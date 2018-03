Stiri pe aceeasi tema

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii unui ostatic in timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. „Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Jandarmeria Romana a transmis un mesaj de condoleante familiei locotenent-colonelului Arnaud Beltrame, ucis in atentatul de vineri din sudul Frantei. ''Camaradul nostru, locotenent-colonel Arnaud Beltrame, ne-a parasit. A murit pentru patrie, asa cum fac marii eroi. In aceste momente grele,…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Un prieten al lui Radouane Lakdim, autorul atacurilor comise vineri in zona orasului Carcassonne, in sud-vestul Frantei, a fost retinut in cursul noptii pentru asociere terorista, transmite AFP, citand o sursa apropiata anchetei. Persoana retinuta este un minor nascut in anul 2000. Vineri seara a fost…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb.

- Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Franței. Romania este alaturi de Franța și de celelalte țari in lupta impotriva terorismului și a radicalizarii. Guvernul iși exprima intreaga compasiune și solidaritate fața de poporul francez și fața de familiile…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Toti oamenii care au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei au fost eliberati dupa aproximativ patru ore, conform declaratiilor primarului din Trebes. Atacatorul - care a ucis cel puțin doua persoane - a fost omorat de catre fortele de ordine.Ostaticii…

- (update 13:50) Toți oamenii care au fost luați ostatici de un barbat necunoscut intr-un supermarket din Franța au fost eliberați. Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal. Un barbat inarmat a luat ostatici vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici intr-un supermarket din orasul Trebes (sudul Frantei), iar atacul este revendicat de Statul Islmic, noteaza AFP, citand parchetul francez. Un politist a fost ranit.

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii, a declarat ministrul francez de interne pe Twitter. Se pare ca s-au tras mai multe focuri de arma la locul incidentului. …

- Cel de-al doilea cantonament organizat de Federația Romana de Rugby (FRR) in acest an pentru categoria de varsta U20 este in plina desfașurare (28 februarie – 18 martie). Dupa ce, in prima parte, adica intre 28 februarie – 6 martie, „stejareii” s-au pregatit la baza Comitetului Olimpic și Sportiv Roman…

- Frontul National reunit în congres la Lille (nordul Frantei) i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, care e fondatorul acestui partid de extrema-dreapta. Tot duminica se va anunța și noul nume al Frontului Național, într-o încercare…

- Frontul National (FN), reunit in congres la Lille (nordul Frantei), i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, insusi fondatorul acestui partid de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa. Jean-Marie Le Pen fusese exclus in 2015 din toate functiile executive din partid in urma…

- Președinta Organizației de Femei a PUN considera ca doar miopii nu înțeleg ca parlamentarele din toamna vor fi despre Unire. Sute de unioniste din R. Moldova au constituit, pe 4 martie, Organizatia de Femei a Partidului Unitatii Nationale (OFEM PUN), al carei presedinta a fost…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, in care a fost reliefata intentia de a fi actualizata, in cursul acestui an, Foaia de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre Romania si Franta. Potrivit unui…

- Nantes a fost extrem de aproape de a obtine o victorie pe terenul celor de la Olympique Marseille, insa Ciprian Tatarusanu a fost invins in prelungiri si cele doua formatii au incheiat la egalitate, scor 1-1. Portarul roman, transferat de la Fiorentina la Nantes, a fost deranjat ca la partida de pe…

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- Nationala de rugby a Frantei a invins sambata seara, pe Stade Velodrome din Marsilia, reprezentativa Italiei, cu scorul de 34-17 (11-7), in etapa a 3-a din Turneul celor Sase Natiuni 2018, bifand astfel primul succes in actuala editie. In fata a 55.000 de spectatori, fara a face un joc convingator,…

- La Teatrul National din Craiova va avea loc miercuri, 28 februarie, un spectacol in memoria scriitorului Marin Sorescu, al carui nume in poarta Nationalul craiovean si care anul acesta, pe 19 februarie, ar fi implinit 82 de ani. "Cum ar fi fost daca ar fi trait inca? Ar fi implinit, anul…

- Pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare au fost cerute vineri in fata unui tribunal din vestul Frantei impotriva a 13 soferi romani de camion si a patronului acestora, pentru furtul a 700 de roti de masini de mar...

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,8 grade a avut loc luni dimineata in vestul Frantei, dar nu s-au inregistrat raniti, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.ro.Seismul s-a produs la ora locala 4.08 (5.

- Parisul a fost replicat la mii de kilometri pe glob, in Tianducheng, o suburbie a orașului Hangzhou din China. Un fotograf francez a vizitat micul orașel și a facut fotografii cu cladirile și obiectele de arta decorativa care imita locuri din capitala Franței. Fotograful parizian Francois Prost a calatorit…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Un afgan care ar fi fost implicat intr-una dintre confruntarile violente ce au avut loc joi la Calais, in nordul Frantei, era cautat vineri de politie, informeaza AFP, citand o sursa din politie. Barbatul, in varsta de 27 de ani, este suspectat ca a deschis focul asupra unor eritreeni…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldindu-se cu cel putin cinci morti, transmite News.ro. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sint la fata locului si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre elicoptere.…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmind ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Franta, si nici o alta tara, nu poate da lectii…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris. Întâlnirea a avut loc la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o într-o tabara de refugiati sirieni din Iordania în calitate de trimis special al Înaltului…

- Franta a lansat o reforma a nivelurilor de informatii clasificate, prin care acestea vor fi regrupate in doua categorii, "secret" si "foarte secret", iar o prima categorie utilizata pana acum, denumita "confidential aparare", va fi suprimata. Masura urmareste atat simplificarea gestionarii acestor…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic. In prima semifinala a zilei,…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat sambata ca tara lui isi retrage candidatura la organizarea Expozitiei universale din 2025 intr-o scrisoare oficiala publicata in Journal du dimanche (JDD), relateaza duminica AFP. "Am decis sa nu mergem mai departe cu candidatura Frantei pentru expozitia…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Legendarul chef francez Paul Bocuse, care a primit titlul de „cel mai bun bucatar profesionist al secolului”, a murit la varsta de 91 de ani, dupa ce a suferit de Parkinson timp de mai multi ani. Decesul a fost anuntat sambata de Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei.Citeste si:…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetatean din Republica Moldova care detinea doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, s-a prezentat in Punctul…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, echipa Dijon, in etapa a XXI-a a campionatului Frantei, meci in care Neymar a marcat de patru ori, Di Maria de doua ori, iar Cavani a egalat recordul lui Ibrahimovici de 156 de goluri inscrie pentru parizieni.Neymar…

- Televiziunea rusa Russia Today a ramas fara acreditare la Președinția franceza, potrivit propriilor afirmatii. Reprezentantii postului au anuntat ca jurnalistilor sai li s-a interzis accesul la Palatul Elysee pentru a doua oara intr-o saptamana.

- Primul pui de urs panda nascut in Franta, Yuan Meng, si-a facut aparitia in public, sambata, la Gradina Zoologica Beauval din centrul Frantei, numeroase persoane fiind prezente pentru a asista la acest eveniment, relateaza AFP. Cu blana in nuante de roz si alb si petele negre distinctive,…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un om a murit si alti 26 au fost raniti in urma unei furtuni puternice care a lovit, miercuri, teritoriul Frantei, iar zeci de mii de locuinte au ramas fara energie electrica, au anuntat autoritatile franceze, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Turiștii nu pot vizita Turnul Eiffel miercuri din cauza vantului foarte puternic din Franța, a anunțat societatea de exploatare a simbolului Parisului. Vestul și nordul Franței au cuprinse miercuri...

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…