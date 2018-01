Om de afaceri romano-german: Suntem frustrati ca sunt 4 milioane de romani plecati in strainatate si noi suferim de lipsa de lucratori in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca va cere garanții de la viitorul Guvern in ceea ce privește asigurarea stabilitații economice a Romaniei. Declarația a fost facuta in discursul susținut la o intalnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane.

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa și șefa ANAF, Mirela Calugareanu, sunt așteptați astazi in Parlament, pentru a da explicații despre Declarația 600, informeaza Realitatea Tv.La ședința comisiei economice din Senat participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu, precum…

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu Excelența Sa Daulet Batrashev, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Kazahstan in Romania, care a fost insoțit de Chingiz Kemel, prim-secretar in…

- Cristian Dobre, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie Oltenia, dar si patronul firmei Polystart, dare de mita, instigare la infractiunea de spalare a banilor, dar si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turistilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depasit 11,2 milioane, cu peste 10% mai multi fata de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul National de Statistica. Din numarul total de sosiri, turistilor romani le apartin 77,0%, in timp ce…

- Premierul Mihai Tudose a precizat ca nu este de acord ca Palatul Elisabeta, acum în proprietatea statului, sa fie cedat urmașilor Regelui Mihai. ”Tot respectul pentru regele Mihai, pentru ce a reprezentat în istorie, pentru ce a fost pâna…

- Dragoș Anastasiu a povestit ca ii este foarte greu sa gaseasca forța de munca, fie ca este vorba despre personal calificat sau necalificat. „In turism e aproape imposibil. Eu am și in Delta, un loc izolat. Anul acesta am avut 30 de posturi neocupate din 130. Nu ii gasim. Pentru anumite chestiuni nu…

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii Nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, proiect elaborat de grupul de lucru coordonat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, care permite realizarea…

- Timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, atat la intrarea in Romania, cat si la iesire, au crescut, joi dimineata, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecati la munca in strainatate se intorc de sarbatori in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, ii da o replica dura ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce oficialul a spus ca se arata ingrijorat de modificarile aduse Legilor Justiției de la noi și ii ințelege pe protestatari.”Excelenta Voastra,…

- Numarul copiilor cu unul sau ambii parinți plecați in strainatate la munca a crescut in Romania, de la 85.000 in decembrie 2015 la peste 96.700 in iunie 2017, potrivit datelor Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a informat ...

- eMAG investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp, care va fi construit in judetul Giurgiu si va avea o capacitate de 3 milioane de produse, urmand sa fie finalizat pana in 2019, potrivit unui comunicat de presa emis miercuri de companie. Depozitul reprezinta prima…

- Evenimentul va avea loc la sediul din Copou al Camerei de Comert pe 13 decembrie, incepand cu ora 11 iar invitatii la acest dialog sunt: Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania si Raluca Tudor-Petcu, expert Comercial in cadrul Ambasadei. Mentionam faptul ca pe 21 septembrie a.c, Acordul Economic…

- Numarul copiilor cu unul sau ambii parinți plecați in strainatate la munca a crescut in Romania de la 85.000 in decembrie 2015 la peste 96.700 in iunie 2017, potrivit datelor Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a informat Organizația Salvați Copiii in cadrul conferinței…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinții plecați la munca in strainatate era, la finele primului semestru al acestui an, de 18.403, in timp ce totalul copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate era de 96.723, conform datelor centralizate de Autoritatea Naționala pentru…

- Fostul deputat Ninel Peia sustine ca un milion de refugiati ar urma sa vina aici ca sa ocupe locul celor patru milioane de romani plecati la munca in strainatate. La Brno, unde s-au reunit reprezentantii partidelor nationaliste din noua tari UE, Noua Dreapta a proclamat ca "de aici, din estul Europei,…

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…

- Astazi, au inceput lucrarile Academiei Europene pentru Relatii Economice si Culturale, la Palatul Parlamentului din Roma, ajunsa la cea de-a 55-a sesiune, la care au luat parte reprezentanti ai celor doua state, academicieni si conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei in Italia. In cadrul…

- Mediul de afaceri a resimtit in acest an si, mai ales, in ultimele luni, o lipsa de predictibilitate foarte grava, semnaleaza Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) intr-o scrisoare destinata presedintelui Klaus Iohannis.

- Romania intenționeaza sa dezvolte relațiile economice cu Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan și Turkmenistan, este mesajul forumului de informații pentru afaceri "Caspian – Black Sea Forum. Beyond energy", organizat miercuri de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

- In fiecare an creste numarul copiilor din Romania ai caror parinti pleaca la munca in strainatate. Organizatia „Salvati Copiii“ spune ca e vorba de 250.000 de copii, iar multi dintre ei trec prin traume.

