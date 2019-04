Stiri pe aceeasi tema

- LAPD a anuntat luni noapte ca un barbat in varsta de 29 de ani, Eric Holder (foto jos), este suspenct in cazul asasinarii rapperului Nipsey Hussle, scrie Variety. Politia a cerut ajutorul cetatenilor in vederea localizarii lui Holder. Potrivit detectivilor, Holder l-a impuscat duminica pe…

- Cel putin sase persoane au fost ranite luni seara intr-o busculada produsa in timpul unei ceremonii funerare organizate la Los Angeles pentru rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal duminica in fata magazinului sau din sudul orasului, relateaza marti AFP. Sute de persoane s-au adunat pentru a aduce…

- Nipsey Hussle a fost una dintre cele trei persoane impuscate. Incidentul s-a petrecut la ora locala 15.20 (noaptea duminica spre luni in Romania, ora 01.20), in fata magazinului Marathon Clothing, pe care acesta abia il deschisese. Celelalte doua persoane impuscate se afla in stare critica, insa…

- Politia britanica a facut legatura intre patru atacuri cu cutitul comise in nordul Londrei, in urma carora patru persoane au fost internate in spital, iar doua sunt in stare grava, relateaza duminica...

- Autoritatile din Londra sunt in alerta astazi dupa ce patru oameni au fost injunghiati in nordul orasului, in doar cateva ore, informeaza Digi24.roUltimul atac cu cutitul a fost la ora 10:00, duminica dimineata.Doua dintre victime sunt in stare grava la spital.Un suspect a fost arestat la ora 11:00,…

- Momente de panica pe strazile localitații Șimle! Mai multe persoane au ajuns la spital, dupa ce au fost atacate de un porc mistreț. Una dintre ele, o femeie, a fost chiar talharita de animal, acesta reușind sa-i smulga geanta.

- Zeci de persoane costumate, venite din diferite colturi ale lumii, si-au dat intalnire, duminica, la Londra pentru a-i aduce un omagiu parintelui britanic al clovnului modern, Joseph Grimaldi, care a trait in perioada 1778 - 1837, relateaza AFP. Mici si mari, cu nasuri rosii, palarii melon, papioane…

- Zeci de persoane au trait momente cumplite vineri seara, dupa restaurantul in care se aflau a fost cuprins de flacari. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu mai multe autospeciale pentru prevenirea unui dezastru.