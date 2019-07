Stiri pe aceeasi tema

- UE isi epuizeaza, incepand de vineri, 10 mai, resursele pe care planeta poate sa i le ofere pentru anul 2019, avertizeaza World Wide Fund for Nature (WWF), care a dezvaluit ca aceasta "zi a depasirii" cade in fiecare an tot mai devreme. "Începând de vineri, europenii vor trăi…

- UE isi epuizeaza, incepand de vineri, 10 mai, resursele pe care planeta poate sa i le ofere pentru anul 2019, avertizeaza World Wide Fund for Nature (WWF), care a dezvaluit ca aceasta "zi a depasirii" cade in fiecare an tot mai devreme. "Începând de vineri, europenii vor trăi…

- UE isi epuizeaza, incepand de vineri, 10 mai, resursele pe care planeta poate sa i le ofere pentru anul 2019, avertizeaza World Wide Fund for Nature (WWF), care a dezvaluit ca aceasta "zi a depasirii" cade in fiecare an tot mai devreme. "Începând de vineri, europenii vor trăi…

- Un raport al organizatiei de mediu WWF arata ca Europa epuizeaza resursele planetei, iar cetatenii UE consuma 20% din resursele naturale ale planetei, desi reprezinta doar 7% din populatia lumii, inforemaza News.ro.Citește și: VIDEO - Liviu Dragnea, atacuri dure la Klaus Iohannis: PSD are…

- "Acest consum este direct responsabil pentru fenomenele meteo extreme resimtite din ce in ce mai des pe continent. Este important sa ne asiguram ca UE atinge emisii nete zero pana in 2040", arata raportul WWF publicat joi.Acesta arata ca, daca toata lumea ar avea acelasi stil de viata ca…

- "Acest consum este direct responsabil pentru fenomenele meteo extreme resimtite din ce in ce mai des pe continent. Este important sa ne asiguram ca UE atinge emisii nete zero pana in 2040", arata raportul WWF publicat joi. Acesta arata ca, daca toata lumea ar avea acelasi stil de viata ca cetatenii…

- Cetatenii Uniunii Europene consuma 20 la suta din resursele naturale ale planetei, desi reprezinta doar 7 la suta din populatia lumii. Acest consum este direct responsabil pentru fenomenele meteo extreme resimtite din ce in ce mai des pe continent. Este important sa ne asiguram ca UE atinge emisii nete…

- Acesta arata ca, daca toata lumea ar avea acelasi stil de viata ca cetatenii europeni, maine, 10 mai, am fi epuizat resursele pe care Pamantul le poate genera intr-un an, conform celui mai recent raport WWF si datelor Global Footprint Network. La nivel global, Earth Overshoot Day sau ziua in care terminam…