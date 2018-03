Stiri pe aceeasi tema

- Dupa interventia Rusiei in alegerile americane, Facebook trebuie sa faca fata altei furtuni, izbucnita de cateva zile, dar care nu da semne de calmare. In ultima instanta este vorba de deturnare si utilizare in scopuri...

- Pitbull va vorbi din partea Națiunilor Unite, in calitate de ambasador global pe 22 martie, cu ocazia zilei apei. Artistul va vorbi despre necesitatea de a curața apele planetei. Pitbull este ambasador al Națiunilor Unite și a realizat mai multe operațuni pentru ecologizare și salvarea planetei. Artistul…

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- ''Un guvern nu trebuie sa permita ca o institutie precum Comisia Europeana sa interfereze in activitatea jurnalistica. Problema noastra cu acest website este ca el stabileste care este jurnalismul bun si care este cel rau. Nu acesta trebuie sa fie rolul unui guvern si nici cel al Uniunii Europene'',…

- Anchete explozive ale presei americane acuza celebra firma americana specializata in analiza datelor online ca a obtinut ilegal date Facebook de la milioane de utilizatori pentru a tinti si influenta potentiali alegatori. In meniu, ”Big data”, ”profiluri psihologice” si legaturi cu Rusia. Totul a inceput…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca din punctul sau de vedere la nivelul companiei CFR lucrurile au mers de o maniera destul de anchilozata in raport cu „challenge-urile” pe care aceasta companie le are.

- Buletin de Carei solicita conducerii Primariei Carei sa ia masuri pentru actualizarea site-ului oficial al sau. Pe www.municipiulcarei.ro apar Sectiuni intregi unde singura informatie oferita este...Aceasta categorie este goala! E vorba de Subregistrul datoriei publice, de Acte si probleme, Raport…

- Exploatarea gazelor din Marea Neagra starneste opinii pro si contra cu privire la posibilele implicatii asupra turismului si a zonei din punct de vedere al protectiei mediului, informeaza Bursa.ro. Locuitori si proprietari de terenuri si pensiuni din zona Tuzla si Costinesti unde este proiectat kilometrul…

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat miercuri de Comisia Europeana, care evidentiaza, insa, si faptul ca in probleme precum stabilirea salariului minim in functie de un mecanism transparent,…

- "La lucrurile simple se adauga o dimensiune exagerata. Ce am declarat ieri pot sa declar in fiecare zi. Fiecare om, asa cum am spus, poate avea la un moment dat un dosar penal oriunde. Oricine in tara asta poate face un denunt impotriva oricui cu conditia ca, daca lucrurile nu sunt adevarate, sa poata…

- In fața perspectivei de a pierde mandatul de premier, dupa incheierea primei faze a negocierilor de ieșire a Marii Britanii din UE, și a concluziilor și a compromisurilor facute, premierul Thereza May a ieșit public pentru a dezamorsa bombele starnite de proiectul european de viziune ce va sta la baza…

- Autor: ANDO [DNA, Raport] Galerie: View the full image Popice juridice View the full image Popice juridice Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Laura Codruta Kovesi

- Calculele științifice stau la baza previziunilor care incearca sa ne salveze din fața unui dezastru din viitorul nostru mai mult sau mai puțin apropiat. In 1975, un celebru economist, William Nordhaus, avertiza omenirea cu privire la efecte devastatoare pe care incalzirea globala le-ar putea avea, in…

- Liderul Partidului „Platforma DA", Andrei Nastase, a declarat in cadrul emisiunii „Important", ca scorul obținut de Maia Sandu la alegerile prezidențiale, reprezinta defapt adevaratul sondaj care arata scorul electoral al Platformei DA.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6564 lei pentru un euro, in scadere cu 0,49 bani (-0,11%) fata de cel din sedinta anterioara, de 4,6613 lei. In schimb, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 3,7782 lei/dolar, mai mult cu 0,49 de bani…

- Comisia de Munca a Camerei Deputatilor a adoptat marti, 27 februarie, raport favorabil pe proiectul de lege care face din Vinerea Mare sarbatoare legal, zi libera pentru toti angajatii din sistemul bugetar.Proiectul intra la votul final din plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala, miercuri,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a dat, ieri, „unda verde” pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, prezentand un Raport privind activitatea acesteia de management la DNA, alcatuit din nu mai putin de 20 de puncte. Printre acestea s-au numarat:

