- Politistii specializati in combaterea infractiunilor de natura economico – financiara l-au retinut pe administratorul unei societati comerciale din Sebes, care ar fi delapidat, din conturile firmei, aproape 1.000.000 de lei. Pentru obtinerea de probe, politistii au perchezitionat locuinta barbatului.…

- Proprietarul societatii Exclusiv Taxi din Alba Iulia, omul de afaceri Cornel Marcu, va fi cercetat in libertate de catre DIICOT Iasi, ca urmare a unei decizii pronuntate miercuri la Tribunalul Iasi. Acesta este cercetat, alaturi de alte 18 persoane, intr-un dosar de criminalitate organizata pentru evaziune…

- Sotul unei judecatoare din Alba Iulia, proprietar al unei societati care se ocupa cu comercializarea de bijuterii din aur, a fost retinut de procurori de la DIICOT Iasi, in dosarul in care se fac cercetari cu privire la infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala…

- Politistii vor face miercuri sapte perchezitii in Bucuresti, la locuintele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare si evaziune fiscala. Suspectii au functii de conducere in cadrul unei societati comerciale si ar fi incheiat mai multe contracte de…

- Mascații au descins in aceasta dimineața in 13 locații din Timiș și Satu Mare, la sediul unor societați comerciale și domiciliile unor persoane banuite ca ar fi produs, deținut și comercializat bauturi alcoolice ilegal. Mai exact, in perioada mai – septembrie 2018, in calitate de reprezentanți ai unor…

- Omul de afaceri Paul Sorin Stanescu a fost trimis in judecata, joi, de DNA intr-un dosar de corupție referitor la afaceri imobiliare facute cu fostul primar PDL al Sectorului 6, Cristian Poteraș, și terenuri ale Institutului Pasteur. Paul Sorin Stanescu ...

- Polițiști de investigații criminale, poliție rutiera, ordine publica precum și din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și Biroului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au acționat in noaptea de 28/29 iulie, in comunele Fartațești, ...