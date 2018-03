Omagii internaţionale pentru Stephen Hawking. Reacţia NASA 'Profesorul Hawking a fost o persoana unica, de care ne vom aduce aminte cu afectiune, nu doar la Cambridge, ci in intreaga lume', a declarat Stephen Toope, vicepresedintele Universitatii Cambridge, unde Hawking a studiat si a lucrat. 'Contributiile sale exceptionale la cunoasterea stiintifica, la popularizarea stiintei si matematicii lasa o mostenire de nesters'. Pe Twitter, NASA a adus un omagiu 'faimosului fizician si ambasador al stiintei'. 'Descoperirile sale au deschis un univers al posibilitatilor pe care noi si lumea continuam sa il exploram', a apreciat agentia spatiala a SUA. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

