- Controversatul om de afaceri craiovean Dinel Staicu a fost condamnat definitiv la inchisoare in dosarele BIR și Transgaz, pedepsele cumulate insumand 21 de ani. El ar putea fi eliberat dupa mai puțin de opt ani de pușcarie. Ce se intampla ...

- In anul 2015, afaceristul a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Transgaz, insa a fugit imediat din tara. Afaceristul este acuzat ca, alaturi de Dinel Staicu si de alte sapte persoane, au fraudat societatea cu peste 26 de milioane de lei. In anul 2007, toti au…

- Premierul britanic Theresa May va anunta luni o remaniere a guvernului de la Londra, presa sugerand ca sase ministri vor fi destituiti sau vor primi alte portofolii, transmite dpa. Printre cei care ar urma sa fie inlocuiti se afla ministrul educatiei Justine Greening si ministrul pentru…

- Un echipaj de siguranta publica din cadrul Secției 6 Poliție Craiova a depistat in trafic un șofer fara permis auto care conducea un autoturism cu numere straine. Acesta nu a oprit cand polițiștii i-au facut semn și a fost urmarit ...

- In ciuda insecuritatii cauzate de Brexit, Marea Britanie este cea mai buna tara din lume pentru a face afaceri in anul 2018, Romania situandu-se abia pe locul 43 la nivel mondial, arata clasamentul Celor mai bune tari pentru a face afaceri, realizat de revista Forbes.

- Directorii companiilor britanice incluse in indicele bursier FTSE 100 au castigat in primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obisnuit, arata un studiu publicat recent de High Pay Centre si Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informeaza Reuters…

- Din punct de vedere istoric, raspunsul la intrebare ar fi limba spaniola, avand in vedere numarul mare de țari in care se vorbeste, pe aproape toate continentele, dar cercetarile recente se concentreaza pe limba germana, pe mandarina și pe franceza, scrie The Independent. Studiul a fost realizat…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, duminica, faptul ca 2018 va fi un an de "incredere si mandrie reinnoite" pentru Marea Britanie, care se confrunta cu provocarile negocierilor pentru Brexit, in cadrul mesajului transmis in Ajunul Anului Nou, relateaza site-ul BBC News.

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…

- Primaria si Consiliul Local Craiova organizeaza Revelionul 2018 in fata Universitatii, iar craiovenii sunt invitati sa petreaca noaptea dintre ani alaturi de Directia 5, Morris, Dana Torop si Trupa Maxim. Potrivit Primariei Craiova, spectacolul de Revelion 2018 va incepe la ora 22.30 si…

- Economia Indiei va ajunge pe locul cinci in lume, in 2018, depașind și Franța, și Marea Britanie, potrivit unui studiu al Centrului pentru Cercetare in Economie și Afaceri, citat de Le Figaro. Datele se bazeaza pe PIB-ul exprimat in dolari. India are 1,32 de miliarde de locuitori. In perioada 2014-2016,…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.…

- Pentru ca nu au bani sa iși ridice propria biserica, romanii stabiliți in orașul britanic Coventry merg la slujbele ținute in subsolul unei biserici anglicane. Ei despacheteaza și impacheteaza altarul și icoanele, la propriu, pentru fiecare slujba.

- Sinteza contine 57 de pagini si dezvaluie si cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns.Sinteza a fost primita impreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson, care informeaza periodic Banca Nationala…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Directorul executiv al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Primariei Craiova, Mario Sorin Marinescu, a demisionat din aceasta funcție, invocand motive personale. Anunțul a fost facut, astazi, de edilul Craiovei, Mihail Genoiu, care a precizat ca in locul lui ...

- Consortiul de administratori judiciari compus din BDO Business Restructuring si Rominsolv a notificat ieri dimineata bursa de la Bucuresti ca adunarea generala a creditorilor Oltchim Ramnicu Valcea a aprobat vanzarea activelor 1-5 si partial 7 catre Chimcomplex Borzesti, companie controlata de omul…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite care cerea anularea recunoasterii de catre presedintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto. Ceilalti membri ai ONU votasera in favoarea rezolutiei.…

- "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk.Ministerul britanic al Apararii a indicat ca a fost informat cu privire la un incident la o baza aeriana si ca politia se ocupa de caz.Ambasada SUA a refuzat…

- Prin intermediul platformei lui Andrei Duma copiii de la Centrul „Viata si lumina ” s-au putut bucura de darurile lui Mos Nicolae. Povestea lor e tulburatoare. Mircea Zamfir si sotia sa s-au dus la Centru pentru a afla ce nevoi au copii. Mircea povesteste ca acolo i s-a spus: „Vrem sa punem…

- Peste 15.700 de doctori au plecat in strainatate incepand cu anul 2007, principalele destinatii fiind Germania, Marea Britanie si Franta. Datele se desprind din cel mai recent studiu de profil care mai arata ca sistemul sanitar este deservit, la ora actuala, de 57.300 de medici, repartizati in special…

- Avea putin peste 40 de ani, era maistru la ICRAL Brasov, repara schiuri in atelierul deschis de tatal sau si noaptea canta la tobe, intr-o trupa rock, in barurile din oras. In 1990 fonda firma Elmas (acum cel mai mare producator de lifturi cu actionariat romanesc) impreuna cu 11 colegi.

