost lansata de presedintele american, Donald Trump. El a reiterat ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de...

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…