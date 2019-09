Omagiul popular va fi organizat la Domul Invalizilor din Paris, in ajunul zilei de doliu national decretate si al unei ceremonii oficiale ce va avea loc in prezenta a numeroase personalitati politice din strainatate.



Disparitia la 86 de ani a celui care a condus Franta timp de doua mandate (1995-2007), dupa ce fusese primar al capitalei intre 1977 si 1995, a provocat o vie emotie in tara sa.



Incepand de joi, sute de francezi, inclusiv tineri, au tinut sa semneze in cartile de condoleante deschise la palatul prezidential Elysee pana duminica seara, aducandu-i elogii si exprimandu-si…