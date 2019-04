Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean Timis, ii solicita presedintelui PNL Timis, Nicolae Robu, sa inlature toate panourile electorale din ... The post „Jos panourile electorale!”. Dobra ii cere lui Robu sa respecte legea appeared first on Renasterea banateana .

- Nicolae Robu a prezentat ultima achizitie a PNL Timis. Este vorba de Raul Patrascu, un tanar de 30 de ani, pe care primarul Timisoarei il considera extrem ... The post Tanarul-speranta al PNL Timis e deja la al doilea partid appeared first on Renasterea banateana .

- Soția primarului Nicolae Robu a fost implicata, ieri, intr-un accident rutier. Pe la ora pranzului, Florica Robu era pasagera pe bancheta din spate a unui ... The post Sotia primarului Robu, victima a unui accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Nicolae Robu s-a aratat satisfacut de rezultatele generate de actiunea "Ghilotina": "Ati vazut efectul de ghilotina, pentru ca a doua zi, se lucra de zor. The post Robu mai vrea o tura cu ghilotina: „Operatiunea de taiere le-am facut-o gratis si, daca mai vor sa le reduc din cheltuieli, mai pot face…

- Conflictul lui Nicolae Robu cu cei de la USR-Plus a starnit multa valva pe scena politica locala, luand chiar fata alegerilor tensionate din PSD Timis. The post Vantul bate, apa trece, Robu ne da Z-E-C-E appeared first on Renasterea banateana .

- Nicolae Robu a marturisit din ce tipologie fac parte persoanele cu care nu mai sta de vorba. Primarul Timisoarei spune ca ii intelege pe cei mai slabi ... The post Mai bine prost decat pesedist? appeared first on Renasterea banateana .

- Nicolae Robu considera ca PNL trebuie sa aiba un membru al partidului cap de lista la alegerile europarlamantare si nu cineva din afara forma formatiunii. The post Robu nu-l vrea pe Rares Bogdan cap de lista PNL appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu se afla, in aceste zile, intr-o vizita in Japonia. Pentru inceput, cei doi, insoțiți de ... The post Edilii timișoreni au descins in Țara Soarelui Rasare appeared first on Renasterea banateana .