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca s-a remarcat un comportament excesiv de autoritar și discreționar in cazul Laurei Codruța Kovesi. Ministrul Justiției a dat ca exemplu modul in care Kovesi s-a implicat in dosarul OUG 13.”Am reținut comportamentul excesiv de autoritar, discreționar,…

- Volumul total al imprumuturilor acordat Romaniei de Banca Europeana de Investitii (BEI) a depasit 13 miliarde de euro, de la inceputul operatiunilor in tara noastra, in 1992, si pana in prezent, releva un raport al institutiei bancare, prezentat, luni, intr-o conferinta de presa organizata la Palatul…

- ”Este un raport serios, care reprezinta o radiografie asupra unei situații cu care Poliția Romana și Ministerul a trebuit sa se confrunte. E un raport documentat”, a spus ministrul Carmen Dan, vineri seara, la Antena 3. Iata neregulile descoperite: Stan n-a fost amprentat și fotografiat,…

- Daca te intrebi cum va arata lumea peste 100 de ani, un barbat care sustine ca este calator in timp iti poate arata. Dovada este o fotografie realizata in 2118 cu un oras al viitorului

- "Incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plata suma totala de 2,073 miliarde euro, reprezentand avans si plata regulara, din care 1,396 miliarde euro s-au platit din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), 448,58 milioane euro din Fondul European Agricol…

- Desfașurarea reuniunii ministeriale a Apararii statelor membre NATO la Bruxelles, de miercuri și joi, 14-15 februarie, au relevat evoluții disruptive in cadrul Alianței, in contextul efortului de recoagulare și intarire a NATO.

- Toate cheltuielile publice trebuie verificate, iar in a doua parte a anului vom veni cu un raport pentru ca statul trebuie sa incurajeze munca, nu nemunca, a declarat, marti seara, la postul public de televiziune, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres.ro. In sistemul bugetar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va trebui ca la un moment dat sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte un raport, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat, la sediul PSD, daca ministrul Justitiei l-a informat ca in maximum o luna…

- In mai puțin de 15 ani, necesarul de apa al planetei va fi depasit de posibilitatile de furnizare cu 40%, arata un nou raport ONU.Mari metropole ale lumii, de pe toate continentele, risca sa ramana in pana de apa potabila.

- PSD a incercat sa explice europarlamentarilor situatia privind modificarile aduse legilor justitiei, sustinand, intr-un document distribuit in PE, ca nu exista niciun amendament care sa stabileasca vreun grad de dependenta a sistemului judiciar de factorii decizionali politici.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat miercuri ca studiaza toate ''alegatiile credibile'' recente privind utilizarea de arme chimice in Siria, in timp ce, potrivit unor rapoarte, arme toxice ar fi desfasurate de catre regim, relateaza AFP. ''Alegatiile…

- Datele de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) arata ca in 2008, anul de gratie al economiei locale, termocentralele alimentate de carbuni aveau o ponedere de aproape 40% din mixul energetic, cea mai mare contributie dintre toate sursele. In acel an, peste 20.000 de oameni…

- Brexitul a pus Marea Britanie in postura de a recupera relațiile pierdute cu statele in structurile comunitare, in intalnirile din Consiliile UE și Consiliul European. Aceste reuniuni permit ca toți liderii europeni omologi sa fie laolalta in asemenea reuniuni regulate, in marja carora mai pot fi stabilite…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, o cotatie de 4,6423 lei pentru un euro, in crestere cu 0,76 bani (0,16%) fata de cursul de 4,6347 lei, anuntat in sedinta anterioara. Si dolarul american a castigat teren in raport cu moneda nationala pana la valoarea de 3,7433 lei, cu…

- In ultimii ani, efectele negative ale poluarii planetei au fost mai evidente decat oricand in istorie. Exploatarea iresponsabila a resurselor nu da semne de diminuare, iar studiile arata ca acestea se vor termina in urmatoarele decenii daca nu facem ceva in privinta asta. Anul 2017 a marcat…

