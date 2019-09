Omenirea, în pericol! „Roboți ucigași” și Al Treilea Război Mondial Inginerul care a renunțat la proiectul cu drone militare avertizeaza ca AI ar putea incepe accidental un razboi mondial. O noua generație de arme autonome sau „roboți ucigași” ar putea incepe accidental un razboi sau atrocitați in masa, a avertizat un fost inginer de top de la Google. Laura Nolan, care a demisionat in semn de protest pentru ca a fost trimisa sa lucreze la un proiect de imbunatațire a tehnologiei cu drone militare din SUA , a cerut sa fie interzise toate mașinile de ucidere AI care NU sunt operate de oameni. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Nolan a spus ca roboții… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