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), lanseaza trei proiecte finanțate din fonduri europene, cu o valoare totala de 10,7 milioane euro, care se adreseaza unui numar de peste 1.500 de antreprenori și cu care se pot dezvolta 183 de afaceri. Primul…

- Masurile fiscale ale guvernului, dezbatute la Senat Senatul României foto: arhiva Efectele noilor masuri fiscale adoptate de guvern asupra mediului de afaceri au fost dezbatute astazi la Senat, în Comisiile de Buget si Economica. Au fost invitati sa participe reprezentanti…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, s-a intalnit in Egipt cu Tawfik Diab, presedintele Pico Group, una dintre cele mai mari companii private egiptene, cu care a discutat stadiul actual al investitiilor Pico Group si ”perspectivele extinderii" pe piata din Romania,…

- Investitorii germani trebuie motivati sa vina in zona, printr-o infrastructura rutiera buna si predictibilitate fiscala, a declarat in cadrul reuniunii, de vineri, de la Suceava, a reprezentantilor Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK) cu oameni de afaceri si primari din judet, Sebastian…

- Camera de Comerț din Timiș și Bredent Medical organizeaza la Timișoara evenimentul “4th Forum: SKY fast & fixed meets SKYonic”, care se va desfașura astazi și maine la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Peste 450 de specialiști din Romania și strainatate vor participa la cel mai mare forum in incarcarea…

- Mediul de afaceri nu se plange de nivelul fiscalitații din Romania, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Romano-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu, intr-o conferința de presa."Punand logica la contribuție,…

- Ambasada Germaniei la București supune atenției comunicatul de presa al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK), ca o contribuție importanta la dezbaterea actuala pe teme fiscal-politice: Cu mare ingrijorare am luat la cunoștința faptul ca modificarile din Codul Fiscal, anunțate de Guvern,…

- Liderul pieței de servicii stomatologice din Romania, DENT ESTET– companie membra a grupului MedLife, a incheiat primele trei trimestre ale anului 2017 cu o cifra de afaceri de cca. 6,5 milioane de euro, in creștere cu 31% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare contribuție la cifra…

- Mediul de afaceri nu se plange de nivelul fiscalitații din Romania, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Romano-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu, intr-o conferința de presa. "Punând logica…

- Apa Prod SA a fost selectata in acest Top dintr-un total de 661.533 de firme din intreaga țara, care au depus bilanțul pe anul 2016. Operatorul Regional de apa și canalizare s-a clasat pe locul al VII-lea in domeniul Serviciilor, la categoria Intreprinderi foarte mari, cu obiect de activitate Captarea,…

- „Deși este prevazuta o creștere de 30 de milioane pentru Ministerul Educației Naționale, aceasta suma nu va acoperi decat plata restanțelor datorate hotararilor judecatorești avand ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituțiile de invațamant, nefiind alocate noi bugete pentru…

- E JALE pentru romanii plecati la munca in strainatate. Vor fi nevoiti sa plateasca o TAXA LUNARA. VEZI ce SUMA vor PLATI.. Potrivit noului Cod Fiscal, romanii plecati in strainatate care și-au pastrat rezidența fiscala in Romania vor fi nevoiti sa plateasca o taxa lunara in valoare de 67 de lei. „Confirm…

- Omul de afaceri George Copos face o investiție de proporții in zona imobiliara. Omul de afaceri George Copos, care a fost eliberat din inchisoare in aprilie 2015 , dupa ce a ispașit o condamnare in dosarele „Loteria” și „Dosarul Transferurilor” nu renunța la afaceri. Fostul patron al echipei de fotbal…

- stiripesurse.ro va prezinta principlale știri ale zilei, printre care și un articol din cotidianul Național in care este prezentat un plan de inlocuire a conducerii Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei și de impunere ca președinte a unui politician cu greutate din Romania.National:…

- Magistrații Tribunalului Vaslui au decis, vineri, eliberarea condiționata din inchisoare a fostului președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA), Mihail Vlasov, decizia fiind definitiva. ...

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, organizeaza, in acesta seara, cea de a XXIV a editie a Festivitatii Topul judetean al societatilor din judetul Constanta 2016", cel mai important eveniment anual al comunitatii de afaceri din judetul Constanta.Evenimentul are loc la Complexul…

- Dragoș Anastasiu, reprezentant Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), presedinte al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane (AHK Romania) Lipsa unui dialog real, deschis, cinstit, transparent intre mediul de afaceri și autoritați creeaza și intreține un sentiment profund de neincredere și…

- Romania poate retrai momentele din 2009 - 2010 daca nu facem ce trebuie, a declarat Dragos Anastasiu, reprezentantul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), subliniind ca exista o "profunda ingrijorare" cauzata de trei lipsuri in economie: de dialog real, de predictibilitate si de forta de munca.…

- "Traim un paradox. In loc sa organizam o conferinta in care sa sarbatorim cea mai mare crestere economica si somajul cel mai mic, facem azi o conferinta in care sa transmiteam o mare ingrijorare. Suntem convinsi ca Romania ar putea ajunge la 10% crestere economica, daca facem ce trebuie. Sau putem retrai…

- Peste 80% dintre companiile cu profit din Romania nu vor mai putea face sponsorizari deductibile dupa redefinirea microintreprinderilor in Codul Fiscal, ceel 50.000 de firme afectate de modificarea legii avand un potential de sponsorizare de aproape 40 milioane de euro, potrivit calculelor Asociatiei…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a spus luni, la Mamaia, ca dezvoltarea relatiei cu China reprezinta o prioritate pentru Romania, precizand ca aceasta tara este principalul partener al Romaniei in Asia si ca schimburile comerciale dintre cele doua tari au ajuns…

- Magazinul online de produse naturiste Vegis.ro, lider pe piata de produse naturiste din Romania, a inregistrat o crestere de 30% a cifrei de afaceri fata de perioada similara din 2016, cele mai spectaculoae cresteri inregistrandu-se la vanzarile de produse apicole si la alimentele bio.

- Piata IT din Romania este intr-o continua expansiune, iar companiile mari care produc software pentru straini si nu numai aduc o imagine favorabila Romaniei, ca tara, atunci cand are cea mai mare nevoie.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat ca pentru firmele cu o cifra de afaceri sub un milion de euro se va perce impozit pe cifra de afaceri. ”Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de…