Omega3. Cei mai sanatosi pesti cu omega3

Saptamana 9 de sarcina. Se formeaza valvele inimii

Saptamana 9 de sarcina. Cum e copilul Marime: 2,3 cm Greutate: 2 grame Este cat... un bob strugure Copilul este in continua dezvoltare si este ultima saptamana in care se mai numeste "embrion". Pe zi ce trece capata din ce in ce mai multe trasaturi "umane". Ochii sunt formati, insa sunt inchisi (nu… [citeste mai departe]