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air au avut o discuție referitoare la deschiderea unor legaturi aeriene directe Tbilisi-București și Cairo-București.Necesitatea acestor rute este esențiala…

- Doi celebri oameni de afaceri romani sunt in mare incurcatura. Au fost executati silit din cauza unor datorii uriase la bugetul statului. Fiscul scoate la licitatie trei hoteluri ale fratilor Micula. Oamenii de afaceri sunt printre cei mai mari datornici la stat. Ultimele date de la Fisc arata ca…

- Pentru prima data, in acest an, Targul de Craciun din Craiova se va deschide pe 25 noiembrie și va fi inchis in data de 7 ianuarie 2018, au anunțat reprezentanții Primariei. "De vineri, 25 noiembrie 2017, craiovenii se pot bucura de evenimentele pregatite de Primaria Craiova pentru…

- Omul de afaceri brașovean Ioan Neculaie, dat joi in urmarire generala, a fost prins in cursul nopții la Vama Giurgiu, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, agent șef adjunct Gabriela Dinu.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a propus doua amendamente la Ordonanța de modificare a Codului Fiscal, unul dintre ele vizând ca modificarile de urgenta sa intre în vigoare la sase luni, nu de la 1 ianuarie 2018, cum este prevazut în prezent. Liberalului Daniel Zamfir…

- Celebrele autobuze etajate din Londra vor circula în curând pe baza unui biocarburant special, ce va fi obținut parțial prin reciclarea zațului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze și poluarea atmosferica, informeaza independent.co.uk. Noul tip de carburant va fi furnizat…

- Gazoductul Nord Stream 2, un proiect fabricat in Rusia cu sustinere la varful politicii din Germania si finantat de marile companii energetice ale Batranul Continent, divide profund Uniunea Europeana. Aceasta mega-afacere poate da peste cap pietele energetice si sa genereze niste tensiuni teribile.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, vineri, contestația in anulare depusa de avocații omului de afaceri Gabriel ”Puiu” Popoviciu, care cere anularea pedepsei de 7 ani de inchisoare primita in dosarul ”Ferma Baneasa”. Popoviciu nu a executat nicio zi din pedeapsa, pentru ca la momentul deciziei…

- Politica fiscala aplicata de actualul Guvern nu da roadele scontate. In timp ce se lauda cu o creștere economica de peste 8%, rivalizand cu marile puteri ale lumii, Executivul este incapabil in a controla prețurile din țara. Acestea au atins praguri greu de imaginat in urma cu cateva luni, mai ales…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 78,5 milioane de lei la cea de-a doua rectificare bugetara a anului 2017, insa ministrul Ilan Laufer da asigurari ca are disponibile toate sumele necesare pentru platile pe anul in curs catre beneficiarii din programul Startup Nation…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a reamintit despre succesele inregistrate de autoritați in domeniul imbunatațirii mediului de afaceri și combaterii birocrației, relateaza NOI.md. Pe pagina sa de pe rețelele de socializare el a postat datele privind reducerea numarului de autoritați cu funcții…

- Anul 2018 pare sa fie unul greu din punct de vedere financiar, pentru toata lumea. Oameni de afaceri, cetațeni, salariați sau instituții publice. Dar mai ales mediu de afaceri, prin prisma darilor pe care le au de platit la stat.

- "Camera de Comerț a Romaniei, Camerele județene sunt probabil singurele entitați abilitate printr-o lege organica sa organizeze acest tip de top. Spun acest lucru pentru ca traim in globalizare, traim intr-o lume concurențiala și sunt foarte multe entitați care fie organizeaza topuri scoțand…

- AFAFCI (Asociația Femeilor de Afaceri și Conducatoare de Intreprinderi) Brașov, membra CAFA (Coaliția Asociațiilor Femeilor de Afaceri) Romania, se pregatește de aniversarea a 20 de ani de activitate. Evenimentul festiv se va desfașura in data de 10 noiembrie 2017, incepand cu ora 18.30, la Restaurantul…