Ombilicul gripat al Ununii Europene

- Romania exercita incepand cu 1 ianuarie 2019, timp de sase luni, presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, un proiect de importanta majora pentru intreaga societate. Detinerea acestui mandat, o premiera pentru Romania, tara care a aderat la UE la 1 ianuarie 2007, va reprezenta atat o…

- Romania va prelua, incepand de maine, pentru o perioada de șase luni, Președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Intr-un comunicat emis de Guvernul Romaniei se mentioneaza ca, pentru marcarea acestui eveniment, pe fatada Palatului Victoria vor fi proiectate steagurile Romaniei și Uniunii ...

- In primele 6 luni ale lui 2019, Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar preluarea va fi marcata, pe 10 ianuarie, de vizita, la Bucuresti, a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, alaturi de Colegiul Comisarilor. La mijlocul lunii viitoare, premierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat in presa internationala modificarile aduse de coalitia PSD-ALDE la Legile justitiei. Seful statului a vorbit si despre preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, dar si despre o posibila candidatura la presedintia Consiliului European. Intr-un interviu…

- Consiliul Tineretului din Romania anunta faptul ca luni, 26 noiembrie 2018, in cadrul reuniunii Consiliului Uniunii Europene (formatul Educatie, Tineret, Cultura si Sport), s-a adoptat noua Strategie de tineret a Uniunii Europene. Combaterea saraciei, crearea de oportunitati pentru tinerii din mediul…

- „Eu cred ca nu numai ca nu are dreptate, dar a fost o declarație extrem de iresponsabila din partea președintelui", a spus, in cadrul unui interviu acordat DCNews, Claudia Țapardel. „Romania este pregatita sa faca fața președinției rotative a UE", a punctat europarlamentarul, adaugand: „Au…

- ''Eu m-am referit in mod clar, și am vazut ca și prim-ministrul a ințeles mesajul meu, la faptul ca Romania, din punct de vedere politic, avand in vedere ca suntem in scandaluri, reclamații, se exporta subiectul politic intern la nivel Parlamentului European eu mi-aș fi dorit ca in perspectiva preluarii…