- International Fotball Association Board, unicul for cu putere decizionala in schimbarea regulilor jocului, va decide in reuniunea programata pe 3 martie la Zurich daca sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR) va fi utilizat la turneul final al CM 2018 din Rusia, relateaza EFE, citata de Agerpres.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, o cotatie de 4,6582 lei pentru un euro, in crestere cu 1,08 bani (+0,23%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6474 de lei. De asemenea, leul s-a depreciat cu 0,26 bani in raport cu dolarul american, pana la un…

- Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea celor 39 de structuri judetene sau locale salvamont din cele 24 de judete cu activitate de salvare montana din Romania corespunzatoare sarbatorilor de sfarșit de an si vacantei…

- O inrautatire a evolutiei datoriei grecesti in raport cu ceea ce prevedeau analizele in urma cu cateva luni este constatata de Comisia Europeana intr-un raport cu privire la sustenabilitatea datoriei publice, raport care a ajuns in posesia Bloomberg.

- Barbatul care sustine ca a fost lovit de medicul din Pucioasa povesteste pe pagina sa de Facebook ca a fost la spital cu bunica sotiei lui, careia asistentele i-au administrat o perfuzie cu glucoza si algocalmin si i-au spus sa mearga acasa. "Ieri 18.01, in jurul orelor 17:30, m-am prezentat la Urgenta…

- Exista speranța!Intalnim tot mai des cazurile in care se vorbește despre oameni care mutileaza sau omoara animale. Omenirea nu e pe cale de dispariție. Asta ne-o arata o femeie cu inima mare. Oameni din intreaga lume au fost extrem de uimiți cand au vazut ce a facut un suflet de om cu aripa unui future.…

- UN AN DE MANDAT…Aflat la primul mandat in Parlament, liberalul Daniel Olteanu, fostul prefect al judetului Vaslui, a trimis in cursul anului trecut catre membrii Guvernului si alte institutii ale statului 27 de intrebari si interpelari, a avut 23 de propuneri legislative initiate, a semnat 5 motiuni…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% in raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. In ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la 3,8039 lei.…

- In Republica Moldova, salariul barbaților este mai mare comparativ cu salariul femeilor. Portrivit datelor statistice, femeile sint mai puțin platite in toate domeniile de activitate, iar ponderea acestora este mai mica in toata domeniile, cu excepția invațamintului, sanatații, activitații științifice…

- Codrin Stefanescu a spus ca se astepta sa demisioneze sau sa fie demisi "seful direct al pedofilului, care l-a tinut sofer timp de ani de zile, adjunctul lui, cei din Serviciul respectiv, cei care au raspuns de aceasta brigada a sefului lui de la Politia Capitalei". "Toata Romania astepta ca in orice…

- Peste 3.000 de crestini, dintre care doua treimi din Nigeria, au fost ucisi in lume intre noiembrie 2016 si octombrie 2017 "din motive legate de credinta lor", un numar in crestere neta, a transmis organizatia nonguvernamentala 'Open Doors' ('Usi deschise'), potrivit AFP. Aceasta organizatie protestanta…

- La inceputul saptamanii, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, intr-o vizita de relansare a relațiilor dupa schimburi de declarații nu tocmai magulitoare intre Paris și Ankara.

- Mistica femeie Baba Vanga este faimoasa in intreaga lume pentru prezicerile sale privind noul an. Oamenii care cred in aceste preziceri considera ca acestea se vor implini si vor schimba lumea pentru totdeauna.

- Dragii mei, Am inceput acest an cu motoarele turate din plin si tot asa il incheiem! Decembrie, a fost luna Post-ul VOINEȘTI: Raport de activitate al administrație locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In privinta modificarilor aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, PNL a identificat vicii de neconstitutionalitate de natura a invalida proiectul de lege in ansamblul sau, atat in raport cu modalitatea de adoptare a acestuia, cat si in raport…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, in urma prestigioasei anchete Top 100, organizata si asteptata an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcatuirea acestei ierarhii fiind consultati 169 de experti, intre care fosti internationali,…

- Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, in urma prestigioasei anchete Top 100, organizata si asteptata an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcatuirea acestei ierarhii fiind consultati 169 de experti, intre care fosti internationali,…